OBRAZEM: Hektary bledulí na zámku Františka Kinského, za fotkami se honí davy

  6:00
V obležení výletníků je v těchto dnech zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Tisíce lidí sem míří obdivovat lány bledulí, stráně poseté žlutými talovíny i fialové krokusy. Největší nápor zažil park o víkendu. Když mají návštěvníci štěstí, potkají zde i majitele zámku Františka Kinského, který je nyní každý týden k vidění na obrazovkách České televize jako průvodce oblíbeným pořadem Modrá krev.
Rozkvetlý zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Rozkvetlý zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Rozkvetlý zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Rozkvetlý zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a průvodce pořadem... Rozkvetlý zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Rozkvetlý zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Rozkvetlý zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Rozkvetlý zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Rozkvetlý zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Rozkvetlý zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Rozkvetlý zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku.

12. března 2026  15:22

Akční letáky
