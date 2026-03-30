Zpátky do Afriky. Dvorská zoo připravuje přesun čtveřice samců z Evropy

Tomáš Hejtmánek
  15:52
Jedno z nejvzácnějších zvířat se vrací zpět do Keni. Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem organizuje spolu s evropskými partnery repatriaci čtyř samců bonga horského. Patří k nejohroženějším antilopám, kterých ve volné přírodě zbývá méně než sto kusů. Dvůr byl jednou z prvních zahrad v Evropě, která s chovem bongů v roce 1974 začala.
Péče o jedince bonga horského vybrané k transportu do Afriky v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem | foto: Safari park Dvůr Králové nad Labem

Zvířata zamíří do keňské Mount Kenya Wildlife Conservancy (MKWC) na přelomu dubna a května. Na repatriaci se připravuje pět mladých samců, ale transport, který z pověření Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) koordinuje Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem, se bude týkat čtyř zvířat. Pocházejí ze Zoo Praha, slovenské Národní Zoo Bojnice, německých Zoo Frankfurt a Zoo Berlin a dánské Zoo Givskud.

Pro Dvůr, který zajišťuje klíčové části projektu včetně karantény a logistiky, jde o symbolický akt. Zahrada letos slaví 80 let od otevření pro veřejnost a první bonga sem přímo z Keni navíc dovezl její zakladatel Josef Vágner.

„Od roku 1974 se tu narodilo 109 mláďat a také všichni bongové vybraní koordinátorem Evropského chovného programu (EEP) pro transport do Keni mají dvorskou krev. Symbolicky se tak po víc než půl století vrací domů,“ uvedl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Partneři vybrali dvorskou zahradu za koordinátora pro její dlouhodobé aktivity v Keni a zkušenosti s repatriací afrických zvířat, pro kterou v minulosti vybudovala specializované karanténní zařízení. Transportu předchází intenzivní program veterinární péče, genetického hodnocení a řízení welfare zvířat. Kvůli mimořádně turbulentní geopolitické situaci musí být koordinátoři maximálně obezřetní.

„Současný transport bongů do Keni je skvělou ukázkou skutečného poslání moderních zoologických zahrad a připomínkou, že ochranářské úsilí nezná národní ani kontinentální hranice. Společně s našimi návštěvníky i účastníky zážitkových programů s bongy chovanými v Praze můžeme sdílet tento silný příběh a tím získávat další podporu pro ochranu těchto mimořádně charismatických savců,“ sdělila kurátorka kopytníků v Zoo Praha Barbora Dobiášová.

Pražská zoo již několik let podporuje obnovu přirozeného prostředí, ale také výzkum a monitoring bongů ve spolupráci s keňskou MKWC. Transportem se podle kurátorky propojuje ochrana druhu na místě, v zajetí i vzdělávání veřejnosti.

Populaci zdevastovalo intenzivní pytláctví

Bongo horský je největší lesní antilopa na světě. Ve volné přírodě žije pouze v Keni, v několika vzájemně nepropojených lokalitách. Jeho populace zaznamenala od 50. let 20. století devastující pokles kvůli intenzivnímu pytláctví, nemocem a úbytku přirozeného prostředí.

Jde o kriticky ohrožený druh. Podle nejnovější zprávy ze sčítání zveřejněné keňskou vládou může ve volné přírodě zbývat méně než 70 jedinců. Kvalifikované odhady hovoří o necelé stovce zvířat.

Ve snaze o záchranu populace vznikl v rezervaci Mount Kenya v roce 2004 program reintrodukce bongů. Tehdy tam žilo 18 jedinců, které ve stejném roce posílilo dalších 18 bongů horských dovezených z různých zoo v USA. V současnosti chovná populace vzrostla na více než 100 jedinců, z nichž přes 20 již odborníci vypustili do přírody. Samci z Evropy mají přispět k rozšíření genetické rozmanitosti populace.

„Představují klíčovou součást našeho programu návratu do volné přírody. Získání těchto geneticky cenných samců posílí strukturu našeho chovu, urychlí populační růst a zmínění jedinci sehrají zásadní roli při budování odolné populace schopné podpořit návrat druhu do volné přírody a jeho dlouhodobou obnovu v keňských lesích,“ upozornil ředitel MKWC Robert Aruho. Cílem je dosáhnout do roku 2050 populace 750 jedinců.

Výběr samců provedl tým koordinátora chovného programu EEP Nicka Davise z britské Zoo Chester na základě přísných vědeckých kritérií. Hodnotila se genetika, příbuznost, věk zvířat či dopad přesunu na pokračování chovů v zapojených zahradách. Evropský program EEP je jednou z nejpřísněji řízených populačních ochranářských iniciativ u antilop na světě. Znalost rodokmenů dosahuje 98 procent a genetická diverzita 91 procent.

Přípravy na transport bonga horského do Afriky v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem

„Tento projekt je výsledkem let koordinovaného genetického a demografického plánování v rámci programu EEP,“ sdělil Raymond van der Meer, ředitel ochrany přírody a řízení populací EAZA. „Zvířata byla vybrána tak, aby maximalizovala genetickou hodnotu pro obnovu populace bongů horských v Keni, a současně zachovala stabilní a udržitelnou populaci v Evropě.“

Ochranáři berou velmi přísné ohledy na welfare zvířat a veterinární zajištění. Před transportem se provádí komplexní screening onemocnění a dodržuje se karanténa, během níž zvířata podstupují další kontrolu. Ta probíhá v dvorském Safari Parku. Specialisté s dlouholetými zkušenostmi plánují do detailu transport i péči po příjezdu.

Zvířata poputují přes mezinárodní letiště Jomo Kenyatta v Nairobi, kde si je formálně převezme Keňská služba pro ochranu volně žijících živočichů (KWS). Konvoj vozidel pak pod veterinárním dohledem pojede do MKWC. Tam projde každý jedinec postupnou aklimatizací a dalším monitoringem.

„Tento projekt dokládá silný závazek Keni k uplatňování mezinárodně uznávaných osvědčených postupů v oblasti obnovy druhů a ochrany přírody. Díky úzké spolupráci s EAZA a dalšími ochranářskými partnery je repatriace řízena přísnými bio-bezpečnostními protokoly, vědecky podloženým řízením populací a dlouhodobou obnovou a ochranou biotopů,“ připomněl generální ředitel KWS Erustus Kanga.

„Jako druh endemický pro Keňu a s významnou národní ochranářskou hodnotou zůstává úspěšná obnova bongů horských jednou z klíčových priorit v rámci širší agendy KWS v oblasti obnovy druhů a ochrany biodiverzity,“ doplnil ředitel.

Na financování keňské rezervace MKWC přispívá také Safari Park Dvůr Králové nad Labem výtěžkem legendárního Safariběhu ČSOB nebo konta Wildlife. Transport je důležitým milníkem i pro zahraniční partnery. Berlínská zoo chová bongy horské od roku 1971, Zoo Frankfurt od roku 1970 a dánská Zoo Givskund od roku 1994.

„Tento strategický příspěvek k obnově populace představuje milník pro Givskud Zoo i naše ochranářské aktivity. Bongo horský je nejen jedním z nejohroženějších zvířat v naší zahradě, ale také je našimi návštěvníky dlouhodobě hodnocen jako jedna z nejkrásnějších a nejzajímavějších antilop,“ uvedl ředitel Zoo Givskud Rasmus Sebastian Nielsen.

