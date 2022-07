Hip Hop Kemp vrátím do života, slibuje zakladatel festivalu Radek Maliník

Podle internetové stránky hiphopkemp.cz by se festival měl konat 18. až 20. srpna. Tuším správně, že je to chyba?

Tušíte správně. My jsme sice měli vizi festival udělat, ale bohužel stále ještě řešíme areál a neposunuli jsme se tak, jak jsme potřebovali.

Takže srpen 2023 coby restart?

Věřím, že v září či říjnu bychom se na areálu mohli dohodnout. Tu ambici stále mám. Lhal bych, kdybych řekl, že nechci, aby festival znovu vyrostl do velkých rozměrů. Chci to dělat, protože mě to baví, naplňuje a za ty tři roky cítím, že mi něco chybí. Je to neúplný život.

Co o tom areálu můžete prozradit?

Je to v Čechách, i když jsme pracovali s i variantou přesunu do zahraničí, do Španělska, Itálie nebo Francie. Jenže v takovém případě bych tam musel trávit velkou část roku, což se mi nechce. Řekněme, že je to hodně daleko od Hradce. Víte, náš festival byl až démonizovaný, bylo to hodně nepříjemné, bolestivé, hodně nefér, ale to se prostě někdy v životě stane. Mě osobně to převálcovalo natolik, že chvíli trvalo, než jsem se z toho posbíral. I z toho důvodu to budeme stavět úplně od začátku. Tradice se prostě přerušila, vždyť letos už to bude třetí rok, kdy Hip Hop Kemp nebude. Mám ambici dělat festival pro tři tisíce návštěvníků a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Neobáváte se, že tři zrušené ročníky znamenají přetrženou nit, na kterou se těžko podaří navázat?

Takové obavy příliš nemám. Myslím, že lidé si to najdou. Když přijdou tři nebo pět tisíc lidí, budu úplně spokojen. Ale když to vyroste, budu jen rád. Ta možnost je podle mě zcela reálná. Současně to pro mě není jediný projekt, kterému se věnuju. Mám práci, hobby a vášně. Například se věnuju výtvarnému umění a kromě toho mám i byznys. Hip Hop Kemp vždy byl a je podstatnou součástí mého života, věřím, že důležité to stále je pro spoustu lidí, proto festival chceme vrátit do života.

Značka Hip Hop Kemp vadne Na 18. ročník festivalu v roce 2019 se bude vzpomínat jen kvůli kontrolám zaměřeným na drogy. Policie byla úspěšná a Radek Maliník to vzdal. Od té doby značka Hip Hop Kemp vadne. Komornější 19. ročník v roce 2020 škrtl covid, loni to byly ekonomické potíže a insolvence Maliníkovy firmy Festivalpark Production s marným sháněním areálu. A protože minimálně poslední důvod trvá, festival v Hradci Králové nebude ani letos.

Po Hip Hop Kempu tu opravdu zůstala díra...

Když přijdu na nějaký hiphopový event, slyším to padesátkrát za večer. A pocity se mísí. Někdy to není dobré, protože svého času to byl fenomén, který dopadl úplně šíleně. Zvedat se z prachu je velmi složité. Víte, já se nebojím o kulturu, ale jsem už předem otrávený z reakcí státních institucí a především policie. Se spoustou policistů se znám, jsou to normální a rozumní lidé. Jenže pak tu jsou i kluci, kteří měli pocit, že zásahem na Hip Hop Kempu jedou zachraňovat republiku a zastavit příval drog do země. Na tu akci se vyloženě těšili a nechápali, že to pomohli zavřít.

Ta podle vás démonizace festivalu se však nestala z roku na rok...

Vezměte si 60. léta a rock’n’roll. Pro někoho to bylo vyloženě peklo. Stejně tak to bude i s hip hopem. Za dvacet třicet let se tomu lidé budou smát a zase bude něco jiného.

Už po ročníku 2019 jste řekl, že areál hradeckého Festivalparku opouštíte kromě jiného kvůli policejním prohlídkám, které podle vás odradily tisíce návštěvníků festivalu. Už rok předtím prý policie našla drogy u 180 návštěvníků. Udělal byste teď něco jinak?

Víte, proč policie nenašla tolik drog na mnoha jiných festivalech?

Jestliže boj s drogami prohrává americká vláda, já můžu vyhrát asi dost těžko. Radek Maliník

Nedělala tolik prohlídek?

