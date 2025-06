Jak dostat 50 tisíc fanoušků v jednu chvíli domů? Rock for People ladí taktiku

Fanoušci se musí obrnit trpělivosti, dá se očekávat, že vrcholem pětidenního podniku a zároveň největší výzvou bude pro pořadatele i návštěvníky sobotní koncert Linkin Park.

Pohyb na festivalu je dobré si chytře plánovat. Kyvadlová doprava na festival jezdí z Hradce Králové na letiště v pravidelných intervalech a přestože jsou autobusy pokaždé plné, dojet se s nimi dá na letiště bez komplikací. Horší je to zpátky do města, hlavně krátce poté, co večer skončí některý z headlinerů.

Čtvrtečním vrcholem na hlavním pódiu Fat Lady byla metalová hvězda Slipknot. Takovou masu lidí autor textu na festivalech Rock for People dosud nezažil. Když dohráli, plocha před pódiem se vyprazdňovala snad 20 minut. Kdo chtěl jet v tu chvíli domů, musel trochu trpět, odchod a odjezd z letiště se vyplatí alespoň o hodinu posunout.

Také není ideální navštěvovat toalety zrova ve chvíli, kdy skončí velká kapela. Stížností na nedostatek záchodových kabinek je v internetových diskuzích požehnaně.

„Je pravda, že hned první den jsme čelili nečekaným technickým problémům, protože se některé toalety ucpávaly a my jsme to museli velmi rychle řešit. Je také pravda, že část záchodů v areálu byla nepoužitelná. By to největší problém prvního dne, kterému jsme se věnovali velmi intenzivně, aby vše fungovalo tak jak má. Občas je to způsobené neukázněností některých návštěvníků, na to se nedá nikdy dopředu a dostatečně připravit. Od druhého dne už je vše spravené a vše funguje podstatně lépe než první den,“ uvedl šéf festivalu Michal Thomes.

Naopak desítky stánků s občerstvením odbaví strávníky bez problémů, hotový zázrak jsou velkokapacitní mašiny beerjet, které točí piva jak na běžícím pásu.

Fanouškům chybělo včasné doplnění pitné pitné či užitkové vody. Hodně lidí si taky stěžuje na dlouhou vzdálenost, kterou musí dojít od areálu k autobusům a taxíkům. „To obcházení celého areálu je otřesné,“ napsala například Alena.

S odjezdem z festivalu je to jak kdy. Když se dobře trefíte nebo si odjezd chytře naplánujete, dá se to zvládnout. Mnozí však čekali i hodinu nebo dvě. Ostatně podobný problém řešili pořadatelé i loni po dvou hradeckých koncertech Eda Sheerana.

Na Facebooku situaci v Parku 360 shrnula například Kristýna: „Velmi chválím změnu v organizaci. Jak skončili Slipknoti, tak jsme hned šli východem vedle KB Stage. U auta za 5 minut a z areálu jsme byli pryč do 10 minut. Včera to trvalo hodinu a půl.“

Nový východ z areálu

Nový východ z plochy před hlavním pódiem je jedna z důležitých novinek festivalové organizace. „Prosíme o zvýšenou pozornost. Jsme si vědomi situace a víme, že odjezd velkého množství aut či odchod velkého množství fanoušků z areálu v jeden stejný moment je náročný, proto se na základě včerejší zkušenosti maximálně vynasnažíme vám odjezd/odchod ulehčit. Prosíme o vaši plnou součinnost a respektování pokynů našeho personálu, který vás bude navigovat,“ napsali pořadatelé ve čtvrtek v češtině a angličtině na Facebooku.

„Chtěli jsme opravdu maximálně zjednodušit pohyb diváků, informujeme o tom na led obrazovkách a všemi dostupnými prostředky i přes naši aplikaci. Pokud by bylo potřeba jakékoli řešení navíc, diváci se o tom včas dozví. Předpokládám, že nový východ bude fungovat ve stejném režimu i po koncertu Linkin Park. Perfektně se nám to osvědčilo po vystoupení Slipknot,“ zmínil Thomes.

Není to jednoduché, fanoušci se proto na sítích radí mezi sebou. „Snažím se přijít na nejjednodušší logistiku mezi green parking a kempem. Nemáte někdo tip jak to vyřešit, ať nelítám se stanem zbytečně?“ napsal Honza.

