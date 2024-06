Archeolog o nálezu u D35: V mohyle je možná pohřben někdo tehdy velmi významný

Je výzkum takového rozsahu, jaký dálnice nabízí, výhodou?

V Čechách je to vlastně poprvé, kdy jsme schopni pozorovat mohylu a k ní příslušející sídliště. U ostatních mohyl sídliště nemáme. Nevíme, kde byly. V tomto případě je to unikátní. Máme třeba z Podřipska evidenci, že se nesídlilo v těsné blízkosti mohyl. Ve vzdálenosti několika stovek metrů už by to možné bylo. V Polsku byla také ve vzdálenosti 500 až 800 metrů od mohyl objevena současná sídliště.

Jak neobvyklý je to nález v kontextu východních Čech?

V podstatě tato mohyla je první z kategorie dlouhých eneolitických mohyl, které byly ve východních Čechách vůbec objeveny. Je unikátní, nemá v tomto regionu obdoby. My tyto mohyly známe z Čech, ale všechny se nacházejí ve středních a severozápadních Čechách.