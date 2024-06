Když vám nefunguje tělo, vypne i hlava, říká pořadatel slavného Ironmana

Ironman vznikl před 40 lety na Havaji a skládá se ze tří disciplín: cyklistiky, plavání a běhu. Koho byste tím chtěli oslovit tady?

Cílem není závod pro úzkou špičku elitních sportovců. Chceme oslovit masy, aby s námi sportovaly. Ironman je něco světového, na co si může v Hradci každý sáhnout a nemusí nikam jezdit.

Jaký Ironman se u nás bude od 16. do 18. srpna konat?

Bude tu Ironman 70.3. V hlavním závodu jde o 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů na kole a půlmaraton. Je to jeden ze dvou hlavních celosvětových závodů, nejslavnější na Havaji má vzdálenosti dvojnásobné. Popularita polovičního podniku, který vezeme do Hradce, je mnohem větší, protože ho může zdolat i průměrně zdatný jedinec.