V obležení výletníků je v těchto dnech zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Tisíce lidí sem míří obdivovat lány bledulí, stráně poseté žlutými talovíny i fialové krokusy. Největší nápor zažil park o víkendu. Když mají návštěvníci štěstí, potkají zde i majitele zámku Františka Kinského, který je nyní každý týden k vidění na obrazovkách České televize jako průvodce oblíbeným pořadem Modrá krev.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Přestože přírodní scenerie se opakuje každý rok, zájem o procházku rozkvetlým parkem nepolevuje. Fotografie z Kostelce pak lidé sdílejí na sociálních sítích. Tam je zval k procházce i majitel zámku František Kinský.
Do parku míří celé rodiny, ale také aktivní senioři. Potkáte tu starší dámy s trekingovými holemi, i návštěvníky na vozíku, které za sluníčkem a výhledy vyvezli jejich příbuzní či přátelé.
Zámecký park v Kostelci nad Orlicí patří k nejznámějším místům v Česku, kde lze na jaře pozorovat kvetoucí bledule. Květinám se v údolí Divoké Orlice a ve stínu starých stromů daří, rozrostly se na plochu asi pěti hektarů.
V letošním roce jsou davy návštěvníků větší než obvykle. Dost možná za tím je vzrůstající popularita Františka Kinského, který se kromě seriálu Modrá krev v posledních týdnech stále častěji objevuje jako host i v dalších pořadech v médiích. Přijal také několik pozvání do podcastů. Když prochází parkem, neváhá se s návštěvníky pozdravit a tu a tam s nimi prohodí i pár slov.
Občas jim i vyčiní, to když do rozkvetlých koberců někdo vstoupí. „Bledule tady vysazovala moje babička. Tehdy jen několik trsů, ale takto se to rozrostlo,“ říká třeba František Kinský při náhodných setkáních návštěvníkům.
Není snad návštěvník, který by si z procházky parkem neodnesl pár fotografií. Občas někdo přijde i s dronem a snaží se manévrovat pod vzrostlými stromy. Na snímku si muž právě fotografuje krokusy, kterých je v parku ovšem oproti bledulím jako šafránu.
Do zámeckého parku je celoročně volný vstup. Lidé se sem dostanou od parkoviště u zámku, ale také od vlakové zastávky Kostelec nad Orlicí - město. Park je od listopadu do března přístupný od osmi hodin do setmění, od dubna pak už od sedmi hodin ráno.
O víkendech se mohou návštěvníci občerstvit v Toniově zámecké kavárně i v zámecké kapli v suterénu zámku. V kapli si navíc návštěvníci mohou koupit i některé pozdravy jara jako památku na kostelecký park.
Interiéry zámku se letos poprvé otevřou o Velikonocích. Prohlídky expozic od prvního do šestého dubna však budou bez průvodců. V dubnu je jinak otevřeno o víkendech. Plná sezona začíná v květnu.
Zámek získal v restituci otec Františka Kinského a začal s jeho postupnou obnovou. Dokončení prací už měl na starosti současný majitel.
Ten také nasměroval památku jako kulturní stánek. Uvnitř jsou galerijní prostory a konají se tam také špičkové koncerty klasické hudby.
V letošní sezoně chystá galerie unikátní výstavu fotografií Josefa Sudka. Připomene tak 130. výročí narození a 50. výročí úmrtí tohoto umělce. Výstava začne 22. května a potrvá celou sezonu.
Majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a průvodce pořadem Modrá krev František Kinský
