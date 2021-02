Přetahování o sekeru soud neuvěřil, za útok dostal muž dvanáct let

K potyčce došlo loni 5. září v zámeckém parku ve Smiřicích. Předcházely jí vzájemné neshody. Poškozený, Godla a jeho partnerka spolu to odpoledne popíjeli víno na smiřickém nádraží.



Godla vypověděl, že poškozený obtěžoval jeho partnerku a chtěl po ní, aby se k němu vrátila. V minulosti spolu údajně měli poměr.

„Pak jsme spolu šli do parku a on na nás začal křičet, že jsme hyeny, že ho necháme na ulici. Já jsem řekl, že nechci problémy a šli jsme pryč,“ tvrdil obžalovaný, že se snažil konfliktu vyhnout.

Dvojice podle spisu zamířila do zámeckého parku, kde došlo k další slovní potyčce i ke strkanici, pak se odebrala k nedaleké chatě, kde měl obžalovaný odloženou sekeru na štípání dříví.



Když se o 26 let starší muž opět přiblížil, vzal Godla sekeru do ruky a vyrazil proti němu. Podle vlastního tvrzení jen naznačil úder a když poškozený sekeru chytil do rukou, začali se o ni přetahovat. Pak mu měla sekera vyklouznout a narazit do hlavy poškozeného.

„Nechtěl jsem ho zabít, respektoval jsem ho, bral jsem ho jako svého otce. Kdybych ho chtěl zabít, tak ho rozsekám. Vzal bych ho tou ostrou stranou, a ne tupou částí,“ argumentoval u soudu.

Jeho verzi však státní zástupce Milan Vacek odmítl: „Neodpovídá to nálezu na těle poškozeného. Úder byl zasazen ze strany lebky, ale pokud se dvě osoby přetahují o nějaký předmět, zpravidla se obě na ten předmět dívají a úder by tedy měl přicházet zepředu.“

Soud dal obžalobě za pravdu, přihlédl přitom k tomu, že Godla byl už desetkrát ve vězení a poškozenému způsobil závažná zranění. Muž potyčku přežil jen shodou okolností.

„Obžalovaný spáchal zločin vraždy ukončený ve stádiu pokusu,“ stojí v rozsudku, který zatím není pravomocný. Obě strany si ponechaly lhůtu pro odvolání.



Kromě toho uznal soud Godlu vinným také z krádeže v prodejně Hruška v sousedních Holohlavech, kde v srpnu 2020 rozbil výlohu a vzal alkohol a cigarety. Měl by proto firmě a pojišťovnám zaplatit přes 36 tisíc korun.