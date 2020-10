Studentům vše vynahradíme, říká rektor uzavřené hradecké univerzity

Respektovaný dvaačtyřicetiletý toxikolog po loňské úspěšné obhajobě pokračuje v druhém volebním období v pozici šéfa hradecké školy.

„Z úplného přechodu výhradně do distanční formy vzdělávání jsme nebyli vůbec nadšeni, osobní kontakty se studenty zkrátka žádná online varianta nenahradí. Tu potřebu ale chápeme a rozumíme jí. Celé léto jsme se proto připravovali, predikce o příchodu druhé vlny byly neignorovatelné. Provedli jsme nákupy ve výši několika set tisíc korun, investovali do vybavení učeben a seminárních místností, aby z nich bylo možné učit či přednášet v reálném čase. V tomto režimu fungujeme z větší části i v těchto dnech. Studenti mají rozvrh a studijní povinnosti jen s tím rozdílem, že je to „z pohodlí domova“,“ popisuje současnou situaci na univerzitě.