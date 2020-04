Dvě nové rozhledny Hřebenovky už se tyčí, lidé na ně zatím nesmějí

Nad jednou ze sjezdovek v Olešnici v Orlických horách na Feistově kopci vyrostla od konce března kovová konstrukce rozhledny. Dosáhne celkové výšky 26 metrů a v sedmém patře nabídne turistům osmiúhlelníkovou otevřenou vyhlídkovou plošinu rozhledy na polský Lewin a také na Bystřické a Orlické hory s blízkým Vrchmezím.

Věž už stojí, termín dokončení je ke konci dubna. Firmě zbývají ještě některé nedodělky a terénní úpravy v okolí stavby. Přibudou ještě kamery či turniket, kterým lidé budou zdarma procházet. Obec také ještě musí vyřídit kolaudaci.

„Žádný termín pro otevření jsme zatím nestanovili. Počkáme, jak se to vyvine s vládními opatřeními. Trošku nás to mrzí, nejradši bychom už rozhlednu otevřeli. Snad v půlce června by se o tom dalo uvažovat,“ říká starostka Olešnice v Orlických horách Eva Stojková, která doufá, že rozhledna přitáhne v budoucnu víc turistů do horské obce.



Sekretář euroregionu Glacensis, přes který plynou dotace do rozhleden, se také kloní nejdřív k červnovému termínu. „Není jasné, jak budou dál pokračovat vládní opatření. Dokud je vláda nerozvolní, nemá smysl jednat o zpřístupnění rozhleden,“ tvrdí sekretář euroregionu Jaroslav Štefek.

S nápadem na stavbu olešnické rozhledny přišli už v roce 2011 majitelé sousedícího skiareálu Hartman. Rozhledna vyjde na 5,4 milionu korun, deseti procenty se na ní podílí obec, z 85 procent ji zaplatí Evropská unie, přispívá i stát a kraj.

Další rozhledna ve Vysoké Srbské na Náchodsku ještě není zkolaudovaná, ale od poloviny dubna už je zcela hotová. Chybí jen osadit počítadlo turistů. Věž stojí ve svahu na dohled od místního hostince a ve všedním odpoledni se u ní občas zastaví některý cyklista.

Kvůli výhledu směrem k Hronovu tu vykáceli některé stromy, jinak je odtud rozhled na Stolové hory s Borem a Hejšovinou, Javoří hory, Ostaš, Teplické skály i Krkonoše a Orlické hory.

Dřevěná stavba za 2,3 milionu korun sahá do výšky 20 metrů, nese ji dvanáct dřevěných sloupů, uvnitř je ocelové točité schodiště. Vyhlídková plošina se nachází v 15 metrech nad zemí.

„Rozhledna vypadá nízká, ale vlastně je odtud dobře vidět. Vůbec jsem netušil, že už ji dokončili. Ani se o tom nikde moc nemluví. Řekl mi to až kolega v práci,“ vypráví cyklista z Náchoda, který se do kopců na Vysokou Srbskou nechal vyvézt na elektrokole.

Obec zatím s otevřením vyhlídky vyčkává. „Už si tu hasiči udělali svou kontrolu, na stavebním úřadu ještě potřebuji vyřídit kolaudaci. Teď ale žádné slavnostní otevření nepřichází v úvahu. Vstupu na rozhlednu brání dřevěné dveře, které tam měli už dělníci, když stavěli schodiště. K rozhledně už ale chodí celá procesí,“ říká vysokosrbský starosta Josef Klučka.

Projekt euroregionu Glacensis nazvaný Česko-polská Hřebenovka počítal původně až s 15 rozhlednami, časem však kvůli úsporám nebo kontroverzím některé odpadly.

Rozhleden bude nakonec celkem jedenáct. V Deštném ji otevřeli už loni za obrovského zájmu turistů, prakticky dokončené jsou stavby v Olešnici a Vysoké Srbské, práce pokračují v letošním roce také v Novém Hrádku. Sedm rozhleden či obnovených vyhlídkových míst bude na polské straně hranice. Dokončený už je most přes Divokou Orlici v Neratově, vznikají také dvě informační centra.