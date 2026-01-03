Město před zimní sezonou zavedlo další novinky v dopravním systému. Největší změnou je nový nájezd na parkoviště u lanovky Hromovka. Co si od změn slibujete?
Přistoupili jsme k nim především proto, abychom zlepšili plynulost dopravy při nájezdu na parkovací plochy u lanovek a zvýšili bezpečnost provozu v centru. Jde nám o komfort návštěvníků i místních. Největší změnou je příjezd na parkoviště u lanové dráhy Hromovka, což bylo místo, kde se při ranním nájezdu návštěvníků tvořily kolony aut. Už jsme nový systém vyzkoušeli a věříme, že situaci v centru města zlepší.
Dělali jste úpravy i kvůli Světovému poháru?
Nejen kvůli závodům Světového poháru, i když ten bude zatěžkávací zkouškou a jedním z vrcholů sezony, ale hlavně kvůli plynulosti dopravy v zimní sezoně a zvýšení bezpečnosti lyžařů, kteří do centra přijíždějí z ubytovacích zařízení skibusy. Volné kapacity na jednotlivých plochách řidiči vidí nově také na informačních cedulích u odboček na parkoviště. To by mělo zamezit přijíždění k zaplněným plochám a vracení se zpět na nejbližší volná parkoviště.
Na závody budou upřeny nejen pohledy milionů diváků, ale také samozřejmě světových médií.