Zájem o skauting je enormní, atakujeme své limity, říká místostarosta Junáka

„Máme pocit, že to funguje, protože kromě našich morálních principů a výchovné metody, vše ostatní dokážeme měnit. Umíme dělat laserová cvičení a není to nic neskautského, umíme létat s drony a není to nic neskautského, a stejně tak vázat uzly a jít někam vysbírat odpadky, jsou skautské věci,“ vysvětluje Petr Vaněk v areálu hradeckého festivalového Parku 360, když za jeho zády právě probíhá bitva s laserovými samopaly jako jeden z mnoha bodů Národního skautského jamboree.

Na jamboree do Hradce přijelo kolem 6 tisíc účastníků, povedlo se?

Jo, je to velmi povedená akce. Toto setkání je pro věkovou kategorii skautů a skautek, což je přibližně druhý stupeň základní školy. Pro ně jsme neměli takovou velkou akci a měli jsme pocit, že jim ji dlužíme. Mají příležitost se potkat s klukama a holkama z jiných koutů republiky. Mám pocit, že to výborně funguje, i když je to pro nás v této velikosti náročné. Je to největší akce, kterou pořádáme od roku 1931, a je to výzva i radost.