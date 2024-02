„Nedají si říct.“ Turisté vyrážejí na Sněžku v teplácích, dolů jezdí na sáňkách

Lanovka kvůli technickým potížím s motorem od pondělí nejezdí až na vrchol Sněžky a končí na mezistanici Růžová hora. Právě odtud reportér hned po ránu vyráží.

„Bylo bezvětří a šlo se zpočátku krásně. Ale jakmile skončil les, objevily se velké ledové plotny a musel jsem nasadit nesmeky s hrotama, protože cesta začala nebezpečně klouzat. Trasy na Sněžku lemují řetězy, jenže ve vyšších partiích mizí pod sněhem a není se čeho chytit,“ líčí začátek svého výstupu.

I přes velké plotny a ledovou krustu na vrcholu Sněžky, před kterou varují už od minulého týdne horští záchranáři a na kterou doplatili v úterý svým životem dva turisté z Polska, potkává reportér cestou turisty, kteří na Sněžku vyrazili z Růžové hory pouze v teniskách, teplácích a bez jakéhokoliv dalšího vybavení.

„Je to marný“

„Úplný bizár je, když vidím, že si s sebou táhnou sáňky a chystají se jet ze Sněžky na saních. Nahoře jsem se dokonce dozvěděl, že včera večer se ze Sněžky rozhodla jet dolů na sáňkách skupina polských puberťaček,“ vypráví.

„Zkušení a dobře vybavení turisté, které jsem oslovil, říkají, že bez výbavy tu potkávají zejména návštěvníky z Polska, kteří berou výlet na hřebeny Krkonoš na lehkou váhu,“ dodává fotograf.

Od Růžové hory vede na Sněžku stezka dlouhá 2,4 kilometrů s převýšením 275 metrů. Když se fotograf konečně vyškrábe na vrchol, je tam skoro hodinu sám a užívá si skrz objektiv výhledy na Krkonoše. První je také v bufetu, jehož provozovatel sem chodí každý den ráno pěšky z Pece.

„Je to marný, je to marný, je to marný,“ kroutí hlavou provozovatel bufetu Luboš, když se s ním dá fotograf do řeči na téma špatného vybavení řady turistů, kteří sem nejen dnes dorazili. Luboš ale dodává, že situace na zledovatělých stezkách je teď o poznání lepší, než tomu bylo třeba před týdnem. To podle něj byla Sněžka jako nakloněný lední stadion.

Počasí se na Sněžce rychle mění. V jednu chvíli je krásně vidět Studniční hora a další kopce v okolí, ale během pár minut se přižene mlha a nepříjemný vichr. V pátek dopoledne je na Sněžce necelých šest stupňů pod nulou, ale pocitová teplota je ještě o deset stupňů nižší, Český hydrometeorologický úřad hlásí pocitovou teplotu minus 16 či dokonce minus 17 stupňů.

Turistika je v těchto dnech v okolí skutečně zrádná a nevyplatí se riskovat. Hradecký novinář varuje jednu rodinu cizinců s dětmi, aby na jízdu na sáňkách, které si táhnou, rovnou zapomněli. Jen se usmějí, poděkují a pokračují dál. Bez nesmeků a další výbavy si prý poradí.

Někteří turisté plánují sjet Sněžku na saních. (2. 2. 2024)

Přitom je to jen několik dní od tragického úmrtí dvou mužů z Polska, kteří se z vrcholu zřítili takzvaným žlabem smrti. Po zledovatělém terénu padali 900 metrů, jeden se zastavil asi 250 metrů pod Jubilejní cestou, tělo druhého objevili záchranáři až na dně kotle Lomniczky.

Horská služba varuje Upozornění na ledovku a náledí v Krkonoších vydala Horská služba už v sobotu 27. ledna 2024. Další výstrahu vydala v pondělí 29. ledna 2024:„Horská služba v Peci pod Sněžkou vydává výstrahu na silně zledovatělý terén na Sněžce a v jejím blízkém okolí! Doporučujeme užití maček či nesmeků. Dále pozor na řetězové cestě vedoucí od Slezské boudy – vrchol Sněžky. V horní partii cesty jsou již řetězy pod sněhovou pokrývkou a neplní již tak svoji zádržnou funkci.“

Na kompletně zledovatělou asi kilometr dlouhou cestu ze Sněžky ke Slezskému domu na polské straně se fotograf také odváží, ale po několika desítkách metrů se rozhodne vrátit.

„Cesta je tam tak ledovatá, že jsem si dál s foťákem na zádech raději netroufl,“ vysvětluje. Bez řádného vybavení je podle něj sestup touto stranou nepředstavitelný.

Lidé zbytečně riskují

V minulých dnech museli horští záchranáři zasahovat u více případů, kdy turisty uvěznil na krkonošských hřebenech led.

„Ještě ten večer v noci (po úterním tragickém pádu turistů, pozn. red.) jsme zasahovali u takového případu. Je to pořád to samé, lidé vyrazí nevybavení a volají nám, že stojí a bojí se pohnout, aby někam nesjeli,“ vypráví záchranář ze Špindlerova Mlýna Marek Fryš.

V letošní sezoně eviduje Horská služba statisticky více úrazů, což ale ovlivňuje fakt, že sníh napadl koncem loňského roku dříve a sezona je tedy delší.

„Bez hůlek a nesmeků, to je klasika“

„Na Sněžku tudy chodí turisti často bez hůlek, bez nesmeků, je jim úplně jedno, co vyhlásí Horská služba a jak to nahoře vypadá, to je klasika,“ kroutí hlavou provozovatelka boudy Výrovka Michaela Šťastná a přidává další, naštěstí spíše úsměvné historky:

„Když minulý rok v únoru studenti sjížděli střechu na Výrovce na běžkách, tak zrovna přicházel pán oblečený jen do půl těla, vlastně jen v trenkách a teniskách a tvrdil, že drží suchý únor a chce se zocelit, ale skončil na Výrovce s pěti rumama a oblečený,“ vypráví.

Porucha na horním úseky lanovky na Sněžku možná zachrání život dalším lehkovážným turistům, kteří by se jinak nechali vyvézt až na vrchol v nevyhovující obuvi i oblečení. Jak dlouho ještě nepojede, ještě netuší ani vedoucí provozu Jiří Špetla.

„Máme technickou závadu na motoru a čekáme, až nám ho opraví. Sháníme v Itálii i rezervní, ale tyto motory nikde skladem neleží,“ vysvětluje náčelník lanovky.

Bez maček nebo kvalitních nesmeků by se nyní turisté na zledovatělé hřebeny Krkonoš vůbec neměli vydávat. „Důležité je mít správné vybavení a umět ho používat,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Cingr.