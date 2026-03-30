V Teplicích nad Metují lidé hlasují o novém vstupu do skal, odpůrcům vadí cena

Štěpánka Tůmová
  10:24aktualizováno  11:09
O výstavbě návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal v pondělí rozhodují v referendu obyvatelé Teplic nad Metují na Náchodsku. Hlasovat mají také o vybudování bytového domu. Odpůrcům projektů vadí, že investice za desítky milionů korun město s 1700 obyvateli příliš zatíží.
Referendum o výstavbě infocentra při vstupu do Teplických skal (30. března 2026). | foto: David Taneček, ČTK

Hlasuje se ve třech okrscích od 10:00 do 20:00. Poslední týdny jsou ve znamení rozepří. Místní referendum se tu koná prvně, vyvolal ho přípravný výbor. Zastupitelé referendum původně v lednu odmítli. Nakonec svolili až pod tlakem sesbíraných téměř pěti set podpisů, jinak se výbor chtěl obrátit na soud.

Vyhlášení referenda provázely i zmatky s termínem. Radniční koalice vyšla vstříc požadavku na dvoudenní hlasování, ale podle ministerstva vnitra to bez souběhu s volbami není možné. Nakonec většina v zastupitelstvu prosadila plebiscit neobvykle na pondělí, což však podle výboru nemusí vyhovovat studentům či dojíždějícím.

Koalice usilovala o co nejčasnější termín konání, protože návštěvnické centrum už má před podpisem smlouvy se stavební firmou. Město však zatím nemůže výběrové řízení dokončit. Odhad ceny byl 32 milionů. Jeden ze zájemců nabídl 31,6 milionu korun bez DPH, další tři nabídky sahají k 44 až 45 milionům.

Návštěvnické centrum u vstupu do Teplických skal

Pokud občané řeknou „ne“ infocentru, připravenou stavbu tím stopnou a město přijde o dvanáctimilionovu dotaci. Návštěvnické centrum by mělo nahradit zastaralé zázemí ve Střmenském podhradí, kde je pokladna v dřeveném domku a záchody v provizorním kontejneru.

Projekt bytového domu podle vedení města není aktuální. Dům s 18 byty odhadem za sto milionů by mohl vzniknout přestavbou bývalého dvora statku Za Školou. Smlouvu na projektování však město před pár dny vypovědělo, nemá pro stavbu povolení, dotaci ani úvěr. Projekt chtělo mít připravený, pokud by stát obnovil dotace na byty.

Kolem referenda se sešikovala část opozice i bývalí zastupitelé včetně bývalého starosty Milana Brandejse (STAN). Když v prosinci těsnou většinou prošel rozpočet se schodkem 65 milionů korun, začali se obávat o finanční zdraví města. Na infocentrum si město totiž sjednalo úvěr na 55 milionů.

Na stavbu infocentra u Teplických skal je vše připravené, čelí ale referendu

Problematické podle výboru je, pokud by město muselo financovat souběžně infocentrum i bytový dům. Přípravný výbor proto radí zaškrtnout dvakrát „ne“.

„Přínos turistického ruchu je zde opravdu ohromný, to však neznamená, že bychom měli zapomínat na naše obyvatele. Jsem pro stavbu úspornější varianty vstupu a WC. Zároveň jsem proti stavbě „bytů ve Dvoře“, které jsou absolutně mimo strategii i urbanistickou studii města,“ uvádí na webu opoziční zastupitel a člen přípravného výboru David Duda (Pro lepší Teplice).

Někteří debatéři se nyní na sociálních sítích vymezují proti architektonické podobě infocentra navrženého Karlem Mrázkem, někteří tvrdí, že pro místní nemá přínos.

Příznivci referenda si také stěžují, že město s veřejností málo o stavbě komunikovalo. Nová podoba infocentra se přitom – narozdíl od předešlého návrhu příliš výrazné budovy z éry starosty Brandejse, který po volbách 2018 byl zrušen – projednávala nejen mezi zastupiteli, ale město k ní uspořádalo besedu s architektem či výstavu. Zadání projektové dokumentace odhlasovalo na podzim 2022 dokonce všech 11 nynějších zastupitelů. Přípravy už vyšly téměř na 2,5 milionu korun.

Vedení radnice argumentuje, že Teplice si zadlužení kvůli infocentru mohou dovolit. Mají příjmy ze skalního města. Od roku 2020 je provozují ve vlastní režii. Zatímco z dřívějšího pronájmu firmě ročně město získávalo jen 1,7 milionu korun, loňský zisk se odhadoval na 18 milionů. Podle přípravného výboru však peníze ze skal putují na běžné výdaje města, Teplice také vyčerpaly část svých finančních rezerv.

Starostka Věra Prokopová (Změna pro město) se před několika dny pro iDNES.cz k referendu odmítla vyjádřit, protože to nyní nesmí činit. V únoru však před zastupiteli prohlásila, že je ráda, že se uskuteční už v březnu.

„Pokud v něm občané rozhodnou, že se návštěvnické centrum stavět bude, nebude narušen termín zahájení stavby, což je velice dobře. V opačném případě by byla ohrožena dvanáctimilionová dotace, kterou máme. Opravdu by byla veliká škoda toto nevyužít. Když si vezmete nejnižší nabídku ve výběrovém řízení za 31 milionů a odečtete od toho dotaci, za tyto peníze návštěvnické centrum už opravdu nikdy nepostavíme,“ řekla starostka.