„Moc díky, skvělá práce, odjezd dneska naprostá pohoda. Kus práce,“ napsal Adam. Autor textu má také vlastní zkušenost, přišel na autobusovou zastávku po jedné hodině ranní, autobus přijel na čas a když odjížděl, ještě by se dovnitř pár lidí vešlo.

„Nebudu se vymlouvat, první den skutečně nastaly drobné problémy při odjezdech z areálu. Tu situaci jsme si ale zanalyzovali a od druhého dne byl i odjezd z Parku 360 naprosto plynulou a bezproblémovou záležitostí,“ okomentoval situaci šéf Rock for People.

S komplikacemi je potřeba předem počítat

Je dobré vědět, že oficiální taxi pro Rock for People je TAXI Sprint HK za předem stanovené a zastropované ceny. „Naše vozidla poznáte podle toho, že mají za předním oknem na straně řidiče vjezdové karty, řidiči mají na ruce pásky RFP a nabízejí služby uvnitř areálu Parku 360. Prosíme pozor, jen takto označená vozidla garantují níže uvedené ceny,“ uvádí v oficiálním prohlášení hradecká taxislužba. Z letiště do města se dostanete za 250 až 300 korun.

Boj o přežití se dá očekávat zejména v sobotu po koncertu Linkin Park. „Na Linkin Park skutečně očekáváme rekordní počet 50 tisíc fanoušků. A vzhledem k tomu, že je to v trošku jiném set-upu než loňské vystoupení Eda Sheerana, je to pro nás ještě větší výzva. Nakonec ale i čtvrteční koncert Slipknot ukázal, že je to zvládnutelné. Tehdy tu již byla naprostá většina celofestivalových návštěvníků. Takže ano, jsme připravení a myslím, že to zvládneme,“ ubezpečil Michal Thomes.

Ocenit lze dřevěné chodníky pro chodce v některých částech areálu. V uplynulých letech se stávalo, že se tu návštěvníci brodili po kotníky ve vodě anebo vířili prach. To nyní odpadá a navíc se chodci nepletou například mezi obsluhou Parku 360 v elektroautíčkách i na koloběžkách a nestojí v cestě záchranářům, kteří určitě nejsou bez práce. Velkým plusem jsou umělohmotné desky položené před všemi pódii. Některé sice nelícují, ale odpadá brodění se v prahu a po dešti v kalužích vody.

Více nahusto by mohlo být osvětlení v areálu. Když kolem 23. hodiny končí headliner, není vidět na krok a jen cesta na toaletu se stává nechtěným dobrodružstvím. Při odchodu z šapitó ČT Stage musí stovky fanoušků chodit přes odpočinkové dřevěné molo, což způsobuje hádky. Někteří fanoušci si také postěžovali na zvuk a přeplácaný vizuál na obrazovkách při koncertu Slipknot.

S komplikacemi je potřeba předem počítat, pak si festival užijete třeba jako pardubická Vypsaná fiXa, která hrála ve čtvrtek brzo po poledni za velkého horka na druhém největším pódiu. Plocha včetně okolních kopečků byla naprosto narvaná fanoušky. Z fotek i z videa, které kapela sdílela, působí dav tisíců hlav impozantně.

„Je to pro nás obrovské zadostiučinění, neuvěřitelný zážitek. Na Rock for People hrajeme pravidelně, měli jsme tu řadu výborných koncertů, ale toto byl vrchol. Jsme neskutečně vděční i proto, že večer hráli Slipknot, se kterými se hudebně přece jen moc nepotkáváme. Přesto si na nás tolik lidí našlo cestu,“ řekl iDNES.cz bubeník Pítrs.

Když frontman Márdi v závěru zpíval o sundávaní triček, dav šílel. „Zvednul jsem hlavu od bubnů a nestačil jsem se divit. Fanoušci si hromadně sundávali trička a točili s nimi ve vzduchu, byl to úžasný pohled,“ poznamenal muzikant.

Ve čtvrtek jsou na programu interpreti Ewa Farna, Jerry Cantrell, Deafheaven, In Flames, Skillet, Sex Pistols či While She Sleeps. Stále lze zakoupit vstupenky na nedělní bonusový narozeninový den, který vyvrcholí koncertem Guns N´Roses.