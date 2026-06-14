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OBRAZEM: Velkolepý i zablácený Rock for People nabídl nezapomenutelné zážitky
Stoletý svatební dar znovu září. Eliška Kaplicky zachránila slavnou vilu Čerych
Vila Čerych v České Skalici, architektonická perla meziválečné moderny, se dočkala úžasné rekonstrukce. Dílo známého architekta Otakara Novotného mělo štěstí, které nese velmi konkrétní jméno, a to...
Prezident Pavel zavítal na Iron Maiden, setkal se i se zpěvákem Dickinsonem
Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastnil hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. Zašel na koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden a pozdravil se nejen s organizátory...
Hoch byl po pádu z kola v bezvědomí. Co udělali kamarádi, na to nezapomenu, říká záchranář
Parta hochů nenechala na holičkách kamaráda, který po pádu z kola zůstal v bezvědomí. Přivolali mu záchranáře, příkladně se starali o něj i jeho věci. Dojemný příběh z terénu sdílel lékař letecké...
OBRAZEM: Velkolepý i zablácený Rock for People nabídl nezapomenutelné zážitky
Světová jména, žánrová pestrost, nevyzpytatelné počasí, bahenní lázně, rekordní davy fanoušků, mnohá překvapení a množství neopakovatelných zážitků. V královéhradeckém Parku 360 jde do finále...
KVÍZ: Jak znáte nejvyšší českou horu Sněžku?
Navštívit alespoň jednou za život nejvyšší českou horu je pro každého turistu skoro povinnost. Jak dobře ale krkonošskou Sněžku o výšce 1603 metrů nad mořem skutečně znáte? Víte například, který...
Letos už páté tornádo, radují se meteorologové. A ukázali jeho fotku
Letos už páté tornádo na území Česka potvrdil Český hydrometeorologický ústav. Svědci ho zaznamenali v sobotu krátce po poledni na Rychnovsku, odborníci ho nyní potvrdili po terénním průzkumu škod.
Z tunelu Opevnění na stavbě D11 zbývá vyrubat čtvrtinu, v létě začne ražba dalšího
Stavbaři na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem dosud vyrubali zhruba tři čtvrtiny tunelu Opevnění. S ražbou začali v lednu a práce jdou podle plánu. V létě by se s technikou měli přesunout na...
Prezident Pavel zavítal na Iron Maiden, setkal se i se zpěvákem Dickinsonem
Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastnil hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. Zašel na koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden a pozdravil se nejen s organizátory...
GLOSA: Mileniály vystřídali boomeři, na závěr Rock for People řádili s Iron Maiden
Festival Rock for People v neděli zakončil večer se dvěma legendami heavy metalu Iron Maiden a jejich předskokany Saxon. Do hradeckého Parku 360 dorazil i prezident Petr Pavel, který se před...
Úředníci i studenti. Hradec chce koupit budovu lékařské fakulty do voleb
Prodej budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Šimkově ulici v Hradci Králové je na spadnutí. Město s univerzitou ladí detaily transakce a snaží se obchod uzavřít do léta, nejpozději však do...
OBRAZEM: Velkolepý i zablácený Rock for People nabídl nezapomenutelné zážitky
Světová jména, žánrová pestrost, nevyzpytatelné počasí, bahenní lázně, rekordní davy fanoušků, mnohá překvapení a množství neopakovatelných zážitků. V královéhradeckém Parku 360 jde do finále...
GLOSA: Smrt fašismu, vzkázal kytarový mág Morello. Se synem uchvátili Hradec
Výjimečný kytarista, držitel ceny Grammy a člen slavné americké formace Rage Against The Machine Tom Morello vystoupil v Parku 360 při pátečním programu Rock for People se svým patnáctiletým synem...
Legendy, svist kosy i Mácha. V krkonošském Horním Maršově zní poesiomat
Básně místních umělců, staré krkonošské legendy i povídání ekologů je slyšet z prvního poesiomatu ve východních Krkonoších. Stojí na zahradě ekologického vzdělávacího centra Dotek v Horním Maršově....
GLOSA: Hiphopový rauš se dvěma Anděly proměnil náladu Rock for People
Královéhradecký festival Rock for People je plný dramaturgických překvapení. Dvěma cenami Anděl ověnčené hiphopové duo James Cole & Idea ukázalo, že i po letech je možné vrátit se na vrchol. Jejich...
Motoristy vede do voleb majitelka Luční boudy. Hrozní zůstaneme, slíbil Macinka
Nejmenší vládní strana Motoristé sobě představila své lídry pro podzimní komunální volby v Praze, Brně a v Ostravě. V hlavním městě povede Motoristy do voleb podnikatelka Klára Sovová. V Ostravě bude...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Hradec prodá ubytovnu sester, místní se znovu bojí obchodníků s chudobou
Na královéhradeckém Moravském Předměstí po letech opět zavládly obavy z ubytování sociálně slabých ve vybydleném osmipatrovém paneláku. Město se totiž někdejší ubytovnu sester se 177 miniaturními...
GLOSA: Dvě tváře metalu. Limp Bizkit a Babymetal sytili Rock for People fastfoodem
Vystoupení kapel Babymetal a Limp Bizkit, které zahrály na Rock for People ve čtvrtek na hlavní scéně, nabídla dva neortodoxní pohledy na metalovou hudbu. Ovšem jak japonské zpívající panenky, tak...