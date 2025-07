Soused teď drží město v kleštích. Podle radnice si stěžuje na to, že před lety, když se stavební řízení projednávalo, nebyl jeho účastníkem. Stavební úřad, který povolení vydal, to vysvětluje tím, že s pozemkem školy přímo nesousedí.

„On tvrdí, že s ním mělo být jednáno jako s účastníkem, ale jeho pozemek není vedle stavby. Mezi školou a jeho domem je ještě cesta, která je v majetku města,“ říká vedoucí stavebního odboru v Hradci Králové Vladimír Jeřábek.

Námitku, která by mohla vést až ke zrušení stavebního povolení, měl projednávat nadřízený krajský úřad. Stěžovatel se však obrátil na ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a krajské úředníky označil za podjaté. O obvinění tak nejprve musí rozhodnout ministerstvo, teprve pak bude v případu rozhodovat buď Královéhradecký kraj, nebo jiný určený úřad.

„Do doby, než MMR rozhodne o námitce podjatosti, nemůže krajský stavební úřad nijak konat. Námitku stěžovatel podal zkraje července,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Dan Lechmann.

Postavte mi cestu

Spolumajitel sousedního objektu podle informací iDNES.cz zvolil klasickou zdržovací taktiku. Námitku podal bez zdůvodnění jako takzvaně blanketní. Pak se snažil s radnicí vyjednat protislužbu za její stažení. Požadoval, aby město vyasfaltovalo polní cestu kolem školy, která vede i k bráně na jeho zahradu. To však radnice odmítla.

„Byla by to příliš nákladná akce, která s rekonstrukcí školy nesouvisí. O takové investici by se muselo rozhodovat v orgánech města. Protože se domníváme, že jeho požadavky jsou z části racionální, nabídli jsme kompromis v podobě memoranda o porozumění, ve kterém by se město zavázalo, že cestu upraví,“ popisuje podrobnosti náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Město stěžovateli nabídlo, že vyasfaltuje cestu po vjezd na jeho zahradu. Zbytek by zpevnilo jen částečně, protože dál už cesta vede Přírodním parkem Orlice.

„Nabídli jsme zpevnění kačírkem, aby cesta byla propustná. Druhá strana však memorandum odmítla a požadovala tvrdou smlouvu,“ doplňuje Řádek.

Podle místních je stěžovatel v okrajové části Hradce známým potížistou. „Za celou situaci může věčný škodič Malšovy Lhoty. Jestlipak se ví, že má přestavbu domu bez povolení, že mu střecha zasahuje na veřejný pozemek...“ píše v komentáři na facebooku města Jiří Marek.

Redakce se snažila stěžovatele kontaktovat. Hovořila však jen s jeho příbuznými. „On tu nebydlí, jen to pronajímá,“ říká jeho příbuzná ze sousedství, která naopak nabídla školákům pomoc. Protože v září ještě nebude hotová školní jídelna, mají se děti stravovat v bývalé restauraci, kam bude škola obědy dovážet.

„Pevně věříme, že se situace nějak vyřeší a od září budeme učit v naší škole. Po dobu dvou měsíců by se měly obědy vydávat v sousední restauraci, než bude naše jídelna hotová. Kuchyň nemáme, obědy se budou dovážet i poté,“ vysvětluje ředitelka školy Iva Trojnová.

Závod o čas

Stavbaři teď doslova bojují s časem. Přestože práce jdou podle harmonogramu a kolaudovat by se mělo v půlce srpna, město se snaží práce ještě urychlit. Dokud totiž krajský úřad nerozhodne, stavební povolení platí.

„Nemáme podklady, které by zpochybňovaly náš dosavadní postup. Město proto nyní nic nebrání podat žádost o kolaudaci,“ potvrzuje vedoucí stavebního odboru.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Harmonogram bohužel nemá velké rezervy, takže uspíšení je možné tak v rámci dnů,“ míní Řádek.

Pro školu jde o klíčovou záležitost. Objekt v Lipkách, kde Malšova Lhota našla v minulém školním roce azyl, se nyní již rekonstruuje a škola v něm zůstat nemůže. Rodiče dětí minulý týden pomáhali pedagogům přenést všechny věci z učeben do vyhrazeného prostoru. Stěhování zpět do Lhoty je v plánu na poslední srpnový týden.

„Pokud by se naplnil černý scénář, budeme se snažit najít náhradní prostory. Už máme něco vymyšleného, ale snad to nebude potřeba,“ věří ředitelka.