GLOSA: Rock for People se ve výhni dočkal Green Day ve fantastické formě

Už koncert druhé největší hvězdy večera, punkrockerů SUM 41, předznamenal, že na letošní ročník, který byl dvakrát kvůli covidu odložen, se bude dlouho vzpomínat. Kapela, která kvůli organizačním potížím málem nepřijela a organizátoři prozradili, že se museli strhat, aby je do Česka vůbec dostali, si nakonec koncert užívala a předvedla profesionální výkon.

Nepřekvapivě sklidily úspěch hlavně hity, které vévodily hitparádám zhruba na přelomu tisíciletí a spolu se skupinami jako je Blink 182 nebo The Offspring nesměly chybět v amerických teenagerovských komediích v čele s klasikou žánru Prci, prci, prcičky.

SUM 41 však rozhodně nechce být jen kapelou svých největších odrhávaček, možná i proto frontman kapely Jason Whibley oznámil, že brzy vydají dvojalbum. První část bude v duchu „staré školy“, tak jak všichni partu z kanadského Ajaxu znají, v té druhé se prý chystají výrazně přitvrdit.

Nabitý sobotní program, nájezd fanoušků s jednodenními vstupenkami a odpolední výheň změnily atmosféru festivalového Parku 360 k nepoznání. Návštěvníků tu bylo odhadem snad dvojnásobek než v předešlých dnech. Areál se na rozpáleném letišti zdál v podvečer při koncertu kapely Weezer takřka zaplněn a mezi desítkami tisíc lidí byla občas cítit nervozita, jak tohle může dopadnout, až se všichni nahrnou na Green Day.

„Jel jsem odpoledne na letiště festivalovým autobusem a všiml jsem si, že většina lidí nemá pásku. Bylo mi jasný, že dnes bude v areálu narváno mnohem víc než včera,“ poznamenal Hradečák Jiří Jenka.

„Děkujeme každému z vás“

Dobře to dopadlo a fanoušci byli z kalifornské party okolo Billie Joe Armstronga u vytržení. Pokud má někdo pocit, že Green Day, kteří hrají už od roku 1986, je vyčpělá kapela, což autor textu slýchá docela často, měl by si je poslechnout živě.

„Nejenže ten zpěvák vypadá pořád skoro stejně, ale on dokonce zpívá jak před patnácti lety,“ konstatoval trefně po prvních písničkách fanoušek Martin z Police nad Metují, který Green Day poslouchá od puberty.

Už od prvního hitu American Idiot působila kapela skutečně neuvěřitelně energicky, snad aby dohnala, co zameškala. „Dva roky! Neuvěřitelné dva roky jsme se kvůli covidu neviděli. Děkujeme každému jednotlivému člověku, co sem dnes přišel. U nás ve Státech je to teď s koncertováním šílené, proto jsme strašně vděční, že nás hostíte tady v Česku,“ prohlásil Armstrong během koncertu.

A je to právě on, kdo celý koncert táhne. Obrovský sympaťák si dav získá do deseti minut. S publikem neustále komunikuje, žertuje, je to místy až herecký výkon komika. Armstrong by mohl vyučovat, jak to vypadá, když světová celebrita působí zcela nehvězdně. I ve svých padesáti vystupuje jako kluk, se kterým byste chtěli jít z fleku na pivo.

Kytara pro fanynku

Z prvních řad vytáhl fanynku, u které se ujistil, že hraje na kytaru, jednu jí půjčil a pak ji nechal s kapelou odehrát celou písničku. Publiku řekl, že je to Klára a poté, co se ní v objetí rozloučil, jen jakoby mimochodem prohodil, ať si tu kytaru nechá. Zážitek na celý život, že?

Když z publika přilétla česká vlajka s nápisem Green Day, dal si ji kolem ramen a dál zpíval, to samé udělal z ukrajinskou. Taky hrál na foukací harmoniku, celou dobu pobíhal z jedné strany pódia na druhou, jeden hit střídal druhý, nechyběly ohně, světelná show ani závěrečný ohňostroj.

Green Day zahráli největší hity ze starých alb Dookie, Insomniac, Nimrod, Warning, American Idiot, ale i něco z novějších věcí z posledních let. Nebyl to obyčejný festivalový set, ale plnohodnotný koncert kapely světového formátu, která má stále co říct a hlavně naživo to dělá skvěle.