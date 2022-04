Strakapoud dal rozhledně pokoj, ale chybí montéři. Otevření se zpozdí

Starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák si byl na konci ledna jistý, že se rozhledna na vrchu Milíř na jaře otevře. Do výběrových řízení na opravu se však nikdo nepřihlásil a atrakce zůstává zavřená.

„Firmy, které to umí, mají dost svých zakázek a nezkušené do toho nepůjdou,“ uvedl starosta Horák (Vysoká nad Labem – Místo, kde chci žít).

Dominantu krajiny jižně od Hradce nechala obec uzavřít loni na podzim na doporučení statika. Už na jaře tam udělal dutiny do dřevěných sloupů konstrukce chráněný strakapoud, který v jednom zahnízdil. Přispělo k tomu pozdní zahájení sezony kvůli lockdownu.

Nyní se objevil vážný zájemce. Za dva týdny by mělo být jasné, zda bude třetí kolo soutěže úspěšné.

„Vyhlásili jsme další výběrové řízení. Ozvala se montážní firma, její zástupci už s námi jednali a byli se na rozhlednu podívat. Věřím, že se domluvíme na ceně a podmínkách a po zastupitelstvu 9. května bude jasno. Už jsme v Rakousku objednali čtyři sloupy, které se budou měnit, abychom na prázdniny otevřeli,“ řekl Horák.

Vymění poškozené části

Projektant připravil způsob opravy spočívající ve výměně poškozených částí rozhledny, která má tři sloupy, každý je z pěti šestimetrových dílů.

„Napadení ptáky je problém všech dřevěných konstrukcí, riziko bude vždycky. Běžně navrtávají i fasády domů. Rozhledna má však čtyřicetiprocentní statickou rezervu pro případ, že by to někdo nařízl nebo jinak poškodil. Řešili jsme i systém kontroly spár či zatékání, aby byla jistota. Je to naše srdeční záležitost,“ uvedl před časem Robert Prix z hradecké společnosti Archaplan.

„Opravovaná část se rozepře, poškozené sloupy se vyříznou a nahradí novými. Každé patro osadíme geodetickým zařízením, které bude online monitorovat stav stavby. Původně jsme uvažovali o náhradě kovem, ale to by bylo na nové stavební povolení a v podstatě pro novou rozhlednu,“ doplnil starosta Horák.

Původní obavy, že oprava přijde na milion korun, se nenaplnily. Tolik rozhledna za svou devítiletou existenci vydělala. Ani stoupající ceny materiálu by podle starosty neměly být problém:

„Cena dřeva stoupla, ale jde o nižší jednotky procent. Ve fondu údržby máme okolo 800 tisíc korun, což je limit. Do této částky bychom se měli vejít. Sloupy jsme objednali za 360 tisíc korun, do půl milionu by se měly vejít práce montážní firmy.“

Po strakapoudech přišla asi veverka

Sloupy už jsou napuštěné prostředkem, který zvířata odpuzuje, navíc mají i mechanické zábrany.

„Staré díry jsme zajistili a nové už nevykloval. Byl to zkontrolovat ornitolog a potvrdil, že to funguje. Máme i jiné strategie, jak rozhlednu ochránit a zároveň zachovat soužití s přírodou. Plánujeme dát opodál části, které vyměníme, aby si zvířata dělala dutiny tam, a rozvěsíme ptačí budky,“ vysvětlil Horák.

31. ledna 2022

O rozhlednu mají zřejmě zájem i jiná zvířata. Nedávno se totiž zjistilo, že jedna z dutin, kde strakapoud zahnízdil, byla proražena.

„Něco nám prohryzalo pletivo. Ornitolog tvrdí, že to nemohl být strakapoud. Je to trochu záhada, mohla to prý udělat veverka. Proti strakapoudům pletivo slouží, ale příroda je příroda,“ konstatoval Horák.

Paradoxně práce strakapouda v covidovém klidu pomohla ke zjištění, že je konstrukce v místech spojů dřevěné a kovové části napadena plísní:

„On nám vlastně pomohl. Je možné, že kdyby nebyl covid, vůbec se to nedozvíme. Do některých spojů zatékalo a strakapoud to objevil. Takže další okruh zásahů se bude týkat pořádného utěsnění všech spojů. Strakapoud má dva důvody, proč napadá stromy: jeden teritoriální, kdy ťukáním do dřeva říká, že je to jeho území, což nám nevadí. Závažnější je druhý důvod, když na jaře hledá stromy, které mu znějí dutě, a tam si dělá hnízdo. Kdyby tam nezatékalo, těžko by si ho na rozhledně dělal.“

Rozhledna na vrchu Milíř měří 31 metrů, vyhlídka je ve výšce 27 metrů a skýtá pohled jihozápadním směrem na Polabí, Kunětickou horu či opatovickou elektrárnu.