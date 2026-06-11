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OBRAZEM: Mrholí i leje, ale rozlučka Megadeth dostala publikum do varu
Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší
Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...
Hoch byl po pádu z kola v bezvědomí. Co udělali kamarádi, na to nezapomenu, říká záchranář
Parta hochů nenechala na holičkách kamaráda, který po pádu z kola zůstal v bezvědomí. Přivolali mu záchranáře, příkladně se starali o něj i jeho věci. Dojemný příběh z terénu sdílel lékař letecké...
KVÍZ: Jak znáte nejvyšší českou horu Sněžku?
Navštívit alespoň jednou za život nejvyšší českou horu je pro každého turistu skoro povinnost. Jak dobře ale krkonošskou Sněžku o výšce 1603 metrů nad mořem skutečně znáte? Víte například, který...
Až o polovinu levněji. Redaktoři vyrazili na jahody do Polska
Stovky Čechů vyrážejí do Polska za levnými jahodami. Stánkaři s košíky z polských plantáží jsou však k zastižení i v Náchodě či Jaroměři. Červené plody z dovozu jsou až o polovinu levnější, než...
OBRAZEM: Sjezdovka je rájem orchidejí i vzácných motýlů. Ochranáři ji kosí ručně
Bývalá sjezdovka u říčky Olešenky v Orlických horách je domovem vzácných orchidejí i motýlů. Ochranáři zdejší horské louky dvakrát ročně kosí, aby rostlinám zajistili ideální podmínky. Sjezdovku...
Člun Monoxylonu je připraven na cestu do Řecka, mořeplavci doufají ve správný vítr
Areál Archeoparku pravěku Všestary na Královéhradecku opouští za pomoci techniky jedenáctimetrový člun. Manipulace s replikou pravěkého plavidla vydlabaného z jednoho kusu dřeva vyžaduje maximální...
OBRAZEM: Mrholí i leje, ale rozlučka Megadeth dostala publikum do varu
Padesát tisíc diváků v Hradci Králové hltá festival Rock for People, který v úterý odpoledne začal na letišti. Pořadatelům se podařilo přifouknout už tak obří areál Parku 360 a spolu s fanoušky zatím...
Muž chtěl prodat sbírku řezeb z nelegální slonoviny, padlo kvůli ní deset zvířat
Královéhradečtí celníci zajistili 38 kilogramů nelegální slonoviny. Dva celé kly a deset umělecky vyřezávaných výrobků se pachatel snažil prodat za 1,5 milionu korun. Viník již dostal od okresního...
Audit našel chyby. Kraj dal čas na nápravu, ale ředitel školy rezignoval
Ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobradský rezignoval poté, co krajský audit ve škole odhalil řadu nedostatků. Pochobradský měl na jejich odstranění čas do srpna, nakonec podle...
GLOSA: Gorillaz navzdory dešti proslunili Rock for People, Megadeth vyučovali metal
Středa letošního ročníku Rock for People byla ve znamení loučení – pozvolné sbohem dává thrash metalová skupina Megadeth – cesty do Indie a dalších exotických končin za doprovodu barevného a hravého...
Operace Predátor. Zadržený muž na sítích oslovil stovky dívek, nejmladší bylo sedm
Ze sexuálních útoků na sociálních sítích policie podezírá padesátiletého muže. Hlavně na Instagramu podle kriminalistů oslovil stovky nezletilých dívek z celé republiky, s nimiž pak dál komunikoval....
Navzdory dešti. Na Rock for People míří tisíce fanoušků, udeří Gorillaz
V Hradci Králové v deštivém dopoledni začal pětidenní maraton Rock for People. Při večírku pro nedočkavé v Parku 360 už v úterý vystoupila kapela Morčata na útěku, následovat bude dalších více než...
Musíme se připravit na další pandemii. V Hradci staví kliniku infekčních nemocí
V Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Budova za víc než miliardu korun má být jedním z klíčových center v boji s budoucími pandemiemi, postará se i o pacienty, kteří si z...
Basketbalový Hradec hlásí odchody. Končí cizinci, kouč Stamenkovič by ale měl zůstat
Účast v nejvyšší soutěži zachránili na poslední chvíli v baráži se Zlínem. A na to, aby v příštím ročníku dopadli lépe, budou dávat dohromady prakticky nový tým. V kabině basketbalistů Hradce Králové...
Až o polovinu levněji. Redaktoři vyrazili na jahody do Polska
Stovky Čechů vyrážejí do Polska za levnými jahodami. Stánkaři s košíky z polských plantáží jsou však k zastižení i v Náchodě či Jaroměři. Červené plody z dovozu jsou až o polovinu levnější, než...
Prodej byt 2 + 1, 68m2, Velké Poříčí
Velké Poříčí, okres Náchod
3 200 000 Kč
KVÍZ: Jak znáte nejvyšší českou horu Sněžku?
Navštívit alespoň jednou za život nejvyšší českou horu je pro každého turistu skoro povinnost. Jak dobře ale krkonošskou Sněžku o výšce 1603 metrů nad mořem skutečně znáte? Víte například, který...
Snahu o pochopení si zaslouží i brutální vrazi, říká oceněný kriminalista
Kapitán Michal Hynek vyslýchal desítky vrahů. V prvních třech měsících loňského roku se svým týmem objasnil hned čtyři vraždy včetně ubodání dvou prodavaček, které v Hradci Králové zabil teprve...