Do Česka se definitivně přestěhovala v roce 2001, dříve působila jako kastelánka a i dnes občas provází turisty při speciálních prohlídkách s hraběnkou. O Vánocích sice nedá dopustit na českého kapra z kolowratského rybářství, avšak salát raději připravuje po vídeňském způsobu.
Jak se liší české a rakouské Vánoce?
Naše Vánoce nejsou ničím výjimečné. Setkáváme se s lidmi, přijímáme návštěvy, na štědrovečerní tabuli máme kapra, k tomu bramborový salát. Typicky českého kapra, s typicky vídeňským salátem, to je naše propojení obou zemí. Jinak si jsou tradice a zvyky dost podobné. Dárky v Česku nosí Ježíšek, v Rakousku Christkind, taková andělská podoba Ježíška.
Pro náš zámek to bude největší akce, která se u nás kdy konala. Britský královský sbor zpíval na svatbě prince Harryho, byl součástí korunovace krále Karla, vystupuje ve slavné Royal Albert Hall.