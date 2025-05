Na Náchodsku lidé hlasují o solární elektrárně na poli, už protestovali peticí

Lidové hlasování se koná v pátek od 14 hodin do půlnoci. Obyvatelé mají odpovědět na otázku, zda souhlasí „s umístěním fotovoltaických elektráren na pozemcích, které nejsou zastavěny nebo územním plánem Vlkova určeny k zastavění“. Podle vedení obce se tak výsledek nebude vztahovat jen na současný projekt, za kterým stojí společnost Agrivolt Rasošky.

„Měla by řešit i případné záměry jiných subjektů v budoucnu. Postavili jsme otázku záměrně takto, aby to byl jakýsi vzkaz dalším investorům,“ řekl iDNES.cz starosta Vlkova Jaroslav Veverka (Náš Vlkov).

Fotovoltaickou elektrárnu, která by zabrala až 200 hektarů, by chtěla na polích mezi obcemi Vlkov, Rasošky a Nový Ples postavit firma Agrivolt Rasošky. Obcím, v nichž žije dohromady asi 1450 lidí, nabízí spolupráci, finanční kompenzace a lidem příspěvky na elektřinu. Odpůrcům vadí zabrání zemědělské půdy, mají obavu ze snížení hodnoty svých nemovitostí, znehodnocení krajinného rázu či vzniku takzvaných tepelných ostrovů.

V Rasoškách a Novém Plese se referenda konala při podzimních krajských volbách. Lidé v nich elektrárnu odmítli. Ve všech třech obcích už předloni vznikla proti záměru petice, pod kterou se jen ve Vlkově podepsalo 78 procent místních.

„Z množství podepsaných je zřejmé, že proti tomuto záměru se staví většina zletilých rezidentů ve všech třech dotčených obcích,“ uvedl tehdy mluvčí petičního výboru Vítězslav Holínský.

„Proti bylo i vedení obce. Lidem jsme však slíbili, že vypíšeme referendum také. Vnímáme to tak, že referendum má vyšší váhu než petice,“ vysvětlil starosta.

Firma Agrivolt Rasošky záměr představila na jaře 2023. Projekt označuje za propojení moderní energetiky a ekologického hospodaření. Elektrárna by měla přijít na 2,5 miliardy korun a měla by mít výkon až 140 megawattů. V budoucnu by tak patřila k největším v Česku. Vyjádření firmy k referendu zjišťujeme.