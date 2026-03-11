|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Hektary bledulí na zámku Františka Kinského, za fotkami se honí davy
OBRAZEM: Hektary bledulí na zámku Františka Kinského, za fotkami se honí davy
V obležení výletníků je v těchto dnech zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Tisíce lidí sem míří obdivovat lány bledulí, stráně poseté žlutými talovíny i fialové krokusy. Největší nápor...
Jezírko ozdobily sochy modrých koní, senátor nepožádal město o povolení
Nepřehlédnutelné sousoší od Michala Gabriela zdobí od pondělka jeden z parků v Hradci Králové. Tři modří koně kráčejí po hladině jezírka v Šimkových sadech. Za zpestřením veřejného prostoru je...
Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc
Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...
Ředitel Krkonošského národního parku Böhnisch končí, ministr ho odvolal
Ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch končí, ministr životního prostředí Igor Červený ho odvolal, stalo se tak po vzájemné dohodě, uvedl KRNAP. Böhnisch stál v čele nejstaršího...
Zemřel cestovatel Leoš Šimánek, po stopách Jacka Londona objevoval svět
Klidný, vyrovnaný a neokázalý chlap, vypravěč i dobrodruh, s nímž bylo bezpečno. Vždy budil dojem, že všechno zařídí. Cestovatel a fotograf Leoš Šimánek v noci zemřel. Bylo mu devětasedmdesát let....
„Dělá se mi z vás nevolno.“ Doksanský čelil výzvám k rezignaci, své řekli i rodiče
Dalšímu „grilování“ čelil na zastupitelstvu v Hradci Králové poslanec za hnutí ANO Denis Doksanský. V únoru kvůli pracovnímu vytížení rezignoval na členství v komisi městské rady pro výchovu a...
Jezírko ozdobily sochy modrých koní, senátor nepožádal město o povolení
Nepřehlédnutelné sousoší od Michala Gabriela zdobí od pondělka jeden z parků v Hradci Králové. Tři modří koně kráčejí po hladině jezírka v Šimkových sadech. Za zpestřením veřejného prostoru je...
Trávník na stadionu v Hradci je na odpis. Klub patrně pořídí hybrid za miliony
Už ne pouhá výměna poničeného trávníku, ale sázka na moderní technologii za miliony korun. Fotbalový klub v Hradci Králové chce pořídit hybridní trávník. Hráči musejí přežít zdejší oraniště ještě dva...
Proslul koncerty i večírky, teď oblíbený klub končí. Bývalou kotelnu čeká demolice
Velkou kulturní ztrátu utrpí poslední květnový víkend Hradec Králové. Za dva a půl měsíce definitivně zavře oblíbený klub MOOD, který v bývalé mazutové kotelně u dopravního podniku otevřel v prosinci...
S milionem čekala na kurýra, katastrofu podvedená žena odvrátila v poslední chvíli
Na otřepaný trik málem naletěla žena z Hradce Králové, kterou podvodník zmanipuloval legendou o ohroženém účtu. Tvrdil jí, že je bankéř a že si jejím jménem někdo zkoušel půjčit peníze. Pak ji...
OBRAZEM: Hektary bledulí na zámku Františka Kinského, za fotkami se honí davy
V obležení výletníků je v těchto dnech zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Tisíce lidí sem míří obdivovat lány bledulí, stráně poseté žlutými talovíny i fialové krokusy. Největší nápor...
Odvolaný šéf KRNAP sklízí uznání, kritici kroku ministra se bojí slovenské cesty
Ocenění práce Robina Böhnische na jedné straně, kritika ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé sobě) na straně druhé. Takové reakce vyvolalo pondělní odvolání ředitele Správy...
Ředitel Krkonošského národního parku Böhnisch končí, ministr ho odvolal
Ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch končí, ministr životního prostředí Igor Červený ho odvolal, stalo se tak po vzájemné dohodě, uvedl KRNAP. Böhnisch stál v čele nejstaršího...
Zemřel cestovatel Leoš Šimánek, po stopách Jacka Londona objevoval svět
Klidný, vyrovnaný a neokázalý chlap, vypravěč i dobrodruh, s nímž bylo bezpečno. Vždy budil dojem, že všechno zařídí. Cestovatel a fotograf Leoš Šimánek v noci zemřel. Bylo mu devětasedmdesát let....
Zdání o letošní zimě klamalo. Mapa republiky má nejméně sněhu za 25 let
Na známé Mapě republiky na Studniční hoře v Krkonoších leželo začátkem března 4,8 metru sněhu. Jde o letošní maximum. V pětadvacetileté souvislé řadě měření se však zároveň jedná o nejnižší naměřené...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Najednou vlci z fotopastí divně mizeli, říká strážce z Orlických hor a lovec fotografií
Vlci se v Orlických horách zabydleli natrvalo, ale místní o nich ví jen z doslechu. Výjimkou je dobrovolný strážce přírody Petr Locker. Teritoria se souhlasem majitelů lesa monitoruje fotopastmi,...
Výjimečný trest za upálení seniora v domě přezkoumá Ústavní soud
Jakub Tůma, jenž si má odpykat 30 let ve vězení za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové, podal ústavní stížnost. Jde o poslední šanci, jak verdikt zvrátit. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý...