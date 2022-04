Na Rock for People dorazí kromě slavných kapel i seriálový vrah Dexter

Charismatický herec, který hrál sériového vraha Dextera nebo například v muzikálu Davida Bowieho Lazarus, se objeví na novém festivalovém pódiu, kde se letos budou střídat debaty a přednášky.

Michael C. Hall do Hradce nemůže přijet s celou svou kapelou Princess Goes To The Butterfly Museum, takže si bude s fanoušky pouze povídat, ale uvidí se, jestli nakonec třeba přece jen nezazpívá. Pořadatelé festivalu však v tomto směru odmítli cokoliv naznačovat, doprovodný program totiž stále teprve vzniká.

Vedle headlinerů Green Day, Biffy Clyro, Fall Out Boy a Royal Blood vystoupí 15. - 18. června v Hradci Králové také electro-hardcoreoví Enter Shikari, kteří na hradeckém festivalu vystupovali naposledy před čtyřmi lety.

Nově oznámenými jsou také američtí rockeři Daughtry a Highly Suspect nebo britská vycházející hvězda Holly Humberstone s letošní výhrou ceny kritiků na BRIT Awards. Na špičku hitparád s hitem Chaise Longue loni vystřelila britská kapela Wet Leg.

Nově oznámené kapely na Rock for People 2022:

Bob Vylan, Creeper, Daughtry, Dead Poet Society, Enter Shikari, Ghøstkid, Happydaze, Highly Suspect, Holly Humberstone, Hopes Die Last, Klangstof, Lauran Hibberd, MØL, Oceans Ate Alaska, One Step Closer, Rare Americans, SeeYouSpaceCowboy, Siamese, Slothrust, Slow Crush, The Hara, Tigress, Tom A. Smith, Wet Leg

Minulý týden pořadatelé zveřejnili řadu česko-slovenských hostů, velký zájem jistě vzbudí koncert písničkáře a baviče Ivana Mládka s jeho Banjo Bandem.

Rock for People nabízí žánrovou pestrost, velkou show slibují koncerty kapel Idles a metalcorových August Burns Red nebo rappera, který si říká slowthai.

Z rockových hvězd dorazí Sum 41, Skillet, Weezer, You Me At Six, Black Veil Brides nebo Don Broco. Alternativní i popovou scénu zastoupí Wolf Alice, beabadoobee, dánská zpěvačka MO, či muzikanti Two Feet a KennyHoopla.

Rock for People avizuje 10 pódií a přibližně stovku hudebních vystoupení. 26. ročník se uskuteční v multifunkčním areálu Park 360, který funguje na principech cirkulární ekonomiky a využívá zbytkový odpad přilehlého města Hradec Králové. Cílem areálu je být do roku 2030 klimaticky neutrálním a energeticky soběstačným.