Elipsa u Teplických skal. Radnice chystá infocentrum a změní průjezd aut

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je potřeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob zapsaných na seznamech. Rozhodnutí v referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a současně alespoň 25 procent osob zapsaných v seznamech oprávněných. V Teplicích žije asi 1 700 obyvatel, zapsaných voličů je kolem 1 300. Referendum bude platné, pokud k němu přijde asi 450 voličů.

Milionové díry ve školním účetnictví. Lidé jsou v šoku, exředitel se stáhl do ústraní

Premium
Základní škola a kostel sv. Antonína na Novém Hradci Králové

Ze žoviálního extroverta, který z plesu odchází poslední, se stal psanec, jenž se ukrývá před světem. Pověst exředitele a někdejšího starosty Petra Cvrčka zbortil skandál. Kdo je muž, o kterém se...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

Ve Špindlerově Mlýně zemřel čtyřicetiletý lyžař. Vyjel ze sjezdovky

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku zemřel v pátek před polednem zhruba čtyřicetiletý lyžař. Záchranáři se jej pokoušeli resuscitovat, ale neúspěšně.

V Teplicích nad Metují lidé hlasují o novém vstupu do skal, odpůrcům vadí cena

Návštěvnické centrum u vstupu do Teplických skal,. V nové verzi architekt Karel...

O výstavbě návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal v pondělí rozhodují v referendu obyvatelé Teplic nad Metují na Náchodsku. Hlasovat mají také o vybudování bytového domu. Část obyvatel...

30. března 2026  10:24

Tajemství Dehetníku. Stráň s hořečky by se mohla stát přírodní památkou

Stráň u lesa Dehetník by se mohla stát přírodní památkou, vyskytují se tam...

Chránění motýli i unikátní kolonie kriticky ohroženého hořečku. Stráň Dehetník na dohled od Hradce Králové aspiruje na přírodní památku. Zatím o ní ví jen hrstka přírodovědců.

29. března 2026  7:24

RECENZE: Portrétu dámy v Klicperově divadle kralují Hájková, Krečmar a Kobr

Portrét dámy v Klicperově divadle

Nesnadné je prožít Portrét dámy v hradeckém Klicperově divadle, avšak kdo si potrpí na literaturu na jevišti a hlavně na charakteristický rukopis režisérky Daniely Špinar, bude odměněn pozoruhodným...

28. března 2026  7:26

Ve Špindlerově Mlýně zemřel čtyřicetiletý lyžař. Vyjel ze sjezdovky

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku zemřel v pátek před polednem zhruba čtyřicetiletý lyžař. Záchranáři se jej pokoušeli resuscitovat, ale neúspěšně.

28. března 2026  7:15

Nejdřív jsem nevěděl, že to je gól, smál se třinecký Roman. Byla to náročná série

Třinecký Miloš Roman slaví vítězný gól do sítě Hradce.

Před dvěma lety svým gólem ve 122. minutě prodloužení sedmého zápasu série s pražskou Spartou poslal Třinec do finále hokejové extraligy. Nyní v pátém čtvrtfinále s Hradcem na to Miloš Roman navázal...

28. března 2026

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

27. března 2026  17:45,  aktualizováno  22:21

Zelená zeď chybí. U rušné Milety roste hypermarket, park bude za dva roky

Stavba hradecké křižovatky Mileta má za sebou už dva roky prací, vedle přibude...

Stavba křižovatky Mileta v Hradci Králové se připravovala tak dlouho, že i mnoho místních zapomnělo, co vše má v sousedství obřího projektu vzniknout. Už se rýsuje nejen tvar křižovatky a napojených...

27. března 2026  17:07

Párek recidivistů přepadával lidi v ulicích Hradce. Muže kvůli peněžence i zmlátili

ilustrační snímek

Sedmadvacetiletý útočník v centru Hradce Králové brutálně napadl muže, kterému sebral peněženku, doklady a klíče. Jen o pár hodin dříve na jiném místě ve městě přepadl ženu, které vzal mobil. V obou...

18. listopadu 2025  13:33,  aktualizováno  27. 3. 10:53

Hradec dál chystá ekoškolku. Může stát 210 milionů, na půlku už má dotaci

Vizualizace ekologické školky Podzámčí II v Hradci Králové s pobytovou zelenou...

Hradec Králové se chystá vypsat tendr na školku Podzámčí II, která má vyjít odhadem na 210 milionů korun. Kritiky ceny však nejspíš neumlčí ani vysoká dotace. Projekt, který na podzim 2020 přispěl k...

27. března 2026  9:20

V Broumově někdo vypustil psy drahých plemen, v útulku skončilo sedm fen

Odchycená fenka kavalíra (20. března 2026)

V Broumově se patrně kdosi zbavil „nepotřebných“ psů z množírny. Pobíhali na okraji města, čivava nepřežila srážku s autem. Pracovnice městského útulku a strážníci odchytávali zvířata celý týden....

26. března 2026  18:34

Závěr obstaralo bourací kladivo. Tunel na obchvatu Náchoda je proražený

Proražení tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda (26. března 2026)

Stavbaři ve čtvrtek po poledni prorazili hlavní tunel na budovaném obchvatu Náchoda, který z města vyvede dopravu na Polsko. Ražená část tubusu u Dolní Radechové měří 332 metrů a jde o nejnáročnější...

26. března 2026  16:36

Průvod světlušek i čarodějnice škrtli. Obec paralyzoval neschválený rozpočet

Premium
Stavba cyklostezky rozděluje zastupitele v Častolovicích na Rychnovsku (20....

Už tři měsíce hospodaří Častolovice na Rychnovsku s téměř 1 700 obyvateli v omezeném finančním režimu. Zastupitelé ani napotřetí neschválili rozpočet na letošní rok. Radnice tak nemůže uskutečnit...

26. března 2026

