OBRAZEM: Na Rock for People se vyřádili fandové v maskách i slavné kapely

V noci ze soboty na neděli v noci v Parku 360 v Hradci Králové skončil 29. ročník festivalu Rock for People. Tamní letiště se na čtyři dny proměnilo ve festivalovou pevnost, kde se fanoušci mohou rozdovádět na plné obrátky. Nechyběly bizarní kostýmy, povinné tetování a především nezapomenutelná vystoupení rockových hvězd jako je Bring Me The Horizon, Sum 41, The Prodigy, The Offspring nebo Dogstar s hercem Keanu Reevesem či Yungblud.