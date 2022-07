Rozhledna u Hradce Králové poničená strakapoudem se po opravě znovu otevře

Rozhledna je nepřístupná od loňského září. Strakapoud ve sloupech vytesal loni na jaře dutiny, přičemž v jedné z dutin zahnízdil a vyvedl mladé. Podle statika tak snížil nosnost konstrukce.

K vyhloubení dutin strakapoud využil klidu v době, kdy byla rozhledna kvůli proticovidovým opatřením uzavřena.

Práce strakapouda v covidovém období patrně pomohla ke zjištění, že osm let stará konstrukce je v místech, kde se spojují dřevěné a kovové části, napadena plísní.

„Strakapoud nám vlastně pomohl. Je možné, že kdyby nebyl covid, tak se o tom vůbec nedozvíme. Ukázal nám, že tam vyhnilá dutina už byla. Do některých spojů zatékalo, strakapoud to objevil a vlastně nám to označil. Takže další okruh zásahů se bude týkat pořádného zatěsnění všech spojů. V místě čepů, kde jsou na sebe dřevěné díly nasazeny, klempíři zhotoví takové kornouty nebo sukničky, aby mezi ně nezatékalo,“ řekl tehdy starosta.

Otevírací doba Rozhledna Milíř ve Vysoké nad Labem u Hradce Králové bude přístupná ve všední dny kromě pondělí, a to od 13 do 18 hodin, o víkendech od 11 hodin.

Firmu na opravu rozhledny se obci podařilo najít až na čtvrtý pokus.

„Nejobtížnější částí opravy byla výměna dvou dřevěných sloupů o délce šest metrů, které byly poškozeny nejvíce. Jeden vyměněný sloup necháme u rozhledny, aby lidé viděli, co strakapoud dokáže vyklovat,“ uvedl starosta Jiří Horák (nezávislý).

Dělníci také zatmelili všechny otvory a ptákem vyklované dutiny, důležité spoje a vodorovné trámy zakryli klempířskými prvky proti zatékání vody.

„Vše bylo předem natřeno a ošetřeno biocidním přípravkem proti plísni. Nyní na rozhledně děláme úklid a připravujeme ji na otevření,“ řekl starosta.

Oprava trvala od 20. června 2021 a Vysokou nad Labem přišla na 648 tisíc korun bez daně, dalších asi 265 tisíc korun obec zaplatila za čtyři šestimetrové dřevěné lepené sloupy z Rakouska. Opravu bude obec hradit především z fondu obnovy, v němž má z dosavadních výnosů rozhledny našetřeno asi 800 tisíc korun.

Z vyhlídkové plošiny ve výšce 27 metrů lze za dobrého počasí spatřit Jeseníky, Krkonoše, Orlické či Železné hory. Rozhlednu v hodnotě pěti milionů korun obec otevřela v říjnu 2013 na kopci Milíř.