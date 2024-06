Rockové město vyhlíží festival. Novinkou je druhé pódium pro velkou kapelu

Autobusy, kola i pruh pro pěší Necelé dva tisíce vstupenek zbývá na festival Rock for People. Lístky v balíčku s ubytováním zmizely jako první a v prodeji už jsou jen čtyřdenní, dvoudenní na pátek a sobotu a jednodenní na středu a čtvrtek. „Záleží na finále, ale je docela možné, že budeme vyprodáni. Neznervózňuje nás ani předpověď počasí, snad už se vypršelo,“ doufá šéf festivalu Michal Thomes. Čtyřdenní program by měl být zárukou, že se nebudou opakovat kolony jako u jednodenního dubnového Majálesu. „S jeho pořádáním jsme neměli nic společného. Každopádně máme dostatečně velké parkovací plochy i počet pracovníků,“ zdůraznil Thomes. V okolí Hradce přibudou oranžovočerné tabule s šipkou a názvem festivalu. Návštěvníci však nemusí spoléhat jen na auta. Mezi Parkem 360 a centrem budou ve 20 až 30minutových intervalech pendlovat speciální autobusy. Pro pěší bude v posledním úseku vyhrazen speciání pruh, ale je tu i možnost půjčit si na parkovacích místech společnosti Nextbike zdarma kolo. Podmínkou je jízda do 45 minut a parkování na předem určených místech v areálu či ve městě. Rock for People je festival plný muziky, ale výjimečný je i další program: divadlo, tanec, filmové projekce, stand up comedy, silent disco, karaoke, jóga, u-rampa nebo posilovna pod širým nebem. To vše v Parku 360 bude. Šapitó Conference Stage bude opět pohánět vodíkový generátor. A právě tam se za režie Čestmíra Strakatého, Jindřicha Šídla nebo Lukáše Hejlíka budou konat diskuse. Mnoho fanoušků považuje za vrchol AZ kvíz. Ani ten proto nebude chybět. „Rock for People dávno není ryze hudební festival. Stal se také showroomem pro technologie, design a inovace. Právě tyto atributy se u nás setkávají a nechávají nahlédnout do budoucnosti udržitelných festivalů,“ připomněl Thomes. Muziku zajistí světové kapely The Offspring, Bring Me The Horizon, The Prodigy, Yungbluda, Avril Lavigne nebo Sum 41 plus dalších 120 interpretů. Výjimečný je zájem o kapelu Dogstar s hvězdným hercem-baskytaristou Keanu Reevesem nebo o berlínské post techno punkové duo Brutalismus 3000. Českou scénu zastoupí J.A.R., Vypsaná fiXa s hosty, Visací Zámek, Aneta Langerová nebo Police Symphony Orchestra. Headlinery doplní zpěvák kapely Slipknot Corey Taylor nebo Kerry King z legendárních Slayer v sólových projektech.