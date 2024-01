Rezervační systém se Adršpachu ve skalách vyplácí, obrousil turistické špičky

Na úzkých stezkách v pískovcových Adršpašských skalách byly loni v létě zástupy výletníků, ale překvapivě všechno probíhalo bez zádrhelů i kolapsů dopravy. Adršpach reguluje množství turistů už skoro tři roky, avšak teprve loňská sezona ukázala, že rezervační systém na vstupenky a parkovné vzali návštěvníci vážně.

Spokojenost neskrývali turisté, provozovatelé, policie ani správci Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

„Jak agentury i CzechTourism odhadovaly už předem, v roce 2023 turismus v Adršpašských skalách navázal na rok 2019. Kdybychom neměli rezervační systém, vrcholy denních špiček bychom hledali někde mimo graf až u stropu,“ říká prokuristka Technických služeb Adršpach Kateřina Menšíková, která má na starosti cestovní ruch.

Sedmdesát procent návštěvníků přijelo opět z Polska, čtvrtinou se podílejí Češi, pěti procenty Němci, Slováci, Ukrajinci, Rusové a další. Adršpach se dobrovolně rozhodl, že do skal pustí jen 400 lidí za hodinu, tedy celkem čtyři tisíce za den.

Prospělo, že zájemci o online vstupenky si cestu mohou dobře plánovat, protože na webu vidí, kolik kdy volných míst zbývá na okruhu i parkovištích. Vstupné je odstupňováno tak, že mimo špičky se dá i ušetřit.

Polská kampaň zabrala

„Poslední sezona potvrdila, že rezervační systém je skvělý nástroj, který návštěvníkům poskytne šanci vidět skály bez davů a nutnosti prodírat se mezi stovkami jiných turistů,“ pochvaluje si Kateřina Menšíková.

„Tím, že je návštěvnost rozprostřena do celého dne, nedochází k přetížení v exponovaných časech mezi desátou až čtrnáctou hodinou. Těší nás také, že zároveň s tím se povedlo přesunout zájem návštěvníků na měsíce mimo hlavní sezonu. Je to také dopadem marketingové kampaně na sociálních sítích, kterou jsme zaměřili především na polské návštěvníky. Pozitivním efektem těchto opatření je i plynulost dopravy v obci, protože ‚na blind‘ jezdí do Adršpachu stále méně návštěvníků,“ vysvětluje.

27. července 2023

V minulosti se stávalo, že řidiči odstavovali auta na loukách i v příkopech kolem silnic. Když kvůli těžbě dřeva zůstala otevřená závora, řidiči si udělali parkoviště i z cyklostezky. Uvnitř skal si lidé překáželi při chůzi i při focení.

Návštěvnost Adršpašských skal 2019 450 tisíc turistů

2020 280 tisíc

2021 230 tisíc

2022 necelých 400 tisíc

2023 zhruba 450 tisíc

(v majetku Lesů ČR, provozované Technickými službami Adršpach) Návštěvnost Teplických skal (průchody lidí turniketem u vstupu) 2019 82 tisíc

2020 74 tisíc

2021 48 tisíc

2022 91 tisíc

2023 141 tisíc

(v majetku města Teplice nad Metují, třetím rokem okruh provozuje město)

Ještě před čtyřmi lety zažily skály nápor, dvě následující sezony byly slabší kvůli covidu, ale právě toto období využil Adršpach k spuštění rezervačního systému. Potíže ho provázely naposledy předloni, kdy ve špičkách znovu stávali před obcí hasiči a odkláněli řidiče jinam, pak už byl ale klid.

Některé nedostatky tu však ještě potřebují dořešit. Na soukromých parkovištích sice turisté odstaví auto levněji, jenže nemívají vstupenky zařízeny dopředu, a tak u pokladen leckdy neuspějí a musí čekat i mnoho hodin.

Podobné je to s pasažéry přeshraničního vlaku, který v sezoně zařizuje Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství. Dopoledne se z něj vyhrnou turisté a někteří musí měnit plány.

„Loni to bylo mnohem lepší, dvě třetiny z nich už měly vstupenku koupenou předem, ale třetina třeba až před bránou zjistila, že se do skal nedostane, protože denní kapacita je vyčerpána. Pak nastupují naši zaměstnanci, kteří jim doporučí alternativní program a mapy, kam mohou jít. Na letošní rok plánujeme zaplatit bannerovou reklamu na webu dopravce, aby se informace k polským cestujícím dostaly dřív,“ přibližuje plány Kateřina Menšíková.

Teplické skály nabídly online prodej

Obec Adršpach už loni vyčlenila na internetovou marketingovou kampaň 750 tisíc korun. Umožnilo jí to zacílit na polské turisty zejména v době před jejich svátky.

Skály tak předem vyprodaly veškerou kapacitu na několik dní a zároveň ostatním turistům doporučily, aby se poohlédli po jiném termínu. Teď se kampaň přesouvá na sociální sítě.

Také sousední Teplické skály zaznamenaly podařenou sezonu, turnikety tam prošlo téměř 141 tisíc turistů. Teplická radnice se k adršpašskému rezervačnímu systému nepřidala, ale aby odbourala fronty u pokladny, zavedla od minulého června alespoň online prodej vstupenek. Návštěvníci nejsou vázáni přesným časem pro vstup, mají na to jeden týden.