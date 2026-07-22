Ředitelka rezignovala, Hradec kvůli ztrátě desítek milionů podá trestní oznámení

Informace o chybějící kontrole potvrdila redakci iDNES.cz primátorka Pavlína Springerová (HDK). Podle ní sice v organizaci existoval standardní mechanismus schvalování faktur, nicméně samotný bankovní pokyn zabezpečený nebyl.
„Podle předběžných informací je to stoprocentně obrovské fatální individuální selhání. Organizace podle našeho zjištění neměla dobře zajištěnou autorizaci přímých plateb v rámci banky,“ sdělila primátorka.
Je potřeba se důkladně zamyslet nad kontrolními procesy ve městě a v institucích, kde má město majetkovou účast. Za mě ten systém nefunguje, ale jak konkrétně, to zatím nevíme.