Rokytnice odkoupila kotelny, lidem klesne cena tepla na 1 400 korun

Firma si při obnovení dodávek tepla nárůst plateb oproti původní smlouvě vymohla výměnou za slib, že do 31. května 2024 radnici kotelny prodá. A právě k tomu dochází.

„Smlouvou o vypořádání investic a kupní smlouvou na kotle a technické vybavení jsme učinili naprosto zásadní krok k další energetické stabilitě našeho města a jistotě pro naše odběratele,“ říká starosta Rokytnice Jiří Štěpán (Rokytnice PRO).

Radnice se provozu tří lokálních kotelen KB 1, KB 2 a KB 3 vzdala v roce 2017, kdy dožívající technologie potřebovala vyměnit. Provoz tehdy svěřila moravské firmě, která o rok dříve získala do správy kotelnu na sídlišti 1. máje, kde se topí dřevěnou štěpkou. Firma tehdy kotelny modernizovala a začala v nich používat dřevní pelety.

Jenže předloni jejich cena stoupla natolik, že provoz za sjednaných podmínek končil ve ztrátě. Město si vyžádalo právní posouzení, jak s ohledem na dřívější veřejnou soutěž postupovat, a dohodlo se na odkupu zařízení. Tehdy sice ještě radnici vedl později odvolaný starosta Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici), ale dohodu s Ekoenergy Moravia zprostředkovával lídr opozice Štěpán, který se loni v září stal starostou.

„Za nás se ten odkup připravil. Fotbalovou hantýrkou bych řekl, že jsme novému vedení dali přihrávku před prázdnou bránu,“ připomíná Michalec.

Kotelny byly v nájmu v městských prostorách a rokytnická firma Centep, která provozuje rozvody tepla, od krize s peletami firmě dodávala také palivo pro topení. Město však firmu muselo vyplatit i z investic. Původní smlouva měla platit do roku 2027 a společnost má ještě teď nesplacené úvěry na přestavbu kotelen.

„Úvěr nám měl končit v příštím roce, asi v listopadu. My ho doplatíme z kupní ceny,“ potvrzuje jednatel firmy Luděk Koch.

Kolik město zaplatí?

Nejistá je však cena transakce. Radnice sice s firmou podepsala smlouvu na 4,8 milionu korun bez daně, avšak Koch si už před podpisem vymínil její revizi. Se znaleckým posudkem, který cenu stanovil, totiž nesouhlasí.

„Znalecké posudky ze strany města a Centepu byly neúplné. Chceme proto revizní posudek, který by měla dělat VUT v Brně. Posudky neobsahují, co by měly, je tam spousta chyb. My jsme prováděli stavební práce na všech třech kotelnách za částku přes 2 miliony korun, ale znalecký odhad byl na necelý milion. Chybí v něm například základová deska,“ upozorňuje Koch.

Radnice s revizí souhlasí a je připravena cenu doplatit. Nevylučuje však ani korekci směrem dolů. Současná opozice naopak transakci považuje za podivnou.

„Je mně to podezřelé. Vedení města argumentovalo, že se nebude každý měsíc svolávat zastupitelstvo, a odhlasovali si proto dvojnásobné peníze. Smlouva je tak psaná variantně a nepřehledně. Říkal jsem, jestli není lepší počkat a pak to vyřešit jednoduchou smlouvou. Navíc se do toho motá nákup nových kotlů, takže se v tom člověk začíná ztrácet,“ míní Michalec, který už předloni operoval s odhadem ceny kolem 6 milionů korun.

Měnili jednatele, cena tepla klesne

Podle Jiřího Štěpána se nákup musel urychlit, neboť městská společnost Centep, která technologii kotelen pořizuje, měnila jednatele. Už za bývalého vedení odstoupil původní jednatel, za něhož k teplárenské krizi ve městě došlo. Do výběrového řízení vypsaného loni bývalým vedením se však nikdo nepřihlásil.

„My jsme se otázkou Centepu začali zabývat bezprostředně po 11. září, kdy došlo ke změně ve vedení města, a to nejprve otázkou jednatele a bezprostředně poté jednáním s panem Kochem. Museli jsme najít jednatele a s ním následně řešit otázku odkupu a financování ze strany města,“ vysvětluje prodlení Štěpán. Radnice chtěla stihnout termín odkupu k 31. květnu, k tomuto datu plánovala přebírat zařízení.

Ve správě Ekoenergy Moravia dál zůstane kotelna na štěpku, jejíž cena v minulosti tolik nerostla a kde v roce 2022 k výpadku nedošlo. Firma ji chce provozovat až do vypršení smlouvy v roce 2026.

Lidem v Rokytnici díky změně klesne cena tepla z kotelen KB 1-3 z dosavadních 1 700 korun za gigajoule na 1 400 korun. Radnice také do kotelny KB 2 pořídí nový kotel, který zvýší množství dodávaného tepla. Třeba do školy přichází méně tepla, než je potřeba, a další domy nelze připojit.