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Apartmánové domy nic nepřinášejí, chci je maximálně omezit, říká nový šéf KRNAP

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Rozhodování parku má být předvídatelné a umožňovat rozvoj podnikání v horách, ale stavba apartmánových domů regionu nic nepřináší, říká nový ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Tomáš Hejtmánek
  12:46
Rozhodování parku má být předvídatelné a umožňovat rozvoj podnikání v horách, ale stavba apartmánových domů regionu nic nepřináší, říká nový ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec. Organizace podle něj musí lépe komunikovat, personální změny však nechystá.

„Chci si nejprve sednout a mluvit se zaměstnanci, s odborovou organizací, se starosty a se všemi dalšími, které je potřeba oslovit a sdílet s nimi své představy a jejich možnosti,“ vysvětluje čerstvě jmenovaný ředitel.

Někteří starostové se už v průběhu výběrového řízení proti vám ohradili. Jak to vnímáte?
Každý starosta má nárok na svůj názor. Na území parku máme 29 obcí a celkem 40 samospráv. Určitě nemají jednotný názor. Že se k tomu někteří postavili tímto způsobem, je jejich právo. Já s nimi chci komunikovat, budu se snažit všechny třecí plochy vyjasnit a diskutovat, jakým způsobem pokračovat dál a co můžeme udělat pro to, aby se občanům ve zdejších obcích žilo dobře a aby starostové měli (vedle sebe) organizaci, která bude předvídatelná.

Bude váš nástup znamenat zelenou pro developery?
Nebude.

Povolila by správa KRNAP povolila stavbu ve stylu stezky v korunách stromů? To záleží na spoustě podmínek a možností. Jsou místa, kde můžeme pomoci, pokud to půjde, ale za určitých podmínek, abychom neohrozili ochranu přírody.

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