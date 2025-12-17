Nyní RegioFox, v roce 2031 mohou Rychnovsko křižovat vlaky na baterku

Tomáš Hejtmánek
  10:09
Druhý největší železniční uzel v Královéhradeckém kraji je svědkem modernizace železniční dopravy v regionu. Přes Týniště nad Orlicí letos začaly jezdit čerstvě dodané dieselové jednotky RegioFox do Letohradu a Solnice. Od roku 2031 chce kraj na linky vedené přes Týniště nasadit zbrusu nové elektrické a bateriové vlaky.
Královéhradecký kraj a České dráhy představily na tratích mezi Trutnovem a...

Královéhradecký kraj a České dráhy představily na tratích mezi Trutnovem a Náchodem moderní motorové soupravy RegioFox. (28. srpna 2024) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nízkopodlažní souprava RegioFox nabídne větší komfort. (28. srpna 2024)
Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově
Tak vypadá kabina strojvedoucího soupravy RegioFox. (28. srpna 2024)
Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově
Bylo to už v minulosti právě nádraží v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, přes něž jezdily vypůjčené jednotky Stadler s cestujícími do průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

Po zdejších kolejích se tu a tam kvůli výlukám prožene ikonické pendolino. Týnišťská trať byla první, kam před lety zamířily nové elektrické jednotky RegioPanter. Od nového jízdního řádu přes Týniště jezdí jednotky RegioFox.

Přestavba železnice k automobilce zadrhává, nadjezd v Týništi se zpozdí

Poslední souprava z letošní dodávky dorazila do depa v Hradci Králové před několika týdny a hejtmanství už plánuje, jak se železniční doprava na Rychnovsku promění za šest let. Mělo by jít o elektrické a bateriové vlaky. Jaké jednotky to budou a kdo je bude provozovat, se teprve ukáže, avšak kraj už nyní finalizuje svou představu podoby tamní železnice.

„Prověřujeme, na jakých tratích by bylo vhodné nasazení bateriových elektrických jednotek. Nabízí se například úsek Hradec Králové – Častolovice – Letohrad, případně Náchod – Choceň,“ připustil už loni náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím (ANO).

Dnes už kraj ví, že pro bateriové vlaky nejsou kvůli sklonu a chybějící infrastruktuře vhodné tratě na Jičínsku a v Podkrkonoší, a chce je proto soustředit na Rychnovsko.

Královéhradecký kraj a České dráhy představily na tratích mezi Trutnovem a Náchodem moderní motorové soupravy RegioFox. (28. srpna 2024)
Nízkopodlažní souprava RegioFox nabídne větší komfort. (28. srpna 2024)
Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově
Tak vypadá kabina strojvedoucího soupravy RegioFox. (28. srpna 2024)
Situaci navíc pomáhá aktuální modernizace kolejí z Týniště nad Orlicí do Solnice, kde má do dvou let stát trolejové vedení. To umožní bateriovým vlakům, aby se po cestě z Hradce Králové až do Častolovic dobíjely a energii z akumulátorů spotřebovaly až v dalších úsecích.

Na elektřinu do Letohradu

Díky elektrizaci bude moci kraj na trati z Týniště do Solnice nasadit místo dieselových jednotek elektrické. Bateriové vlaky mají jezdit z Hradce Králové do Letohradu a z Doudleb nad Orlicí do Rokytnice v Orlických horách.

Královéhradecký kraj už na pořízení moderních elektrických a bateriových souprav získal 1,6 miliardy korun z Modernizačního fondu, kam putují peníze z emisních povolenek. Podle ministerstva životního prostředí dotace pokryje až 70 procent nákladů na bateriové vlaky a až 40 procent na moderní elektrické jednotky. Celkové náklady na nové vlaky pro Královéhradecký kraj mají dosáhnout 2,3 miliardy korun.

