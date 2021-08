GLOSA: Dojetí z nadšení aneb duch Rock for People přežil zlou dobu

Jeden a půl roku. Tak dlouho jsem nikoli vlastní vinou neslyšel živou muziku a nenasál atmosféru festivalu či alespoň ojedinělého koncertu.



Naposledy to bylo 14. února 2020, kdy do Tipsport Arény vlétly metalové party Megadeth a Five Fingers Death Punch. A pak až v pátek 13. srpna kolem půl osmé večer, kdy to na hradeckém letišti rozbalili švédští Imminence.



Přestože jsem tu partu z Trelleborgu slyšel teprve podruhé v životě, dojala mne. A pak i Halflives, LANDMVRKS, Pabst, Annisokay a dokonce i Leoniden, přestože žánr indie rock je mi blízký asi jako zemlbába nebo rýžový nákyp. Dojalo mne, když několik stovek převážně teenagerů promočených v hustém lijáku neúnavně skandovalo Ma-nes-kin.



Odměnou byla živelná show kapely, která vyhrála soutěž pro mě pochybné kvality a jejíž stylista by zasloužil žalobu z koženého nevkusu, ale tento bezvýznamný minus Italové Maneskin přebili neuvěřitelným temperamentem, nezpochybnitelným talentem a především vynikajícím koncertem.



Dojal mne i politický komentátor Jindřich Šídlo, který odhodil ostych a ve stanu plném lidí se svou logopedickou vadou zaráčkoval rrespirrátorr. Ale co mne nadchlo nejvíc, to byl organizační tým dvoudenního festivalu naděje Rock for People Hope.



V šibeničně krátké době připravil festival se vším všudy včetně několika prozatím nevyzkoušených technických novinek. Při sobotní děkovačce se klaněl ostýchavě. Přitom na sebe může být hrdý. Mimochodem: ročník 2022, který bude 15. až 18. června, má být největší v historii festivalu. A nejspíš i kouzelnický.



Jak jinak si vysvětlit, že i když je Rock for People od ledna 2020 beznadějně vyprodaný, do prodeje míří další edice vstupenek. Ale proč se v tom rýpat, vždyť je to skvělá zpráva!

V sobotu pořadatelé také odtajnili headlinery příštího ročníku.

„Slibovali jsme vám na příští rok něco obrovského. A možná to bude ještě větší, než jste čekali. Představujeme čtyřdenní Rock for People 2022,“ prozradil pořadatelský tým.



Headlinery jednotlivých dní budou Biffy Clyro, Royal Blood, Fall Out Boy a Green Day. „A to je teprve začátek. Čeká nás největší ročník v historii festivalu,“ poznamenali pořadatelé. Další novinky oznámí už tento čtvrtek.