„Chci si nejprve sednout a mluvit se zaměstnanci, s odborovou organizací, se starosty a se všemi dalšími, které je potřeba oslovit a sdílet s nimi své představy a jejich možnosti,“ vysvětluje čerstvě jmenovaný ředitel.
Někteří starostové se už v průběhu výběrového řízení proti vám ohradili. Jak to vnímáte?
Každý starosta má nárok na svůj názor. Na území parku máme 29 obcí a celkem 40 samospráv. Určitě nemají jednotný názor. Že se k tomu někteří postavili tímto způsobem, je jejich právo. Já s nimi chci komunikovat, budu se snažit všechny třecí plochy vyjasnit a diskutovat, jakým způsobem pokračovat dál a co můžeme udělat pro to, aby se občanům ve zdejších obcích žilo dobře a aby starostové měli (vedle sebe) organizaci, která bude předvídatelná.
Bude váš nástup znamenat zelenou pro developery?
Nebude.
Povolila by správa KRNAP povolila stavbu ve stylu stezky v korunách stromů? To záleží na spoustě podmínek a možností. Jsou místa, kde můžeme pomoci, pokud to půjde, ale za určitých podmínek, abychom neohrozili ochranu přírody.