Nádraží v Jaroměři opravili, druhá kolej do České Skalice je nejistá

„Kraj uspěl v prvním kole, kdy si alokoval částku z fondu. O finanční prostředky však bude žádat až dopravce, kraj přímo žádné vlaky kupovat nebude. Podmínkou pro dotaci je uzavření smluv o veřejné dopravě mezi dopravcem a krajem. Získaná dotace se pak promítne do smluv snížením nákladů, které platí kraj,“ vysvětlil vedoucí krajského odboru dopravy Tomáš Jurček.

Aby provozovatelé vlaků na dotační peníze dosáhli, musí s krajem uzavřít smlouvu do konce roku 2026 a žádost podat do března 2027. Kraj proto finišuje podmínky pro nový tendr na železniční dopravu. Soutěžit bude provozování vlaků na roky 2031 až 2041. Na rozdíl od současných smluv, kdy České dráhy nasazují nové jednotky průběžně, se očekává provoz nových vlaků již od zahájení plnění podle nových smluv.

„Budeme teď specifikovat technické parametry na nové vlaky na základě předběžných tržních konzultací s výrobci kolejových vozidel,“ dodal Jurček. Podle něj tendr na železniční dopravce chce kraj zahájit v prvním pololetí příštího roku.

Bateriové vlaky už v Česku jezdí. První čtyři soupravy vozí cestující od loňského prosince v Moravskoslezském vlaků kraji. Do konce roku 2026 tam má přibýt dalších 15 jednotek.

Nové lišky v prosinci

Trať z Hradce Králové do Letohradu zažívá velkou proměnu už letos v prosinci. Míří tam nové soupravy RegioFox, které České dráhy nasazují v kraji od loňska.

Loni jich vyjelo 16 na tratě z Hradce Králové do Svobody nad Úpou, z Hradce Králové do Broumova a z Kolína do Trutnova. Nově budou jezdit také do Solnice a Letohradu.

Cestování v Hradeckém kraji zdražilo, nejen seniorům skončí vyšší slevy

Stejně jako v úseku z Hradce Králové do Starkoče, kde se dělí a pokračují dál na Náchod a Trutnov, mají jezdit z Hradce dvě propojené jednotky, které se v Častolovicích rozdělí, čímž dojde k přímému propojení jak do Letohradu, tak do Rychnova. Celkem letos bude v provozu už 26 z plánovaných 33 souprav RegioFox. Zbytek dorazí příští rok a zamíří na trať z Chocně do Meziměstí.

„RegioFoxy představují generační skok v kvalitě, komfortu i spolehlivosti vlaků na neelektrifikovaných regionálních tratích. Na palubě nabízí veškeré pohodlí, které patří k cestování po železnici v 21. století. Na konci této vlakové revoluce tak bude téměř 75 procent všech výkonů v regionální dopravě v kraji zajišťováno novými vlaky – RegioFoxy a RegioPantery,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Zatím není jasné, co bude s moderními vlaky po roce 2031, kdy mají na železnici platit nové smlouvy. Kraj má v těch stávajících klauzuli, podle níž může požádat o prodej jednotek novému dopravci, pokud by napříště České dráhy neuspěly. Díky akvizici nových bateriových vozů by se pak lišky mohly z Rychnovska přesunout na trať z Hradce do Jičína.

OBRAZEM: Betlém v oříšku i krabičce od sirek. Řezbařinu si zkusí i návštěvníci

Betlémy ze sbírky rodiny Sochorových jsou k vidění na staré radnici v Hradci...

Královské vánoční trhy v Hradci Králové provází Výstava betlémů rodiny Sochorových. V rámci oslav 800 let Hradce Králové na ni lze až do čtvrtka zajít do staré radnice na hradeckém Velkém náměstí. K...

12. prosince 2025  16:44

Trenér musel v krizi naskočit do hry, dal dva góly. Jsem rozlámaný, přiznává Šulc

Ondřej Šulc se společně se svým trenérským kolegou Ondřejem Horynou pokusí...

Že se Ondřej Šulc na skok vrátí k aktivní kariéře, nebylo jasné až do poslední chvíle. „Ještě v autobuse jsme měli jen dohodu, že se na hřiště podívám v případě potřeby,“ vypráví jeden z trenérů...

12. prosince 2025  9:51

