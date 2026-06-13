Když má dospívající kluk za otce žijící legendu, který je architektem žánru rapmetal, je členem Rockenrollové síně slávy, držitelem ceny Grammy a navrch je fenomenálním a nezaměnitelným kytaristou, nejspíš jej začne napodobovat. A mnohdy to dopadá jen pokusem. Jenže 15letý Roman Morello svému tátovi Tomovi šlape na paty tak zdatně, že již patří k pevné součásti jeho kapely Freedom Fighters Orchestra.
Oba současně ukázali svou kytarovou preciznost a dravost na festivalu Rock for People, kde patřili k největším hvězdám pátečního programu. Dvaašedesátiletý zakladatel již nehrající skupiny Rage Against The Machine, jež v Česku podruhé a naposledy vystoupila takřka přesně před 30 lety, je kromě svých mnoha kytar srostlý se svým konzistentně levicovým smýšlením.
V Hradci Králové nemusel ani jednou vyzývat k odporu proti současnému americkému prezidentovi a už vůbec ne skandovat protiválečná hesla, ale každý jej pochopil. Tom Morello se rozhodl měnit svět svými naprosto originálními kytarovými riffy a texty.
Tak třeba hned ve své první písni Soldier in the Army of Love, kterou složil předloni s tehdy 13letým synem Romanem, zpívá o tom, jak sleduje Messerschmitty padající na břehu Volhy nebo kterak se spojila jehňata a dovedla řezníka na porážku.
Proti fašismu
„Najde se tu někdo, kdo miluje rock’n’roll a nenávidí fašismus? Protože společně vytvoříme antifašistické rockové zemětřesení,“ vykřikl poté Tom Morello a vyzval diváky, aby si sedli na zem a na jeho signál vyskočili a udělali na hradeckém letišti peklo.
Minulý týden spolu s Brucem Springsteenem oznámil, že před podzimními volbami do Kongresu zorganizují na protest proti prezidentovi Donaldu Trumpovi festival ve Washingtonu nazvaný Power to the People. Podporovatel odborářů má na jedné ze svých kytar načmáranou výzvu „Vyzbrojte bezdomovce“, ale i Českem nenáviděný komunistický symbol srpu a kladiva.
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Při neuvěřitelném kytarovém sólu springsteenovské písně The Ghost Of Tom Joad, který odehraje zuby, odhalí na zadní straně kytary nápis v češtině „SMRT FAŠISMU“ a publikum mu to oplácí obrovským jásotem.
Tom Morello se svými levicovými názory vůbec netají, především je však brilantním kytaristou, který by si měl své riffy nechat patentovat a prsty pozlatit. Připomněl i ikonické skladby Rage Against The Machine. Kapelu, která měla do Prahy přijet v roce 2022, ale kvůli přetržené achillovce zpěváka Zacka de la Rochy zůstalo jen u plánu, oživil riffy ze skladeb Testify, hned vzápětí sólem Take The Power Back a motivem z Freedom.
O pár minut později pak vystřihl i originální riffy Bombtrack, Know Your Enemy a Bulls on Parade.
Gramofonové škrabání a Ozzy Osbourne
Rockový revolucionář dokáže své kytary rozkvákat, umí napodobit gramofonové škrabání, hiphopové loopy, analogové syntezátory a úmyslně podlaďuje struny při technice hry obouručního tappingu. Také hraje pouze na kytarový kabel. A vzpomíná.
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„Heavymetalová hudba mě přivedla k lásce k hudbě. Měl jsem tu možnost spolupracovat na akci Back To The Beginning, posledním koncertu Ozzy Osbourna. Dovolte mi zahrát píseň Mr. Crowley,“ zmínil hit Prince temnot a přišla další velká chvíle jeho syna Romana.
Ten se svým tátou odehrál asi polovinu koncertu a při skladbě Mr. Crowley si pro sebe ukradl takové sólo, že mnoho lidí jen nevěřícně zíralo. Roman Morello, ročník narození 2011. Kluk z Kalifornie si techniku svého otce osvojil, přidává i obrovskou dravost a přestože bez kytary působí až zakřiknutým dojmem, za pár let se také on může stát prvotřídní hvězdou Rock for People.
Spolu s tátou Tomem zahráli i úplnou novinku Adjourn It, kterou před několika dny vydali se Serjem Tankianem ze System of a Down. Společně si dali i loňskou skladbu Everything Burns speciálně složenou pro počítačovou hru Final Fantasy XIV.
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Tom Morello dojemně vzpomínal i na Chrise Cornella, se kterým působil v kapele Audioslave a který si vzal život před devíti lety. Při písni Like A Stone zároveň na obrazovkách běžely fotografie muzikantů, kteří už nežijí. Kromě frontmana Soundgarden to byly například Taylor Hawkins z Foo Fighters nebo Ace Frehley z kapely Kiss.
„Jste úžasní, žijete v úžasné zemi. Vždy jsem se tu cítil dobře, máte Kafku a Golema, a tak vám zahrajeme jednu starou českou folkovou píseň, možná si ji vybavíte z dětství,“ připravil si Tom Morello diváky a vzápětí spolu se synem spustili hit Killing in the Name.
Pak už jen revolucionářské gesto nakonec, hod kytarou do rukou technika a chytlavá hymna italských partyzánů Bella Ciao na rozloučenou z reproduktorů.