Navzdory dešti. Na Rock for People míří tisíce fanoušků, udeří Gorillaz

Na letišti pro 31. ročník festivalu opět vyrostlo město ve městě. Vytrvale prší, ale do areálu mířily tisíce fanoušků. Excentrické outfity tentokrát museli skrýt pod pláštěnkami, ale náladu jim to příliš nekazilo. S kolonami při příjezdu aut velké problémy nebyly.
Přesně v 11:30 hodin načla program už pevně srostlá formace Vypsaná fiXa. V neděli o půlnoci vše zakončí čtyři kapely z Irska, zpěvačka z Ameriky, devadesátkoví rockeři a česko-americký drum&bass.
Dohromady 110 hodin, v nichž mnoho návštěvníků vůbec neopustí areál Parku 360. Ostatně ani nemusí. Je tu vše: od nekonečné zábavy přes možnost nákupu čerstvého pečiva, ovoce i zeleniny, bude tu i prádelna, fitness zóna s instruktory, zóny pro odpočinek a samozřejmě stanové město.
Opět je vyprodáno, zbývají poslední jednodenní vstupenky na sobotu a neděli.
„Vyprodaný festival je pro nás obrovským potvrzením důvěry fanoušků. V Parku 360 očekáváme denně 50 tisíc lidí z Česka i zahraničí a sami už se neuvěřitelně těšíme,“ řekl ředitel festivalu Luděk Motyčka.
Přírodní tribuna a více místa
Sotva tým RfP vloni sklidil jubilejní 30. ročník, který byl největší v historii, v srpnu uspořádal koncert Bryana Adamse a v září bejbypunkový festival Kefír, začal pro Park 360 vymýšlet další novinky.
Rock for People (výběr)
Středa 10. června
Čtvrtek 11. června
Pátek 12. června
Sobota 13. června
Neděle 14. června
Na protihlukovém valu u druhého pódia přibyla přírodní tribuna. U hlavní scény, známé jako Fat Lady, přibude dalších 32 tisíc metrů čtverečních prostoru pro diváky včetně travnaté plochy a krytých míst ve stínu. Úplně nový, větší a bezpečnější stan navíc zcela bez sloupů bude mít ČT art Stage.
Od vstupu do letiště vede podstatně kratší cesta a návštěvníci nemusí obcházet celý areál. Pořadatelé postavili nové rozvody vody, mají obrovské čističky a budou filtrovat vodu ze sousedního rybníka Správčák. Voda ze sprchování se použije na splachování toalet.
„Snad to nebude znít příliš sebevědomě, ale jsem upřímně přesvědčen, že v současné době je Park 360 největším a nejlepším areálem pro velké koncerty a festivaly v Česku a možná i v centrální Evropě. Z hlediska udržitelnosti, současné infrastruktury i budoucí perspektivy,“ upozornil Michal Thomes, zakladatel značky Rock for People.
Tři linky MHD zadarmo
Další novinkou je posílení kyvadlové dopravy a nové parkovací kapacity. Pendlovat mezi městem a Parkem 360 budou tři bezplatné linky MHD.
Návštěvníci RfP bez zakoupeného parkovacího místa se na letiště vůbec nedostanou.
Jsou tu však odstavná parkoviště u Univerzity Hradec Králové, u fotbalové arény i na sousední ploše u koupaliště Flošna. Kromě toho tu zůstává nejbližší zelené na louce u zastávky MHD Akademika Bedrny.
Trasa první kyvadlové festivalové linky začíná u hlavního nádraží a vede přes zastávky Muzeum a Greenparking a zpět. Druhá linka rotuje mezi kampusem univerzity, Flošnou a Parkem 360.
Noční linka jezdí z festivalu přes Greenparking na zastávku Aldis. Kvůli hladkému odjezdu diváků bude ve dnech festivalu mezi 22:00 až 01:00 uzavřeno okolí Parku 360.
Megadeth a Navarová
První návštěvníci najížděli v úterý odpoledne, hlavní nápor se však očekává ve středu, kdy vystoupí kapely H-Blockx, Electric Callboy a od 21:30 průkopnická hudebně-digitální formace Gorillaz.
Už od 16:40 bude nejspíš poslední možnost vidět a slyšet Megadeth, kteří s Metallikou, Anthraxem a Slayer patří do velké thrashové čtyřky. Frontman Dave Mustaine se nechal slyšet, že po tomto turné definitivně končí.
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Rock for People 2026 se blíží. Jaký je program a kolik stojí vstupenky
Hradecký festival je znám díky retro okénkům a nečekaným žánrovým úkrokům. V minulosti si tu publikum získali Karel Gott, Václav Neckář nebo Marie Rottrová. Letos na ně naváže Jiří Pavlica & Hradišťan. Už ve středu o půlnoci se chystá koncertní pocta Zuzaně Navarové v podání Filharmonie Hradec Králové, skupiny Razam a Ivy Marešové.
Letošní ročník okoření i návrat Božejáků s jihočeskou dechovkou, moderní cirkus Losers Cirque Company nebo The Prague Burlesque Show. O diskuse se postarají bloky České televize, Reflexu, iniciativy Díky, že můžem nebo organizace Nevypusť duši. Budou tu i oblíbený AZ-kvíz, Devadesátková hitparáda bizárů nebo workshop Taneční školy StarDance.
O průnik pětidenní přehlídky do centra se postará doprovodná konference Play the Game, která do Městské hudební síně přinese soundtracky, zvukový inženýring a hudební aranžmá videoher, ale i přednášky, workshopy a diskusní panely s předními českými skladateli, vývojáři a sound-designéry. Bude tu například Jan Valta, autor hudby ke světově úspěšné hře Kingdom Come, či skladatel Vladimír Šimůnek spojený s bestsellerem Mafia.
Iron Maiden a největší ledky
Podle šéfa festivalu Luďka Motyčky bude příští ročník čtyřdenní.
Loňský pátý den přijeli ke 30. narozeninám pogratulovat Guns N' Roses. Letos se pořadatelům dokonce sama ozvala další skupina, jež zvedá průměrný věk obecenstva. Heavymetaloví Iron Maiden jsou údajně ve skvělé formě a přivezou si největší led obrazovky v historii festivalu.
Přestože už 27. června přiveze do Parku 360 svůj Bludfest zpěvák a skladatel Yungblud, organizátory čeká bourání a stavba úplně nového. Bludfest se poprvé přesune mimo Velkou Británii a jediným letošním místem je Česká republika. Nejen proto je tento festival něco speciálního. Bludfest klade důraz na detaily a hradecký areál i prestiž posune výš.