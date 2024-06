GLOSA: The Offspring v Hradci křísili žánr, fanoušci velebili čistotu

Areál Parku 360 pořádně nakynul a jen cesta od jednoho stanu a pódia k druhému zabere několik desítek minut. Je asi zbytečné připomínat i to, že například festivalová zóna KB bere energii z vodíku a slunce, druhou šanci například k pohodlnému sezení tu dostávají vyřazené palety a pije se tu pivo vyrobené ze vzdušné vlhkosti.

Nikdy však neomrzí ta dokonalá čistota, téměř neviditelný a přitom pracovitý personál nebo různě poschovávané odpočinkové zóny.Třídění 17 druhů odpadů možná někomu může připadat jen jako selfpromo festivalu a vějička na moderní téma ekologie.

Jenže není úplně běžné, že v areálu Parku 360 snad ani nelze narazit na přeplněné koše s odpadky, nedejbože dokonce na smetí povalující se na ranveji před pódiem nebo v trávě.

V proudu návštěvníků často plují elektroautíčka s pracovníky dbajícími na dokonalou čistotu. Že se plouží rychlostí pomalé chůze? Žádný stres, my to zvládneme. V Comfy zóně od podvečera v barelech hoří dřevo. Jen tak, na ohřátí i pro pocit bezpečí. Přikládá se do nich dlouho do noci.

Špička, rozplývá se fanoušek z Belgie

Agresivní ochranka a nervózní hlídači jednotlivých zón? Zapomeňte. Poradí, usmějí se. Fronty na toalety nebo u tanku s pitnou vodou? Může být, ale bez nervů, pro citlivky může být k dispozici i placený záchod v keramice a hlavně: opět v dokonalé čistotě.

To vše z Rock For People dělá opravdu výjimečný festival nejen v Česku, ale i v Evropě. Redaktor měl možnost ve čtvrtek večer hovořit s náhodnými návštěvníky z Belgie. I oni byli překvapení.

„Hele chlape, máme srovnání třeba ze Slovenska i Slovinska. Tohle nás ale dostalo do kolen. Absolutní špička,“ rozplýval se asi třicetiletý Joel z Beringelu ve Vlámsku.

Návštěvníků ze zahraničí je v Parku 360 opravdu hodně. Jsou tu Američané, Britové, ale i parta ze Srbska.

FiXa s hosty, molekulární biolog

Právě i čtveřice Srbů pařila na výročním koncertu Vypsané fiXy. Pardubická kapela tu s předstihem slavila 30 let na scéně a dostala na výjimečné dvě hodiny k dispozici jedno ze dvou hlavních pódií.

FiXa ze sebe vypsala to nejlepší,co má v repertoáru, a pozvala si i hosty. Představili se Xavier Baumaxa, Petr Fiala z Mňágy a Žďorp a Supice ze Tří sester. S kapelou na kytaru odehrál Potápěče a Jimiho Dixona i šéf festivalu Michal Thomes. Že je rockerem a šikovným kytaristou i trojnásobný vítěz hokejového Stanley cupu a mistr světa z Prahy v roce 1985 Jiří Hrdina, však asi věděl málokdo. S kapelou si symbolicky střihl píseň Hrdinové nekecaj a jdou do tmy.

V tu dobu už začal přetékat lidmi stan ČT art stage, přestože nezazněla ani jedna skladba. Na barovou židli naproti moderátorovi Danielu Stachovi totiž usedl Dexter Holland, lídr headlinera celého festivalu – kapely The Offspring.

Stovky fanoušků se tu například dozvěděly, že už osmapadesátiletý pop-pankáč má doktorát z molekulární biologie a do celého světa vyváží své chilli omáčky.

Pyrotechnika a Parkway Drive

Hned po dvouhodinovém fiXím nářezu se pódium začalo měnit přesně na míru pro metalové megahvězdy z Austrálie – skupinu Parkway Drive. Jen sledovat práci týmu, který chystal obří T Stage Tess pro show jedné z nejuznávanějších kapel současnosti, byl zážitek.

Energii, kterou do svého vystoupení vyklopili Parkway Drive, lze jen těžko popsat. Pyrotechnické efekty, výstřely, jiskření a křišťálový zvuk: vysoký nadstandard, ale vlastně nic neočekávaného. Jenže parta kolem excentrického Winstona McCalla nejenže hraje nahlas, ale hlavně brilantně.

Vyprecizovaná kytarová sóla, smyčcové trio, úžasná choreografie a velké finále, při kterém doslova hořela celá T Stage Tess.

Hlavní hvězda se tentokrát nehledala

Čtvrteční „dobrou noc“ však vroucímu kotli v Parku 360 dali američtí The Offspring. Nejzvědavější byli asi ti, kteří před osmi lety zažili jejich zvukové hledání a až příliš profesorský výkon z roku 2016. Škarohlídi by dokonce řekli, že ten koncert byl příšerný.

Naštěstí přišel dokonalý reparát. Dexter Holland se tentokrát nehledal a do nezaměnitelného pop-punku vložil vše, co mu věk a hlasivky dovolily. A bylo toho opravdu hodně. The Offspring hráli hlavně skladby ze svých nejúspěšnějších alb Smash (1994) a Americana (1998) a přidali i coververzi hitu Blitzkrieg Bop od Ramones.

The Offspring, Green Day, blink-182 a řada dalších podobných kapel hlásí velký návrat i díky tomu, jak se do módy znovu dostaly devadesátky. Písničky s optimistickým rytmem a chytlavými melodiemi, kde často hrají hlavní roli mejdany, prosluněné Los Angeles, ale i trable dospívání či sociální problémy a které hollywoodští filmaři tak rádi používali do všech možných amerických komedií, si znovu nalézají nové posluchače.

Ze skladeb, kterým se mnozí posmívali, že si jen hrají na punk, což je do značné míry pravda, se však časem stala rocková klasika. Proto když spustí Pretty Fly, The Kids Aren´t Alright nebo Self Esteem, mnozí fanoušci znají texty nazpaměť a Dexter ani nemusí zpívat. Se znovu objevenými devadesátkami si to pop-punkové kapely užívají jako nikdy, ač už jim dávno není dvacet. A pokud to řadu let vypadalo, že jsou kapely v čele s Green Day odpískané, i poslední návštěvy amerických hvězd v Česku ukazují, že ještě zdaleka neřekly poslední slovo.

Kdo má lístek na dnešní den, bude mít možnost si to s heslem Pop-punk´s not Dead ověřit v 23:30 při koncertu SUM 41, další formace řadící se mezi velikány vzkříšeného žánru. Nenechte si ujít také Dogstar s Keanu Reevesem, Avril Lavigne, Mňágu a Žďorp, Ecstasy of Saint Theresa či headlinery Bring Me The Horizon.