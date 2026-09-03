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Ať rondely zůstanou zachované, je shoda z jednání. Řeší se vedení silnice

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  9:12
Lokalita v hradeckých Kuklenách, kde se pod zemí nacházejí pravěké rondely.

Lokalita v hradeckých Kuklenách, kde se pod zemí nacházejí pravěké rondely. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Přibližná poloha kuklenských pravěkých rondelů.
Podporovatelé iniciativy Zachraňme Kuklenské rondely se sešli na poli v...
Akce Rozsviťte rondely se konala na poli v Kuklenách. (20. srpna 2026).
Podporovatelé iniciativy Zachraňme Kuklenské rondely se sešli na poli v...
22 fotografií
Dvě kruhové neolitické stavby objevené v hradecké městské části Kukleny jsou archeologicky velmi cenné a měly by být zachovány pro další generace. Shodli se na tom účastníci středečního jednání v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Zástupci institucí podepíší do několika týdnů memorandum o společném postupu při hledání řešení.

V oblasti rondelů je naplánovaná stavba silnice, za jejich zachování vznikla petice.

Nynější jednání iniciovalo muzeum. Přišli na něj zástupci města, muzea, petentů a dalších institucí.

„Dojde k uzavření memoranda, jehož cílem bude nalézt technické řešení vedoucí k všestranně přijatelnému způsobu uskutečnění projektu Nová Zelená takovým způsobem, aby archeologická lokalita zůstala neporušena,“ řekl ředitel Muzea východních Čech (MVČ) v Hradci Králové Petr Grulich.

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„V tomto příběhu jsou dva veřejné zájmy, které je potřeba zajistit. Jedním z nich jsou rondely a druhým veřejně prospěšná komunikace. Cením si toho, že s ochranou rondelů počítá i nový územní plán města,“ poznamenal Grulich.

První rondel byl objeven v roce 2015, druhý loni. Jsou od sebe vzdálené asi 200 metrů. Ani jedno z nalezišť nebylo klasicky archeologicky prozkoumáno, chrání je vrstva ornice.

Buď násep, nebo jinou trasu silnice

Plánovaná silnice souvisí s chystaným developerským projektem Nová Zelená. Řešením se jeví vedení cesty po náspu nad jedním z rondelů nebo přeložení trasy mimo ně.

„Od začátku říkáme, že kuklenské rondely chceme chránit na daném místě a bez poškození, ale zároveň je chceme chránit a respektovat na základě objektivních podkladů,“ řekl náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09). Podle něj byla shoda na tom, že archeologové dokončí vyhodnocení nálezů, kterým určí hodnotu oblasti.

Lokalita v hradeckých Kuklenách, kde se pod zemí nacházejí pravěké rondely.
Přibližná poloha kuklenských pravěkých rondelů.
Podporovatelé iniciativy Zachraňme Kuklenské rondely se sešli na poli v hradeckých Kuklenách (20. srpna 2026).
Akce Rozsviťte rondely se konala na poli v Kuklenách. (20. srpna 2026).
22 fotografií

„Další kroky budeme definovat až poté, co bude dokončené veškeré archeologické vyhodnocení. Kuklenské rondely pro nás nejsou překážkou, ale podmínkou další práce v tomto území,“ řekl Řádek.

Zdůraznil, že platný územní plán respektuje tuto archeologickou oblast a důsledně řeší ochranu kuklenských rondelů.

Petentům se násep nezamlouvá

Iniciátoři petice v létě podali ministerstvu kultury podnět k prohlášení oblasti kulturní památkou. Muzeum pro řízení o zápisu kulturní památkou udělalo povrchový průzkum, který potvrdil význam oblasti.

„Snažili jsme se, aby investor zpřístupnil dokumentaci silnice a pozemky pro další archeologické průzkumy, doufáme, že to dopadne. Chceme, aby rondely zůstaly v nedotčené podobě a v místě, kde jsou, a to místo bylo nezastavitelné. Chceme také, aby město prověřilo změnu trasování,“ řekl iniciátor petice Martin Hanousek (Zelení), který v říjnových volbách kandiduje do hradeckého zastupitelstva na kandidátce sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL.

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Petenti jsou podle něj proti vedení silnice po náspu nad nalezištěm. „Jsme přesvědčeni, že radiálu lze vést v prostoru mezi rondely,“ dodal Hanousek.

Ústav chce rondely neporušené

Archeologický ústav Akademie věd ČR je podle jeho ředitele Jana Maříka přesvědčen o tom, že se jedná o výjimečný nález, který by měl být zachován „in situ“, tedy neměl by být narušen stavbou.

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„Pokud by mělo dojít k podání samotného návrhu na kulturní památku, tak bychom to chtěli koordinovat s městem, aby nedošlo k zablokování stavby,“ řekl Mařík.

Kuklenské rondely jsou staré přes 6 500 let. Jsou součástí pásu těchto staveb mezi Hradcem Králové a Jaroměří na Náchodsku.

Lokalita s pravěkými rondely v hradeckých Kuklenách

Lokalita s pravěkými rondely v hradeckých Kuklenách

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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