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Ředitelka rezignovala, Hradec kvůli ztrátě desítek milionů podá trestní oznámení

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  15:07

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Magistrát města Hradce Králové | foto: Ladislav Pošmura, MF DNES

Kvůli kauze podvodně vylákaných 46 milionů korun dnes rezignovala ředitelka Správy nemovitostí Hradce Králové Jaroslava Bernhardová. Odpoledne se mimořádné sejde rada města, která by měla rozhodnout o dočasném řediteli a očekává se i podání trestního oznámení na zaměstnankyni, která peníze převedla. Vnitřní šetření ukázalo, že nepotřebovala nikoho, kdo by platbu potvrdil.

Informace o chybějící kontrole potvrdila redakci iDNES.cz primátorka Pavlína Springerová (HDK). Podle ní sice v organizaci existoval standardní mechanismus schvalování faktur, nicméně samotný bankovní pokyn zabezpečený nebyl.

„Podle předběžných informací je to stoprocentně obrovské fatální individuální selhání. Organizace podle našeho zjištění neměla dobře zajištěnou autorizaci přímých plateb v rámci banky,“ sdělila primátorka.

Je potřeba se důkladně zamyslet nad kontrolními procesy ve městě a v institucích, kde má město majetkovou účast. Za mě ten systém nefunguje, ale jak konkrétně, to zatím nevíme.

Lukáš Fiedler (ANO)předseda kontrolního výboru zastupitelstva

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Magistrát města Hradce Králové

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