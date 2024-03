Nejhorší je po zimě boční cesta do dvorské zoo i spojka pod Orlickými horami

Když odezní zima, na silnicích se pravidelně objeví praskliny a výtluky, kterým v mrazech pomohl k růstu led a sníh. Přestože letos bylo drsných zimních dní pomálu, na řadě míst v Královéhradeckém kraji budou mít i tentokrát silničáři plné ruce práce.

Nejde jen o další zhoršování už tak tristních úseků, kde řidiči roky doufají v opravy, ale i o poměrně hlavní cesty, jejichž povrch si jinak šoféři mohou celkem pochvalovat. Příkladem je třeba hlavní tah z Hradce Králové na Rychnov nad Kněžnou a severní Moravu. Silnice I/11 je na několika místech poškozená natolik, že tam museli silničáři umístit upozorňující značky.

Kruhový objezd v Častolovicích

Jde například o kruhový objezd v Častolovicích na Rychnovsku, kde silnici zatěžují především těžké náklaďáky proudící do automobilky v Kvasinách. Na výjezdu směrem na Hradec se v levé části pruhu vytvořil mohutný výtluk. Podle řidičů, kteří tudy často projíždějí, jde o pozůstatek po loňských opravách.

„Na podzim opravovali napříč Častolovicemi díry. Je krásně vidět, když malou díru nechají, zapomenou, tak se z toho stane taková jáma. Zvětšilo se to násobně,“ napsal ve facebookové skupině Dopravní situace pro východní Čechy Jarda Kumpošt, který místem jezdí do práce.

Kamiony se díře snaží vyhnout a najíždějí kvůli tomu až do protisměru. Jen o pár kilometrů dál je další potíž v Lípě nad Orlicí, kde už jsou také značky. Silnice I/11 tam přitom vloni prošla kompletní opravou včetně podloží. Nyní je tam místy zvlněný asfalt a jinde díry.

Plánované opravy Za opravy silnic a budování nových přeložek vydá Královéhradecký kraj v letošním roce rekordních 1,8 miliardy korun. Půjde o 57 staveb v celkové délce přes 100 kilometrů.

„To je úsek, který se nepovedl. Už jsme rekonstrukci reklamovali,“ přiznal krajský šéf Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Marek Novotný. Silničáři se budou muset vrhnout také na nedaleký průtah Rychnovem nad Kněžnou. Díry se tam utvořily například na křižovatce u nemocnice.

„Podobné problémy se po zimě objevují na více místech. Ale tady v kraji jsme na tom ještě celkem dobře. Jsou regiony, kde je stav silnic daleko horší,“ upozornil Novotný, že v regionu jde spíš o jednotlivosti.

Z hlavních tahů budou v letošním roce pokračovat práce na rekonstrukci silnice I/16 mezi hranicemi Libereckého kraje a Vestřeví na Trutnovsku. V plánu mají silničáři také opravy na hlavním tahu z Hradce Králové do Liberce mezi sjezdem z D11 k odbočce na Cerekvici nad Bystřicí. Na 7,5kilometrovém úseku je sice několik prasklin a menších děr, ale jinak jde o celkem pohodlnou silnici. Obdobné je to s další plánovanou opravou na I/35 mezi Libuní a Kněžnicí na Jičínsku.

Tankodromy na vedlejších cestách

O poznání horší situace je na silnicích nižších tříd, hlavně na takzvaných okreskách. Mezi nejhorší úseky patří spojnice pod Orlickými horami z Jaroslavi přes Javornici a Slatinu do Rybné nad Zdobnicí. Velké množství děr, záplat a hlavně výtluků po zimě kritizuje řada místních, ale i výletníků, kteří tudy projíždějí od silnice I/11 na Rokytnici v Orlických horách. Říká se, že když auto jízdu tudy vydrží, může bez obtíží na STK.

Díry v Javornici na silnici Rybná nad Zdobnicí - Slatina nad Zdobnicí - Javornice u Rychnova nad Kněžnou (7. března 2024)

„Na silnici z Jaroslavi do Slatiny a Kameničné už máme stavební povolení. Realizovat by se měla v příštích letech, ale může to být klidně i na čtyři roky. Náklady by se mohly pohybovat kolem 350 milionů. Se starosty teď budeme mít jednání, abychom se dohodli na etapizaci. Nejdřív bychom však potřebovali dokončit sanaci sesuvu v Pěčíně, abychom tam mohli vést objížďku,“ slíbil brzké zlepšení náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Pozor si musejí dávat také řidiči jedoucí z Dobrušky na Deštné v Orlických horách, i tam se po zimě objevila řada velkých výtluků.

Auta kličkují i na cestách kolem další oblíbené destinace - Adršpachu na Náchodsku, rozbitá je cesta od Trutnova přes Petříkovice, ve Chvalči nebo mezi Jívkou a Radvanicemi. Na sousedním Trutnovsku se pak řidiči vyhýbají dírám například na spojce z Pilníkova do Vítězné, v Hajnici, u Nemojova nebo mezi Choustníkovým Hradištěm a Kohoutovem.

„V Choustníkově Hradišti budeme letos zahajovat celkovou rekonstrukci od hlavního tahu na Trutnov přes celý intravilán. Obec tam získala dotaci na chodníky a součástí bude i dešťová kanalizace pod vozovkou. Stavba bude rozdělená na dva roky,“ popsal Koutník.

Zima se podepsala i na stavu silnic na Jičínsku či Novobydžovsku. Silnice z Nového Bydžova na Hlušice sice nepatří k nejvytíženějším, zato zdejší množství výtluků se vidí málokde.

Jedna z výrazných děr v jinak celkem dobré části cesty je přímo v centru Nového Bydžova vedle areálu nemocnice. Výtluky jsou u odbočky k supermarketu a auta se jim vyhýbají přejezdem do odbočovacího pruhu. Díry se utvořily také na spojce z Bydžova na Konecchlumí.

„Tady se to opravuje pravidelně, ale nový povrch vydrží jen chvíli a pak už se zase jezdí po zvlněném a děravém asfaltu,“ poznamenala Kateřina z Chlumce nad Cidlinou. Jen o pár kilometrů dál už dopravní značky upozorňují také na výtluky za obcí Kobylisy na silnici do Hradce Králové.

U nemocnice v Novém Bydžově auta objíždějí výmoly u odbočky k supermarketu tak, že vjíždějí až do odbočovacího pruhu. (7. března 2024)

S velkými dírami musejí řidiči počítat také na silnici II/325 z Chlumu u Hradce Králové do Rudníku v Krkonoších, která je hlavní krajskou spojkou mezi Hradcem, Dvorem Králové nad Labem a Hostinným. Jde o alternativní trasu ke státní silnici na Trutnov, kudy lidé často jezdí do zoo a dál do hor. Kraj ji už roky opravuje po malých úsecích, jenže mezitím ty ostatní výrazně trpí.

Nejhorší místa jsou u Lanžova či Velkého Vřešťova, kde je navíc oblíbený kemp. Díry tam zabírají šíři celého pruhu, o kus dál jsou na mnoha dalších místech. V úseku před obcí je proto snížená rychlost, avšak velké výtluky jsou i v centru obce.

„Silnici z Hradce Králové na Rudník postupně opravujeme, podle toho, jak se nám podaří vyřešit majetkové problémy. Na řadě míst se potýkáme s tím, že cesta zasahuje i na cizí pozemky,“ vysvětlil Jiří Koutník.