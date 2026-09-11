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Rozhledna Milíř v hradeckých lesích opět otevírá, dřevo vyměnili za ocel

Štěpánka Tůmová
  15:05
Nová ocelová vyhlídková plošina na rozhledně Milíř ve Vysoké nad Labem.

Nová ocelová vyhlídková plošina na rozhledně Milíř ve Vysoké nad Labem. | foto: archiv obce Vysoká nad Labem

Instalace nové vyhlídkové plošiny na rozhlednu Milíř.
Nová ocelová vyhlídková plošina na rozhledně Milíř ve Vysoké nad Labem.
Instalace nové vyhlídkové plošiny na rozhlednu Milíř.
Instalace nové vyhlídkové plošiny na rozhlednu Milíř ve Vysoké nad Labem.
23 fotografií
Od soboty 12. září se turisté znovu podívají na rozhlednu Milíř ve Vysoké nad Labem na Královéhradecku. Už před pěti lety stavbu sužovaly patálie s hnilobou a strakapoudy, kvůli nimž se měnily některé prvky. Letos obec nechala provést zásadní opravu za téměř 3 miliony korun bez započtení daně.

Letos zatím byla vyhlídka zavřená. V srpnu firma Elektro Mosev jeřábem snesla dolů celý vršek rozhledny, tedy vyhlídkovou plošinu se střechou. Nahoru putovala kovová náhrada, která váží prakticky stejně, kolem sedmi tun. Obec musela pořídit projekt i statické posouzení, zkouší ještě získat dotaci.

„Je to první krok k tomu, že časem bude celá rozhledna kovová. Celou dřevěnou vrchní část včetně vyhlídkové plošiny a šikmých vzpěr jsme vyměnili za železo. Nahoře se teď nově bude chodit po kovovém roštu,“ popsal starosta Vysoké Jiří Horák (nez.).

Rozhledna Milíř se bude opravovat, uškodili jí strakapoudi i plísně

V září řemeslníci na rozhledně ještě dokončovali některé práce, dotahovali spoje a kontrolovali je, instalovali hromosvod i elektrické vedení. Dřevěné prvky dostaly biocidní nátěr proti plísni a krycí nátěr.

Původní dřevěná konstrukce je nyní složena vedle rozhledny a obec ji využije jako altán pro návštěvníky.

Před čtyřmi lety obec opravila rozhlednu poprvé, problém byl tehdy s nosnými sloupy. Ty jsou celkem tři, poskládané z šestimetrových segmentů. Ve dvou z nich se uvnitř lisovaného dřeva objevila hniloba, nejspíš tak byly špatné už z výroby, proto je obec vyměnila. Při tehdejší opravě také přibyly klempířské prvky na důležitých spojích a vodorovných trámech, aby tam nezatékalo.

Nová ocelová vyhlídková plošina na rozhledně Milíř ve Vysoké nad Labem.
Instalace nové vyhlídkové plošiny na rozhlednu Milíř.
Nová ocelová vyhlídková plošina na rozhledně Milíř ve Vysoké nad Labem.
Instalace nové vyhlídkové plošiny na rozhlednu Milíř.
23 fotografií

Předchozí i současná renovace životnost vyhlídky z roku 2013 prodlouží. „Nosné části by mohly vydržet léta, natírají se. Dřevěné šikmé vzpěry, které jsme měnili teď, se však ošetřovat nátěrem nedaly, skrz plošinu zatékalo do spojů. Hnilo to a strakapoud si to nacházel. Statik nám proto doporučil rozhlednu zavřít, protože to bylo nebezpečné. Při nynější opravě jsme rozhlednu znovu prohlédli a vše je v pořádku. Naše zákroky měly efekt a mohlo by to vydržet, i když to nikdy nevíte určitě,“ poznamenal starosta.

Rozhledna na vrchu Milíř bude otevřená o víkendech od 11 do 18 hodin. Měří 31 metrů, vyhlídka je ve výšce 27 metrů a skýtá pohled jihozápadním směrem na Polabí, Kunětickou horu či opatovickou elektrárnu. Ročně sem míří kolem deseti tisíc turistů.

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