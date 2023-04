Myslet na diváka je mocná zbraň, říká mladý režisér. Investory shání sám

Na čem teď pracujete?

Natáčíme celovečerní mezinárodní hraný film. Hlavní myšlenka Narušitele byla o křehkosti svobody, která se musí chránit. V dalším filmu ze současnosti bude zaštiťujícím tématem manipulace skrze tajné spolky. Nemohu o tom říci mnoho, protože se film teprve začal natáčet a leccos bych mohl nechtěně provalit. Přál bych si, aby divák odcházel z kina s uvědoměním si, že manipulace se skrývá všude kolem něj. Měla by to být nadčasová zpráva, která bude i za dvacet let relevantní. Musím říct, že ten scénář je skvělý, protože jsem ho nepsal jen já sám, ale měl jsem skvělé parťáky (smích).

V jakém to bude jazyce?

Film se točí v angličtině s mezinárodní koprodukcí, osmi známými zahraničními herci a řadou skvělých českých. Natáčíme v Česku a Itálii. Čtyři roky na tom pracuju. Chceme, aby to byl velký evropský film.

Už točíte?

Teď začínáme. Do kin by měl jít na konci roku nebo na začátku příštího. Natáčení bylo původně plánováno na rok 2021, ale třikrát nás zastavila covidová opatření.

Jak těžké je dnes uspět ve filmové branži?

Je to drastické. V showbyznysu jsou lidé, kteří vám to přejí, a pak je masa, která vám to nepřeje. Buď jste s nimi na jedné lodi a posloucháte, co vám říkají, nebo si to děláte, jako já, po svém. A pro ně je tento přístup problém.

Proč myslíte?

Odkrylo se to už s Narušitelem, protože to byl film, který se vyloupl odnikud. Nevůle dostat ten film do kin nebo televize byla ze strany filmového establishmentu obrovská. Český rybník je malý, a když se v něm objeví něco ne úplně blbého, co si člověk dělá po svém a za své, jednoduše se to nehodí. Tak jako tak je to dobrá zkušenost.

Pokud máte pocit, že v tom jste poněkud sám, jaký máte recept, abyste i s dalšími svými filmy prorazil?

Mnoho filmařů točí kvůli slávě, egu a penězům. Když jim řeknete, že to děláte kvůli divákům, odpoví vám, že je to blbost. To však není pravda. Chci dělat hodnotné filmy tak, aby na ně divák chodil a něco si odnesl. Neznamená to čistě artové, jde o spojení hodnoty a komerčního potenciálu, tedy určité mainstreamovosti. I nově připravovaný film je takto postaven. Zacílení na diváka je mocná zbraň. Když budete točit filmy, které bude chtít divák vidět, nikdo jim nerozkáže, ať to nedělají. Narušitele vidělo milion a dvě stě tisíc diváků. Když jsem oznámil, že dělám nový film, spousta lidí z branže nadšená nebyla, ale holt musíte být odvážný.

Přes všechny překážky vám přece jen musel film, který se objevil v kinech, řadu dveří otevřít...

Jasně. Film vyšel na DVD, objevil se na Netflixu a dalších online platformách, to zafungovalo. Než jsem natáčel Narušitele, nikdo mě neznal. Když jsem obvolával herce s nabídkou filmové role, ptali se, kdo bude režisér. Nechápali, že točit to budu já. Dnes je to snazší, mnozí už ví, co ode mě mohou čekat.

Je vám teprve třiadvacet, když jste natáčel první film, byl jste sotva plnoletý. Jak získáváte autoritu, když pracujete s mnohem staršími a zkušenějšími kolegy z oboru?

Hercům musíte ukázat, že jste slušný a vážíte si jejich práce. Nesmíte jen sedět na židličce s nápisem režisér. Na place se snažím chodit mezi lidi ze štábu, povídat si s nimi, poslouchat. A co je ještě důležitější, musíte být dobře připravený. Já jsem si vlastně nikdy nemusel autoritu budovat, protože jsem se snažil být na natáčení vždy dobře připravený.

Dobrá nálada při natáčení je pro vás důležitá?

Jsem přesvědčený, že se na výsledném filmu podepíše, v jaké atmosféře se natáčel. Jsou na to dokonce studie.

Lepší než jakákoliv škola je dívat se na staré mistry. David Balda

Máte režisérské vzory?

Lepší než jakákoliv škola je dívat se na staré mistry. Mými největšími vzory jsou Miloš Forman a slavný americký režisér Martin Scorsese. Právě Scorsese je geniální v tom, jak se chová při natáčení. Umí vytvořit prostor, kde k němu herci mají důvěru, ve kterém dokážou usměrnit emoce a nechají se vést. On je pro mě obrovskou inspirací. Taktéž Forman, kterého považuji ne za českého, ale především světového filmaře.

A z českých tvůrců?

Mám rád Jana Svěráka nebo Petra Nikolajeva, kterého znám osobně a je mi lidsky blízký, dost mi pomohl.

V jaké stavu je podle vás současná česká kinematografie?

I přes některé světlé momenty je v hodně špatném stavu, ne každý je dnes ochoten vydržet všechnu tu práci a boj o prosazení. Dříve jsme patřili ve světě k nejlepším, ale už to dávno neplatí. Myslím si, že je u nás mnoho talentovaných lidí, kteří si jen zaslouží příležitost.

Máme streamovací platformy typu Netflix. Hrají pro vás jako mladého filmaře důležitou roli?

Ze začátku jsem byl odpůrce, protože jsem se bál, že to zničí kina. Ale je to jinak. Nyní jsem velký fanda. Za pár korun měsíčně máte v nabídce spoustu filmů v plné kvalitě bez reklam, to nikdy dříve nebylo. Skvělé je, že někde můžete filmy dohledat, nestahujete si je pirátsky na úschovnách. A kina, věřím, přežijí. Je to zase úplně jiný společenský zážitek. I když si myslím, že výhledově bude ubývat multiplexů a diváci se zase pomalu přesunou do jednosálových kin.

Největší personou vašeho filmu Narušitel je herec Jiří Dvořák, kterého všichni znají třeba jako čerta Uriáše z Anděla Páně. Pracovalo se vám s ním dobře?

Jirka je v podstatě ze staré školy, provází ho mistrovské bezchybné herectví a skvělá příprava na roli.

Je pro vás důležité mít ve filmu velkého herce, známou tvář?

Do jisté míry to důležité je, protože to pomáhá v prodeji filmu. V právě natáčeném snímku máme mnoho známých jmen ze zahraničí, některá i hollywoodská. Samozřejmě je prvotně musel oslovit scénář a díky tomu souhlasili s nižšími honoráři. Konkrétní jména zatím nemohu prozradit. Na plátně uvidíte ale i mnoho méně známých, zato neméně kvalitních a talentovaných herců, se kterými je moc příjemná práce. Určitě nejde jen o jména, úspěch filmu stejně určuje jeho kvalita.

Kde sháníte na film peníze?

To je samozřejmě jedna z nejkomplikovanějších stránek filmařiny. Myslím, že správný producent šetří na mnoha zbytečných nákladech, které jsou pro filmový průmysl až typické, to je základ. I tak je to ale drahé, obzvlášť když chcete film udělat opravdu kvalitně. Se státními podporami bohužel moc počítat nemůžete a jednou z nejpravděpodobnějších cest je soukromé financování. Doba je pro shánění peněz zatím asi nejhorší, a tak je skvělé najít někoho, kdo se nebojí pomyslně vstoupit do filmového průmyslu a financovat film.