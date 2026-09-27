„U mladých je vidět obecně odklon od alkoholu. Větší množství piva dnes pije spíše moje generace a starší. Ale i ta je dnes masírována tím, že alkohol je škodlivý a měli by jeho konzumaci omezit,“ popisuje Pavel Novák, kterého klesající spotřeba alkoholického piva netěší.
O práci však obavy nemá, na vzestupu je jeho nealkoholická varianta a stabilní místo na trhu si drží i piva z opačného pólu nabídky – speciály, které mnohdy obsahují výrazně více alkoholu než tradiční ležák.
Jsou dnes nealkoholická piva fenoménem?
Bohužel to tak vypadá. Neříkám to s negativním tónem, ale osobně mě trochu mrzí, že spotřeba alkoholického piva klesá. Jsem ovšem rád, že ho nahrazuje alespoň pivo nealkoholické. Já musím zákazníkovi dodat, co si žádá. Z hlediska výroby je pro mě větší výzvou uvařit neochucené nealkoholické pivo, protože to by mělo mít čistou pivní chuť. Když se přidá nějaké ochucovadlo – ať už šťáva nebo přírodní koncentrát, chuť piva už nehraje takovou roli.
Mladí lidé už nejsou na tradiční chuť tak zvyklí a nesrovnávají ji, jako naše generace.