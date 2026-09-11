Rozhledna Milíř v hradeckých lesích opět otevírá, dřevo vyměnili za ocel

Letos zatím byla vyhlídka zavřená. V srpnu firma Elektro Mosev jeřábem snesla dolů celý vršek rozhledny, tedy vyhlídkovou plošinu se střechou. Nahoru putovala kovová náhrada, která váží prakticky stejně, kolem sedmi tun. Obec musela pořídit projekt i statické posouzení, zkouší ještě získat dotaci.
„Je to první krok k tomu, že časem bude celá rozhledna kovová. Celou dřevěnou vrchní část včetně vyhlídkové plošiny a šikmých vzpěr jsme vyměnili za železo. Nahoře se teď nově bude chodit po kovovém roštu,“ popsal starosta Vysoké Jiří Horák (nez.).
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Rozhledna Milíř se bude opravovat, uškodili jí strakapoudi i plísně
V září řemeslníci na rozhledně ještě dokončovali některé práce, dotahovali spoje a kontrolovali je, instalovali hromosvod i elektrické vedení. Dřevěné prvky dostaly biocidní nátěr proti plísni a krycí nátěr.
Původní dřevěná konstrukce je nyní složena vedle rozhledny a obec ji využije jako altán pro návštěvníky.
Před čtyřmi lety obec opravila rozhlednu poprvé, problém byl tehdy s nosnými sloupy. Ty jsou celkem tři, poskládané z šestimetrových segmentů. Ve dvou z nich se uvnitř lisovaného dřeva objevila hniloba, nejspíš tak byly špatné už z výroby, proto je obec vyměnila. Při tehdejší opravě také přibyly klempířské prvky na důležitých spojích a vodorovných trámech, aby tam nezatékalo.
Předchozí i současná renovace životnost vyhlídky z roku 2013 prodlouží. „Nosné části by mohly vydržet léta, natírají se. Dřevěné šikmé vzpěry, které jsme měnili teď, se však ošetřovat nátěrem nedaly, skrz plošinu zatékalo do spojů. Hnilo to a strakapoud si to nacházel. Statik nám proto doporučil rozhlednu zavřít, protože to bylo nebezpečné. Při nynější opravě jsme rozhlednu znovu prohlédli a vše je v pořádku. Naše zákroky měly efekt a mohlo by to vydržet, i když to nikdy nevíte určitě,“ poznamenal starosta.
Rozhledna na vrchu Milíř bude otevřená o víkendech od 11 do 18 hodin. Měří 31 metrů, vyhlídka je ve výšce 27 metrů a skýtá pohled jihozápadním směrem na Polabí, Kunětickou horu či opatovickou elektrárnu. Ročně sem míří kolem deseti tisíc turistů.