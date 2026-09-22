Auto táhne ke středu? Opilý řidič si ani nevšiml, že jede bez pneumatiky

Na obvodní oddělení policie ve Smiřicích nedávno zavolal svědek, že mezi Černožicemi nad Labem a Smiřicemi zvláštně jede auto značky Škoda Fabia.
Vůz podle něj kličkoval, pohyboval se středem vozovky a jeho jízda působila velmi nebezpečně. Během jízdy navíc z jednoho z předních kol sjela pneumatika. Řidič však nezastavil a pokračoval dál s poškozeným kolem bez pneumatiky.
„Svědek se rozhodl vozidlo sledovat a řidiče na vzniklou situaci upozornil. Muž za volantem podle jeho slov reagoval překvapivě. Uvedl, že si nevšiml, že by mu pneumatika z kola chyběla. Přestože byl na závadu upozorněn, pokračoval dál v jízdě, než vozidlo nakonec odstavil ve Smiřicích,“ popsala mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
Na místo pak dorazila hlídka policistů. Už od počátku viděli, že muž se ztěžka vyjadřuje a má problémy s chůzí. Pojali podezření, že řídí pod vlivem alkoholu, a vyzvali jej k dechové zkoušce. Výsledek jejich podezření potvrdil.
Řidič při dechových zkouškách nadýchal 3,72 a následně 3,78 promile alkoholu. Hlídce nezapíral. „Před řízením jsem pil vodku. Protože mě strašně bolí záda,“ přiznal.
To, že jel bez jedné pneumatiky, muž netušil. „Policistům uvedl, že během jízdy pouze vnímal, že vozidlo táhne ke středu vozovky, větší pozornost tomu však nevěnoval,“ řekla mluvčí.
Policisté mu na místě zakázali další jízdu a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento trestný čin hrozí až jeden rok vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.
Protože si stěžoval na bolesti zad, převezla ho záchranka do nemocnice k dalšímu vyšetření.
Podivně kličkující auto viděl svědek na silnici mezi Černožicemi a Smiřicemi, řidič zastavil až v centru Smiřic.
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