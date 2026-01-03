Miliony diváků a světová média. Špindl bude generálkou na olympiádu, věří starosta

Premium

Fotogalerie 30

Starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura | foto: koláž iDNES David Votruba

Tomáš Plecháč
  15:00
Světový pohár má pro Špindlerův Mlýn nevyčíslitelnou hodnotu, říká starosta Martin Jandura o blížícím se vrcholu sezony. Nejlepší světové lyžařky se do Krkonoš sjedou 24. a 25. ledna, ve Svatém Petru je čeká obří slalom a slalom speciál. A jelikož závody budou poslední zastávkou před únorovou olympiádou v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo, neměla by v Krkonoších chybět kompletní světová špička.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Město před zimní sezonou zavedlo další novinky v dopravním systému. Největší změnou je nový nájezd na parkoviště u lanovky Hromovka. Co si od změn slibujete?
Přistoupili jsme k nim především proto, abychom zlepšili plynulost dopravy při nájezdu na parkovací plochy u lanovek a zvýšili bezpečnost provozu v centru. Jde nám o komfort návštěvníků i místních. Největší změnou je příjezd na parkoviště u lanové dráhy Hromovka, což bylo místo, kde se při ranním nájezdu návštěvníků tvořily kolony aut. Už jsme nový systém vyzkoušeli a věříme, že situaci v centru města zlepší.

Dělali jste úpravy i kvůli Světovému poháru?
Nejen kvůli závodům Světového poháru, i když ten bude zatěžkávací zkouškou a jedním z vrcholů sezony, ale hlavně kvůli plynulosti dopravy v zimní sezoně a zvýšení bezpečnosti lyžařů, kteří do centra přijíždějí z ubytovacích zařízení skibusy. Volné kapacity na jednotlivých plochách řidiči vidí nově také na informačních cedulích u odboček na parkoviště. To by mělo zamezit přijíždění k zaplněným plochám a vracení se zpět na nejbližší volná parkoviště.

Na závody budou upřeny nejen pohledy milionů diváků, ale také samozřejmě světových médií.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Ve zmijovce a s bramboračkou. Prezident navštívil národní park v Krkonoších

Prezident Petr Pavel na procházce Krkonošským národním parkem (29. prosinec...

Prezident Petr Pavel v pondělí navštívil Krkonošský národní park (KRNAP). Byť se podle mluvčího parku Radka Drahného jednalo o prezidentovu soukromou návštěvu, řešila se i „napjatá situace na resortu...

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Ze spodního patra lze vyjít přímo na sjezdovku

Ze spodního patra lze v zimě vystoupit přímo na sousední sjezdovku.

Horská chalupa stojí na krásném pozemku ve stráni na kraji lokality zvané Nové Domky v Horní Malé Úpě v Krkonoších. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž zranil nožem dva lidi. Policisté centrum evakuovali a pachatele nedlouho poté zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové....

Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě, policie varuje před nebezpečím

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po...

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po zamrzlé hladině přehrady Labská. Led je podle strážníků tenký a vstup na něj je zakázaný, přesto se na něm objevují i...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Miliony diváků a světová média. Špindl bude generálkou na olympiádu, věří starosta

Premium
Starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura

Světový pohár má pro Špindlerův Mlýn nevyčíslitelnou hodnotu, říká starosta Martin Jandura o blížícím se vrcholu sezony. Nejlepší světové lyžařky se do Krkonoš sjedou 24. a 25. ledna, ve Svatém Petru...

3. ledna 2026

Útočník v Hradci Králové použil obušek a sekáček, policie vyslýchá svědky

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Policie kvůli pátečnímu napadení v obchodním centru Futurum v Hradci Králové stále vyslýchá svědky a vyhodnocuje kamerové záznamy. Dvaatřicetiletý cizinec napadl o čtyři roky mladšího muže, také...

