I nad Bojištěm se smráká. Někde struna prasknout musí, říká šéf nejstaršího festivalu

V říjnu 1984 policie koncert v hospodě ve Starých Bukách rozehnala, zakladatele festivalu Martina Věcheta a kapelu Máma Bubo zatkla a účastníci se přesunuli k Václavu Havlovi na Hrádeček, kde večírek pokračoval.

„Je vlastně malý zázrak, že se něco takového podařilo udržet v malém třicetitisícovém městě pod horami a trvá to čtyřicet let. Všechny větší festivaly se odehrávají v krajských nebo větších městech. I tohle je specifikum ‚Woodstocku‘,“ říká Martin Věchet. „Nevíme o žádném festivalu v Evropě s takovou historií a kořeny, který by přežil dodnes,“ poznamenává jeho dcera Marta, která pomáhá s organizováním.

Jak na úplné začátky, tedy rok 1984, dnes vzpomínáte?

Martin „Geronimo“ Věchet: Jako na něco, co mělo smysl a přežilo všechny peripetie až do současných dnů. To je ale spíše na několik večerů, na knihu. Festival vzniká z velké části na cestách, v karavanu, ve vlaku. Kočujeme a leccos o něm slyšíme. Většina dnešních návštěvníků kulturních akcí je odkojená Trutnovem. Slyšíme to stále. TrutnOFF? To byl můj první festival. Je jiný a rád se na něj vracím.