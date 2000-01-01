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Padesát tisíc diváků v Hradci Králové hltá festival Rock for People, který v úterý odpoledne začal na letišti. Pořadatelům se podařilo přifouknout už tak obří areál Parku 360 a spolu s fanoušky zatím statečně čelí vytrvalému dešti. Udržet se ve festivalové lize mistrů navzdory středoevropské dopravní infrastruktuře, vysokým nárokům publika, rozmarům počasí i hudebních promotérů je nesmírně těžká věc. Ale značka RfP stále roste.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Festivalová předpověď počasí je mizerná a potvrdila se hned první den. Ať už to bylo pouhé mrholení, nebo hustý déšť, voda z nebe padala nepřetržitě. Diváci se vyzbrojili pláštěnkami, které jsou k dostání i přímo v areálu. Zastřešených hangárů a stanů je uvnitř dost pro všechny, ale náladu i komfort déšť neubral ani desítkám tisíc lidí, kteří stáli ve vroucím kotli před dvěma největšími pódii.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Slušný zápas s mokrem a bahnem svedli pořadatelé. Na betonovou ranvej před Fat Lady bahno nemůže. Ale všude jinde včetně stanů ještě před pár dny byla různě sešlapaná tráva a hrozila tak blátivá koupel, například tak dobře známá z červené posvátné půdy na trutnovském Bojišti. Bahno místy bylo i v Parku 360 a několikrát se stalo, že v něm uvázla i elektrická zásobovací či servisní vozítka, ale diváci měli nohy v suchu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pořadatelé trávu přikryli pevnými deskami, které do sebe zapadají jako dílky stavebnice a bahno nemělo šanci. A tam, kde přece jen hrozilo, vyklápěly i během hudební produkce náklaďáky hromady štěpky a zasypávaly kaluže. Další armáda pak přebytečnou vodu i plnící se rezervoáry toalet vysávala opět za provozu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Areál je větší a přívětivější. Už když bylo jasné, že loňský jubilejní 30. ročník bude hostit monstrkoncert Linkin Park a narozeninový přídavek Guns N’ Roses, hlavní pódium Fat Lady „couvlo“ asi o 200 metrů dozadu a uvolnilo další netušené rezervy areálu. Na snímku je publikum na koncertu Megadeth.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Kupodivu se ukázalo, že Park 360 lze dál a dál nafukovat, a přitom šetřit nohy návštěvníků. Větší areál neznamená delší „túry“ po letišti, naoopak. Příchozí cesta od zastávky autobusu k festivalové bráně je o poznání kratší než kdy jindy. Na snímku jsou fanoušci Megadeth.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Loni mi hodinky hlásily splněný denní počet kroků a ještě jsem ani nedošel dovnitř. Letos to bylo úplně jiné. Jsem rád, že odpadla dlouhá vycházka kolem plotu,“ řekl Martin z Police nad Metují, který na Rock for People jezdí už dlouhé roky a může si dovolit srovnávat.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Prostor u hlavní scény nabobtnal o 32 tisíc metrů čtverečních travnaté plochy. Další ohromný prostor pro stánky i odpočinek měl okamžitý efekt. Zatímco loni na ranveji při vystoupeních kapel Slipknot a Linkin Park nebylo k hnutí, letos bylo při velmi podobném počtu diváků prostoru mnohem víc. Dalším viditelným bonusem je jednoduchá tribuna zapuštěná do valu u druhého pódia. Byla plná už při odpoledním startu a zatěžkávací zkoušce indické metalovo-folklorní kapely Bloodywood. Byla plná odpočívajících fanoušků, i když na zhruba 800 metrů vzdálené Fat Lady zrovna vyhrávali liverpoolští The Wombats.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Šlo to i s dopravou. Už od pondělního dopoledne stály na odstavných parkovištích stánky s brigádníky, kteří pomáhali korigovat jeden z největších strašáků vedení města i policie. Totiž to, že Hradec bude na pokraji dopravního kolapsu. Parkování přímo v Parku 360 bylo velmi brzo vyprodané. Na snímku jsou fanynky Megadeth.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Kromě již tradiční louky u zastávky Akademika Bedrny si organizátoři vyjednali i další tři plochy - v kampusu univerzity, u fotbalové arény a u koupaliště Flošna. Navrch přidali hned tři autobusové linky zdarma a uzavřeli nejbližší okolí letiště v nočních inkriminovaných hodinách, kdy se tisíce lidí dají do pohybu ve snaze namačkat se do autobusu. Objevily se sice stížnosti, že spoje mohly jezdit častěji, ale obavy z pochodujících a popojíždějících davů lidí se nepotvrdily. Na snímku je publikum amerických trashmetalistů Megadeth.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Padesátitisícové město ve městě si žádá vodu. Hodně vody. Nakonec jí z nebe bylo až příliš, ale tým RfP nejenže postavil úplně nové rozvody vody, ale ve snaze zajistit dostatek začal filtrovat vodu ze sousedního rybníka Správčák. Investice sice není tak viditelná jako úplně nový „hangár“ ČT Art Stage, ale správná.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Šéf festivalu Luděk Motyčka původně žertem pronesl, že letošním velkým překvapením bude, že nezahraje Vypsaná fiXa. Nakonec to naštěstí dopadlo úplně jinak a pardubický „special guest“ dokonce bez nadsázky odstartoval nejen festival, ale i běh několika desítek prvních návštěvníků, kteří se o půl dvanácté dopoledne mezi prvními probojovali do Parku 360.