3. ledna 2026  14:56

Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž zranil nožem dva lidi. Policisté centrum evakuovali a pachatele nedlouho poté zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové....

2. ledna 2026  18:04,  aktualizováno  22:14

Rok 2026 v hradeckém kraji: Iron Maiden, nové nemocnice i zářící aréna

Kapela Iron Maiden a jejich maskot Eddie na koncertě v Letňanech (31. května...

Nový rok 2026 je tady. Vybrali jsme nejočekávanější události, které letos zahýbou Královéhradeckým krajem. Nepůjde jen o sportovní či kulturní zážitky. Novinky potěší i turisty na horách, řidiče nebo...

2. ledna 2026  12:20

V Krkonoších platí první stupeň lavinového nebezpečí, čeká se další sníh

Zasněžené okolí Boudy pod Sněžkou (2.ledna 2026)

Horská služba v Krkonoších vyhlásila poprvé v letošní zimní sezoně první stupeň lavinového nebezpečí. Jde o nejmírnější riziko a podmínky pro horské túry jsou všeobecně bezpečné, přesto se mohou v...

2. ledna 2026  10:59

Nechodily výplaty, místo ionťáků pili čaj. Zemánek vypráví o Hradci nad propastí

Hradecký kapitán Miroslav Zemánek (vlevo) během utkání se Zlínem.

Na Silvestra roku 2004 oslavil fotbalista Miroslav Zemánek třicáté narozeniny v naději, že jako kapitán v následujícím roce povede hradecký celek, tehdy druholigový, k lepší budoucnosti. „Nebyla to...

2. ledna 2026  10:35

Led i země. Skleněné korálky od výtvarnice ze Špindlu potěší závodnice

Výtvarnice Hana Šebková se věnuje skleněným šperkům.

Náramky z vinutých skleněných perel vznikají pod rukama Hany Šebkové ve Špindlerově Mlýně. Budou to dárky pro závodnice Světového poháru, který se ve středisku uskuteční na konci ledna. Náramky budou...

1. ledna 2026  8:15

Dům Střelnice v Hradci je na prodej, mrzí někdejší sociální demokraty

Kulturní dům Střelnice v Hradci Králové

Když před čtyřmi lety utrpěla tehdejší ČSSD ve sněmovních volbách debakl, byla otázka případného prodeje Domu kultury Střelnice v Hradci Králové kacířská. Jenže nyní, po dalším volebním propadáku a...

31. prosince 2025  7:47,  aktualizováno  8:47

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Ve Špindlu otevřeli polovinu sjezdařských tratí. Čekali jsme větší nával, tvrdí lyžaři

Lyžovačka ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně (30. prosince 2025)

Přestože v závěru roku Špindlerův Mlýn obvykle praská ve švech, letos je nápor lyžařů snesitelný. V úterý před polednem se na hlavním záchytném parkovišti u dolní stanice lanovky Hromovka dalo celkem...

30. prosince 2025  16:27

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Ve zmijovce a s bramboračkou. Prezident navštívil národní park v Krkonoších

Prezident Petr Pavel na procházce Krkonošským národním parkem (29. prosinec...

Prezident Petr Pavel v pondělí navštívil Krkonošský národní park (KRNAP). Byť se podle mluvčího parku Radka Drahného jednalo o prezidentovu soukromou návštěvu, řešila se i „napjatá situace na resortu...

30. prosince 2025  12:19

Jedno auto vjelo do protisměru. Při střetu se zranilo sedm lidí, z toho čtyři děti

Vážná nehoda dvou osobních aut na silnici I/14 u Trutnova (29. prosince 2025)

Při srážce dvou osobních aut u Trutnova na silnici I/14 se v pondělí večer zranilo sedm lidí, z toho čtyři děti. Záchranáři pacienty převezli do nemocnic. Dva zraněné museli hasiči z vraků vyprostit...

30. prosince 2025  8:48,  aktualizováno  9:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.