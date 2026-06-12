GLOSA: Hiphopový rauš se dvěma Anděly proměnil náladu Rock for People

České hiphopové scéně dominovala na konci 90. let dvě jména. Formativní uskupení PSH je slavné dodnes, ale možná ještě výraznější partou byla pražská parta Indy & Wich. Z DJ Wiche se stal fenomenální producent a label Big Boss rapera a výtvarníka Vladimira 518 z PSH dlouho definoval rapovou scénu.
Na přelomu tisíciletí se s dosud nepoznaným zvukem objevilo jako zjevení další jméno – projekt Supercroo, které s dekadentní, sprostou, tvrdou a nekompromisní náloží změnilo podobu českého hip hopu už navždy.
James Cole a Hugo Toxxx tehdy ukázali, že žánr má nekonečné možnosti. Roky plynuly, objevily se desítky nových kapel, hip hop se proměnil.
Málokdo asi čekal, že Daniel Ďurech alias James Cole v roce 2025 znovu ovládne scénu. Dal se do kupy s další kultovní postavou hiphopové arény producentem Josefem Změlíkem, který si říká Idea. Vznikla dvojice někdejších rivalů, která si paradoxně dlouho nemohla přijít na jméno. Výsledkem je album Done, které získalo dvě Ceny Anděl.
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Koncert na Rock for People byl proto plný očekávání. Vystoupení na ČT art Stage dávalo smysl, vždyť dvojice raperů si mnozí letos všimli i díky tomu, jak se v přímém přenosu na předávání cen zhusta opřeli do ministra kultury Oto Klempíře (nestr. za Motoristé sobě).
Sprosté a oduševnělé zároveň
Čtyřicátník Daniel je už prověřený básník, který svým nekompromisním projevem opět ukazuje směr. Ano, je to hrubé, sprosté, podpultové a přímočaré, ale i oduševnělé a okázalé zároveň.
Koncert se zahalil do marihuanového oparu, který byl ve slušně zaplněném a skvěle ozvučeném stanu všudypřítomný. James Cole ládoval jeden song za druhým a často se vyrovnával s prohýřeným mládím.
„Sundal jsem kostým, už dávno skončil Halloween, všechno ze mě padá od té doby, co jsem clean.“ V jednomu verši je řečeno vše.
Rovněž odkaz na kultovní formaci Supercroo nemohl chybět, ale hrany s léty otupěly. „Teď udělám strašnou věc, ale musíte mi to odpočítat. 5, 4, 3, 2, 1,“ pronášel Idea. Když se rozjel starý hit od Supercroo, věrné publikum šílelo, znalo slovo od slova.
„Dva Anděly a dneska novej track,“ rapoval James Cole s čerstvě nabytým sebevědomím, které (díky bohu) vychází ze zkušeností otrlého čtyřicátníka. Kluci mají odžito a každý to ví.
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„Zamávejte levou rukou Danovi, že je zpět ve hře,“ pronáší Idea do publika.
„Do hrobu nespěchám, já chci jít pomalu, až mě ponesou, hodím se do gala,“ rapuje James Cole v tracku Pomalu. Vše doprovází minimalistický beat, který je pro projekt James Cole & Idea typický.
Ďurech už teď píše písně pro svoje dvě děti a abstinuje, doba je prostě jinde. Vrcholem koncertu je song Daniel, který podle autorů všechno před dvěma lety odstartoval. Na Klempíře tentokrát nedošlo, možná zase příště.