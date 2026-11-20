„Ty peníze si nikdo neodvezl v igelitce domů, zůstaly ve státním systému. Kdyby teď Správa KRNAP rezignovala, ministerstvo bude každý rok přisypávat svým organizacím, aby mohly odvádět zvýšenou DPH,“ upozorňuje Robin Böhnisch na spor o účtování daně.
Případ nedávno s obří složenkou medializoval ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Finanční správa nyní zamítla odvolání parku proti doměřeným 25 milionům korun. Podle bývalého ředitele ministr kauzou hrubě manipuluje, aby očernil bývalé vedení parku i ministerstva.
Co je jádrem sporu o DPH ve Správě KRNAP?
Důležité je, že Správa KRNAP není zřízena za účelem podnikaní a její hlavní činností je ochrana přírody. Těžba a prodej dřeva je jen vedlejší produkt. Kácením se převádí nevhodně založené lesy na přírodě blízké, primárně nejde o prodej dřeva. Finanční správa má pocit, že bychom si měli nějak uplatňovat krátící koeficient v této ekonomické činnosti, ale neměli bychom ho uplatňovat v činnosti neziskové. Jenže ono se to prolíná. Podle nás vše souvisí se vším, a proto uplatňujeme jeden krátící koeficient.
„Opravdu velmi mě zneklidňuje snad až přehnaný zájem pana ministra Červeného o takzvané mrtvé dřevo v národních parcích. Vytvořil skupinu, která by měla připravovat protipožární opatření v národních parcích. To samo o sobě je do určité míry absurdní.“