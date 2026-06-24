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Chtěli jen opravit střechu. Nakonec je škola v Dobrušce skoro nová

Tomáš Hejtmánek
  11:15
Dobruška na Rychnovsku dokončila modernizaci základní školy v Pulické ulici. Děti se tak po roce v provizoriu vrátí v září do zcela nových učeben. Původně přitom mělo jít jen o opravu zatékající střechy. Pak se přidalo nové vytápění a kvůli přísnějším normám i další práce. Rekonstrukce nakonec přišla Dobrušku na necelých 50 milionů korun. Práce skončily v závěru května.

Kvůli přestavbě se zdejších asi 250 žáků celý rok učí v náhradních prostorách. Radnice v Dobrušce kvůli tomu vybudovala i jednu novou třídu ve své další škole Františka Kupky. Škola se rozdělila na tři části, aby byl pobyt v provizoriu komfortnější.

„První a druhou třídu jsme umístili do základní umělecké školy, třetí až šestou máme na Základní škole Františka Kupky a sedmou až devátou jsme přesunuli do bývalé školy v Pulicích, která jinak slouží pro ubytování, soustředění a podobně. Je to taková naše rezerva, která se nám teď velmi hodila,“ popisuje peripetie místostarosta Dobrušky Jan Špaček (ODS), který má na starosti školství.

Oprava školy v Pulické ulici v Dobrušce.
Akustické podhledy i stěny výrazně prodražily opravu školy v Pulické ulici v Dobrušce.
Oprava školy v Pulické ulici v Dobrušce.
Oprava školy v Pulické ulici v Dobrušce.
7 fotografií

Pro žáky jde o náročné období. Uskrovnit se museli už loni na jaře, když město ve škole upravovalo učebnu a kabinet fyziky a předělávalo rozvody vody. Šlo tehdy o samostatnou akci, na kterou město získalo dotaci. Velká přestavba se začala připravovat až loni o prázdninách.

„Tato akce nemá v Dobrušce obdoby. Vyžádala si přesun výuky do náhradních prostor v jiných školních budovách po celém městě, což klade vysoké nároky na organizaci, logistiku i každodenní fungování školy. Velké poděkování patří všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy za jejich profesionalitu, nasazení, trpělivost a ochotu přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám. Díky tomu se podařilo zajistit kontinuitu výuky a udržet vysokou úroveň vzdělávání i v provizorním prostředí,“ upozorňuje ředitelka školy Michaela Petráčková.

Radnice původně plánovala jen rekonstrukci střechy, která byla v havarijním stavu. Když bylo jasné, že práce si vyžádají vystěhování celé budovy, rozhodla se rozšířit projekt o nové vytápění, vzduchotechniku a venkovní žaluzie, na které se městu podařilo získat dotaci z programu energetických úspor ve veřejných budovách.

„V závěru jsme projekt ještě museli rozšířit o nové osvětlení a akustické podhledy, které stavbu prodražily o dalších 12 milionů korun. Změnily se totiž hygienické normy a původní projekt už by nevyhovoval. Ze zdánlivě malé akce se tak stala v podstatě kompletní rekonstrukce,“ líčí Špaček.

Na hraně termínů

Úpravy projektu celý harmonogram zbrzdily. Stavební práce měly původně začít už loni o prázdninách, jenže Dobruška narazila na potíže ve výběrovém řízení. Do tendru se přihlásila jediná firma, která nakonec nesplnila podmínky, a město muselo soutěž vypsat znovu. Práce se tak rozjely až v listopadu a stavbaři měli před sebou šibeniční termín. Stavba musela být hotová do konce května, protože město muselo do poloviny června objekt zkolaudovat, aby nepřišlo o dotace.

„Jeli jsme opravdu na hodiny, aby nám to vyšlo,“ říká místostarosta.

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O prázdninách se má ještě dokupovat část nového vybavení. V objektu jsou už nové dveře a někde i nové podlahy. Část učeben dostane také novou techniku. Stěhování z náhradních prostor má být hotové v srpnu, aby školáci v září mohli přijít už do nového.

Stavbě se nevyhnuly ani potíže. V nejvyšším patře prasklo topení a voda protekla stropem do učebny o podlaží níže. „Naštěstí to byla učebna fyziky, která se předělávala vloni na jaře a nebyly tam ještě nové akustické podhledy. Oprava nás tak přišla jen na 400 tisíc. Kdyby se to stalo o učebnu vedle, bylo by to násobně dražší,“ oddychuje si Špaček.

Finišuje i DDM

Stavební práce pokračují i v prostorách bývalého odboru dopravy v Komenského ulici. Město objekt upravuje pro Domov dětí a mládeže Dobruška (DDM), který dosud sídlil v nevyhovujících prostorách někdejšího rodinného domu. Úředníci se z Komenského ulice přesunuli do budovy bývalé univerzity, kam se před lety sestěhoval téměř celý městský úřad.

Úprava prostor pro školství vyjde na 10 milionů korun a hotová má být v červnu. DDM se tam přestěhuje o prázdninách.

„V budově vidíme velký potenciál. Nejnavštěvovanější kroužek je taneční, který přestěhováním získá velký sál. Budou tam i prostory pro další rozvoj domova,“ doplňuje Jan Špaček.

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