Snadná odpověď. V tom samém roce jako u nás policisté udělali šťáru na Mácháči a festivalu Let It Roll, kde našli skoro třikrát více drog než u nás. Sám jsem však byl nepříjemně překvapen, jak moc se drogy v naší kultuře rozjely. Když půjdete na jakoukoli diskotéku nebo do klubu, bohužel se s tím setkáte skoro všude. Sám skoro nepiju alkohol, nikdy jsem nekouřil ani neužíval drogy. Jsem v tom nepolíbený a můj postoj k drogám je silně negativní. Jenže jsem nemohl udělat víc než to, co jsem udělal. Tvrdým postupem se nám to téměř podařilo na festivalu vymýtit, ale nakonec zafungovala mediální masáž.

Novináři volali s předstihem na policii, jaká opatření udělá. No a policie musí sehrát se společností takové divadlo a vytvářet pocit, že to má v rukou. Policie prostě plní roli hlídače a v momentu, kdy se řekne, že tu jsou drogy, přispěchá a začne to hlídat. Ale protože nestihne hlídat všechny festivaly, vybere si jeden dva exemplární případy, demonstruje svou sílu a jak to má pod kontrolou.

Přesto, udělal byste něco jinak?

Určitě bych restrikce proti prodejcům přitvrdil dříve a silněji. Jenže vše se stalo v jediném roce, kdy to strašně narostlo. My jsme to potlačovali, naše security zasáhla, něco zabavila, ale okamžitě to bylo obnoveno. Americká vláda má na boj s drogami miliardy dolarů. Já jsem malý podnikatel Radek Maliník a takové prostředky zdaleka nemám. Jestliže boj s drogami prohrává americká vláda, já můžu vyhrát asi dost těžko.

Už v roce 2019 jste mluvil o komornější verzi festivalu 2020, ale kvůli covidu z toho sešlo. Loni už to možné bylo, a přesto se Hip Hop Kemp nekonal. Bylo to jen kvůli tomu, že se vám nepodařilo sehnat vhodný areál?

Nepodařilo se sehnat místo. Už poslední roky v Hradci jsem jej hledal velmi intenzivně. Jedno místo se podařilo, je skvělé, ale nakonec jsem se rozhodl, že není pro festivaly a rozvíjím tam jiné projekty než hudební. Trochu klidovější záležitosti. Areál se nedaří dlouhodobě, protože všude vidím komplikace, které prostě přijdou a nelze se jim vyhnout. Snad jen v příhraničí na staré vojenské základně máte šanci to zvládnout. Nyní však řešíme prostor, který je po všech stránkách vyhovující. Je v rozumné vzdálenosti od zástavby a věříme, že je to realizovatelné nejen pro Hip Hop Kemp. Plánujeme i studia pro různé umělce nebo celoroční workshopy. Taková byla i ambice Hradce, ale naráželi jsme na komplikace například s více majiteli areálu.

Mluvili jsme o tom, že po Hip Hop Kempu se mnoha lidem stýská. Nemáte signály, že by se někdo inspiroval a pokusil se udělat podobně velký festival stejného zaměření?

Nemám. Dějí se jen menší eventy s českou hiphopovou kulturou.

Kde jste se vlastně inspiroval vy?

Začal jsem tu hudbu poslouchat, ta kultura mě bavila. Začalo to menšími koncerty a eventy, pořádal jsem mistrovství republiky v break dance, soutěže DJs včetně mistrovství světa, vydával jsem časopis a spoustu desek. Prostě jsme stáli na začátku kultury, kterou jsme pomáhali rozvíjet. Cítil jsem chuť udělat vícedenní festival, kde se ti lidé potkají. Dařilo se to dlouhé roky.

Kdybyste měl vybrat jediný ročník Hip Hop Kempu, který vám zůstal nejvíc pod kůží, který by to byl?

Nebyl bych schopný vybrat ani tři nebo pět nejlepších. Každý rok byl oslavou té naší kultury a pro spoustu lidí svátek, oslava života, na kterou se těšili celý rok. Každý rok trumfoval ten předešlý. Nám se třeba dlouhou dobu vyhýbalo to, že by někdo z interpretů nepřijel. Až pak se stalo, že nepřijela dvě hlavní jména ze čtyř. To se děje i jinde a nejde o festivalové hvězdy. Je to komplexní zážitek.

Stojí za vámi nějaký investor, který zaštítí další ročník Hip Hop Kempu a zajistí rozvoj areálu?

Ještě to není uzavřené. Určitě na to bude potřeba spousta peněz a budu mít co dělat, abych to dal dohromady. Je nasnadě, že jednání s potenciálními investory budou, ale ne dříve, než opravdu budeme mít prostor. Lokace, o kterou moc stojím, tu však je. V něčem předčí i Hradec, v jiném ne, ale náhrada je to velmi kvalitní.

Věříte tedy, že srpen 2023 bude pro Hip Hop Kemp znovuzrozením?

Pracuju na tom. Řekneme si to za rok.