Autor: Vojtěch Mervart / Rock for People
Zvuk druhého pódia se sice podařilo vyladit k dokonalosti až po vystoupení Bloodywood, ale aparatura i zvukaři opět kouzlili. Například nový hangár ČT Art Stage zvenku připomíná spíš obří sarkofág, který přikryl zničený jaderný reaktor černobylské elektrárny, ale uvnitř se designérům festivalu podařilo vytvořit fantastickou výtvarnou kulisu a zvukařům vynikající zvuk už od prvních tónů. Koncert nepříliš známé jihoafrické zpěvačky Ecca Vandal se tak stal pastvou pro uši.
Autor: Vojtěch Mervart / Rock for People
Megahvězdní Megadeth se s českým publikem s největší pravděpodobností rozloučili právě v Hradci Králové. Čtyřiašedesátiletý frontman metalové legendy Dave Mustaine v minulosti bojoval s rakovinou jícnu. Na festivalu několikrát narazil na limity svého hlasu, ale když hrábnul do strun své „véčkové“ kytary Gibson, byl to opět ten trashmetalový virtuóz. Na snímku je kytarista Teemu Mäntysaari.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Mnoho lidí se pozastavilo nad tím, že organizátoři „zašili“ elektrizující vystoupení Electric Callboy jen na druhé pódium, navíc stále ještě za světla. Německým showmanům, kteří mixují dravý metalcore s přeslazené devadesátkové party-disco, to však nic neubralo. Vynikající výkon obou zpěváků doprovodil nejen hopsací kardio trénink a neustálé převleky či retro účesy, ale i vizuální exploze světel, konfet a plamenů. Hru s kapelou na devadesátky hrálo i publikum. Hitem letošního ročníku se tak stala retro šusťákovka v pastelových barvách a paruka s pletenou čelenkou.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Koncert kapely Gorillaz byl parádní tečkou. Byla by ale chyba očekávat sérii celosvětově známých videoklipů na velké obrazovce se známými animovanými postavičkami 2-D, Murdoc Niccals, Noodle a Russel Hobbs.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Projekt Gorillaz vznikl v roce 1998 jako virtuální kapela, za kterým stojí frontman kapely Blur Damon Albarn a komiksový kreslíř Jamie Hewlett.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Živý koncert je totiž především perfektně vystavěná pestrá psychedelická výprava za dobrodružsvím do fiktivního světa, kde nechybí velké myšlenky o problémech současného světa, největší hity jako Clint Eastwood nebo Feel Good Inc. a spousta hostů včetně rapera Posdnouse z kapely De La Soul, která s Gorillaz spolupracuje dlouhodobě.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Podívaná to byla v Hradci skutečně nádherná. Gorillaz jsou dalším důkazem, že na Rock for People přijíždějí muzikanti světového formátu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Rock for People ve čtvrtek pokračuje druhým festivalovým dnem. Hlavními body večerního programu jsou koncerty kapel Babymetal, Papa Roach, Limp Bizkit a The All-American Rejects.
Autor: Martin Veselý, MAFRA