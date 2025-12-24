Český kapr je lepší, salát ale dělám vídeňský, říká hraběnka z Rychnova

Hraběnka Andrea Kolowrat Krakowská se s manželem stará o kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Tomáš Hejtmánek
  20:00
Pochází z Vídně a původní profesí je dětská lékařka. Hraběnka Andrea Kolowrat Krakowská se s manželem stará o kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou. Když ho viděla v roce 1990 poprvé, byla v šoku.

Do Česka se definitivně přestěhovala v roce 2001, dříve působila jako kastelánka a i dnes občas provází turisty při speciálních prohlídkách s hraběnkou. O Vánocích sice nedá dopustit na českého kapra z kolowratského rybářství, avšak salát raději připravuje po vídeňském způsobu.

Jak se liší české a rakouské Vánoce?
Naše Vánoce nejsou ničím výjimečné. Setkáváme se s lidmi, přijímáme návštěvy, na štědrovečerní tabuli máme kapra, k tomu bramborový salát. Typicky českého kapra, s typicky vídeňským salátem, to je naše propojení obou zemí. Jinak si jsou tradice a zvyky dost podobné. Dárky v Česku nosí Ježíšek, v Rakousku Christkind, taková andělská podoba Ježíška.

Pro náš zámek to bude největší akce, která se u nás kdy konala. Britský královský sbor zpíval na svatbě prince Harryho, byl součástí korunovace krále Karla, vystupuje ve slavné Royal Albert Hall.

