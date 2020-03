Léčebně citelně scházely polské ošetřovatelky, projedou přes Královec

Kvůli komplikacím s dlouhými kolonami kamionů Poláci přece jen dnes ráno otevřeli další hraniční přechod v Královéhradeckém kraji, a to v Královci.

Vyřešila se tím mimo jiné komplikovaná situace v soukromé léčebně dlouhodobě nemocných Rehamedica v Žacléři, kde scházelo dvanáct polských zaměstnanců.

„Problémy jsme měli od neděle do úterý. Směny včetně dneška jsme zvládli poskládat z českých sester nebo ošetřovatelek, naštěstí od čtvrtka už budou moci přijet polští kolegové,“ řekla provozní ředitelka společnosti Rehamedica Eva Mílová.



V léčebně momentálně pobývá 65 pacientů. Běžně se o ně stará čtrnáct českých sester a jeden polský zdravotní bratr. Výpadek kvůli uzavřené hranici se týkal hlavně ošetřovatelek, kterých chyběla asi třetina.

„Pro polské kolegy by byla zajížďka přes Náchod neúnosná. Pokud by tu zůstali déle než 24 hodin, hrozilo, že je polská strana pošle do karantény. Pouze zdravotní bratr byl ochotný tady zůstat,“ popsala ředitelka.

Zdravotnické zařízení v Žacléři už uzavřelo své ambulance, v provozu je pouze lůžková část. Teď tu řeší hlavně nedostatek ochranných pomůcek. Zásoby roušek by stačily už jen na několik dnů. Léčebna se snažila získat roušky od Královéhradeckého kraje, ale napřed neúspěšně. Podle ředitelky dostávala přednost krajská zařízení.

Až teprve v úterý večer kraj oznámil, že nakoupil od firmy Medilab ČR 87 tisíc chirurgických roušek, dalších šest tisíc roušek firma kraji darovala. Na žacléřskou léčebnu se tak dostalo 500 kusů roušek, které si z Hradce dovezli dnes.

„Museli jsme kvůli ochranným pomůckám hodně křičet. Jsme sice soukromé zařízení, ale neléčíme tu žádné soukromé pacienty. Nevybíráme od nich ani korunu, jsme placeni z veřejného zdravotního systému,“ poznamenala Eva Mílová.