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GLOSA: Mileniály vystřídali boomeři, na závěr Rock for People řádili s Iron Maiden

Petr Záleský
  14:25
Festival Rock for People v neděli zakončil večer se dvěma legendami heavy metalu Iron Maiden a jejich předskokany Saxon. Do hradeckého Parku 360 dorazil i prezident Petr Pavel, který se před koncertem s muzikanty Iron Maiden potkal.
Iron Maiden na hradeckém letišti (14. června 2026)

Iron Maiden na hradeckém letišti (14. června 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Fanoušci míří na koncert britské formace Saxon, která na hradeckém Rock for...
Prezident Petr Pavel dorazil na hradecké letiště na koncert Iron Maiden. Zdraví...
Iron Maiden na hradeckém letišti (14. června 2026)
Iron Maiden na hradeckém letišti (14. června 2026)
22 fotografií

Obrovskou generační obměnou během několika málo hodin prošel areál hradeckého letiště. Zatímco ještě v neděli nad ránem převládali od bláta zmazaní třicetiletí mileniálové, po poledni již zcela jasně převažovali letití boomeři v nažehlených černých tričkách a často nablýskaných kožených kanadách.

Umoudřilo se totiž nejen počasí. Pátý den festivalu programově patřil spíš generaci, která si muziku pouštěla ještě na kazetách, vinylu nebo dokonce kotoučových magnetofonech.

Obří pódium Fat Lady si pro sebe poslední odpoledne a večer rezervovali rockoví veteráni. Benjamínkem od 16:00 až do zavíračky o sedm hodin později byl teprve devětačtyřicetiletý Casey Grillo, který usedl za bicí skupiny Queensrÿche. Po nich servírovali na ranveji letiště poctivý hardrock Alter Bridge.

Fanoušci míří na koncert britské formace Saxon, která na hradeckém Rock for People předskakovala Iron Maiden. (14. června 2026)
Iron Maiden na hradeckém letišti (14. června 2026)
Prezident Petr Pavel dorazil na hradecké letiště na koncert Iron Maiden. Zdraví se se zakladatelem festivalu Rock for People Michalem Thomesem, uprostřed primátorka Pavlína Springerová. Prezident se v šatně potkal s muzikanty. (14. června 2026)
Iron Maiden na hradeckém letišti (14. června 2026)
Iron Maiden na hradeckém letišti (14. června 2026)
22 fotografií

Velké věci se však odehrály i na druhém pódiu. Dan Bárta po prvotřídní melancholické poloze s kapelou Illustratosphere na Rock for People oprášil své syrové rockové začátky s Alicí a pátému dni udělil obrovskou energii, která se nevytratila ani do finále.

Jestliže američtí Alter Bridge stárnou přirozeně, když do svého progresivního metalu přisypali špetku blues, kapely, které uzavřely 31. ročník značky RfP na dvojici hlavních pódií, stárnout rovnou odmítají. Jako by dobře věděly, že po nich již éra heavy metalu nikdy nebude jako dřív anebo tento žánr dokonce vymře.

Britský předkrm Saxon a Iron Maiden jsou pilíři heavy metalu. Tisíce fanoušků, kteří v neděli v Parku 360 vystřídali blátem obalenou generaci Y, pevně věří, že jim to ještě dlouho vydrží.

Lákadlo pro polské fanoušky

Obě kapely, jež hrají už padesát let, mají obrovskou fanouškovskou základnu v Polsku. Do Hradce Králové přijely stovky diváků právě z Polska.

„Necelých 500 kilometrů do Česka, možnost vidět dohromady Saxon a Iron Maiden a pak vypít spoustu plzně, to je jasná volba. Hele, však jsem s sebou musel vzít i obě dcery, aby jednou mohly vyprávět vnoučatům, že tu show viděly,“ smál se ještě před vystoupením Saxon asi šedesátiletý Szymon.

Britská formace Saxon na hradeckém Rock for People předskakovala před Iron Maiden. (14. června 2026)

Saxon jsou živoucí legendy, ale v neděli večer splnili jen roli předskokanů. Nasazení baskytaristy Nibbse Cartera, pěvecká fazóna frontmana Biffa Byforda, kontakt s publikem, vynikající zvuk aparatury a chirurgická přesnost celé kapely. To byly ozdoby, i když vlastně očekávané.

OBRAZEM: Velkolepý i zablácený Rock for People nabídl nezapomenutelné zážitky

Škoda jen, že britský předkrm byl jen hutným heavy metalem bez jakéhokoli žánrového úkroku stranou. Škoda, multižánrový festival by si zasloužil pestřejší repertoár i od takových mistrů metalového řemesla.

Prezident v mikině

Park 360 mohl být pro Iron Maiden jen jednou z mnoha zastávek obřího turné Run for Your Lives World Tour. Vždyť kapela už dnes hraje v Itálii, v pátek ve Francii a příští týden v Dánsku, Norsku a opět Francii. Na druhou stranu oznámila, že si příští rok vybere koncertní dovolenou.

A pak také měla co napravovat, protože loňské vystoupení v Letňanech zanechalo několik heavymetalových otazníků i vykřičníků.

Prezident Pavel zavítal na Rock for People. Nenechal si ujít koncert Iron Maiden

Zhruba čtvrthodinové zpoždění měli loni poslední pátý den na hradeckém festivalu i Guns N’ Roses. Není známo, co v neděli způsobilo stejné zdržení Iron Maiden, každopádně kapela se ještě v šatně setkala i s prezidentem Petrem Pavlem. Ten krátce po svém zvolení přijel na TrutnOFF a letos poprvé i na Rock for People. Na VIP tribuně v bílé mikině mával divákům a užil si dvouhodinový spektákl.

Iron Maiden končili songem ze Života Briana

Turné Legacy of the Beast je něco jako hudební epos. Kdo nemusí upěchovaný heavy metal, má před sebou skvělý soubor v čele s Brucem Dickinsonem. Frontman jako by zapomněl, že mu už brzo bude 68 let. Po pódiu naběhal kilometry, naskákal desítky metrů do výšky a bez známek zadýchání čistě vystřihl i velmi náročné pasáže.

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Kdo nemusí projev Dickinsona, musel docenit dlouhá kytarová sóla a senzační kapelu s neokoukanými skladbami jako například Rime of the Ancient Mariner, Killers, Wrathchild nebo Phantom of the Opera. Ale i hity Run to the Hills, The Trooper, Fear of the Dark a závěrečné tečky Always Look on the Bright Side of Life z montypythonovského filmu Život Briana.

A kdo nemusí ani ryzí heavy metal maidenů, pro toho se na pódiu objevil ikonický třímetrový maskot Eddie. Potěšila česká vlajka při skladbě The Trooper i divadelní etuda Dickinsona, který po doušku z čutory zkřivil obličej se slovy: „Fuj, voda! Pozor na vodu.“ Vynikající byla scenérie i velkolepá výpravná show přesně na míru setlistu.

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