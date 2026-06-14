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OBRAZEM: Velkolepý i zablácený Rock for People nabídl nezapomenutelné zážitky

Ladislav Pošmura
  14:51
Světová jména, žánrová pestrost, nevyzpytatelné počasí, bahenní lázně, rekordní davy fanoušků, mnohá překvapení a množství neopakovatelných zážitků. V královéhradeckém Parku 360 jde do finále velkolepý 31. ročník Rock for People.
Rock for People 2026. Gorillaz na Rock for People 2026. Rock for People 2026 Rock for People 2026 Papa Roach na Rock for People. Police Symphony Orchestra na Rock for People 2026. Tom Morello se synem Romanem na Rock for People (12. června 2026). Hiphopové duo James Cole & Idea na festivalu Rock for People (11. června 2026 Bahno a kaluže po vydatném dešti na festivalu Rock for People (11. června 2026) Okostýmovaní návštěvnícina festivalu Rock for People (11. června 2026, Hradec... Koncert kapely Limp Bizkit na festivalu Rock for People (11. června 2026,... Trojice Babymetal na koncertě na festivalu Rock for People (11. června 2026,...

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OBRAZEM: Velkolepý i zablácený Rock for People nabídl nezapomenutelné zážitky

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OBRAZEM: Velkolepý i zablácený Rock for People nabídl nezapomenutelné zážitky

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