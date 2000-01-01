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Světová jména, žánrová pestrost, nevyzpytatelné počasí, bahenní lázně, rekordní davy fanoušků, mnohá překvapení a množství neopakovatelných zážitků. V královéhradeckém Parku 360 skončil velkolepý 31. ročník Rock for People.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Jedním ze zásadních bodů programu byl koncert slavné britské kapely Gorillaz, kterou založil frontman Blur Damon Albarn a komiksový kreslíř Jamie Hewlett.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na 31. ročníku Rock for People si počasí dělalo, co chtělo. Výsledkem byly i bahenní lázně v některých částech Parku 360.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Tisíce fanoušků festival pravidelně pojme jako karneval. Nechybí ani společné focení masek.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
31. ročník festivalu je u konce, ale mejdan na hradeckém letišti nekončí. Na čtyřdenní program navazuje v neděli bonusový den, který vyvrcholí koncertem legendárních Iron Maiden. Na snímku je frontman numetalové formace Papa Roach Jacoby Shaddix, která vystoupila ve čtvrtek.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Důkazem žánrové pestrosti Rock for People bylo sobotní odpolední vystoupení úspěšného souboru Police Symphony Orchestra.
Autor: Vojtěch Mervart / Rock for People
Hodně se bude vzpomínat na koncert brilantního kytaristy Toma Morella z Rage Against The Machine se svým patnáctiletým synem Romanem.
Autor: Vojtěch Mervart / Rock for People
Hip hop letos na Rock for People zastoupil James Cole & Idea, držitelé dvou cen Anděl. Zahráli hlavně písně z nového alba DONE.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
S bazénem uprostřed areálu pořadatelé nepočítali, ale propršené dny udělaly v Parku 360 docela paseku.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Rock for People v sobotu večer oznámil, že prvním headlinerem 32. ročníku budou příští rok američtí punk-rockeři Blink 182.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Japonská kapela Babymetal představila jedinečnou směs metalu a „kawaii“ estetiky. Vznikla v Tokiu v roce 2010. Skupinu tvoří muzikantky s přezdívkami Su-metal, Moametal a Momometal.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Každý povedený festival by měl nabídnout alespoň jeden koncert, o kterém si fandové s očima navrch hlavy budou nadšeně vyprávět ještě několik dní poté. Na Rock for People přesně takový odehráli britští Bring Me The Horizon.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Rozlučka trashmetalové legendy Megadeth dostala publikum do varu. Kapela, kterou založili Dave Mustaine a David Ellefson roku 1983 v Los Angeles v Kalifornii, končí.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pořadatelé oznámili, že 32. ročník se uskuteční od 2. do 5. června 2027. O hororové karnevalové masky jistě znovu nebude nouze.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Netradiční spojení. Kytarista Tommy Thayer z kapely KISS a Ben Cristovao spolu vystoupili na Rock for People.
Autor: ČTK
Vůbec nejčastějším outfitem na festivalu byla pláštěnka. Náladu to ale většině fanoušků nekazilo, spíš naopak.
Autor: ČTK
„Během 31. ročníku vítáme každý den v areálu přes 50 000 fanoušků, kteří si užívají stovky vystoupení, světové hudební hvězdy a desítky hodin doprovodného programu na mnoha stagích,“ uvedli pořadatelé Rock for People.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pořadatelům se podařilo přifouknout už tak obří areál Parku 360. Udržet se ve festivalové lize mistrů navzdory středoevropské dopravní infrastruktuře, vysokým nárokům publika, rozmarům počasí i hudebních promotérů je nesmírně těžká věc. Ale značka RfP stále roste.
Autor: Martin Veselý, MAFRA