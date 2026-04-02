Ačkoli voliči řekli „ne“ výstavbě, počet jejich hlasů nebyl dostatečný k tomu, aby byl výsledek referenda pro radnici, která projekt roky chystá, závazný.
Stavební firma vzešla z veřejného výběrového řízení. Přístup do Teplických skal, které spolu se sousedními Adršpašskými skalami patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Královéhradeckém kraji, zůstane po dobu prací zachován, tak jak jsou návštěvníci zvyklí.
„Na investici jsme získali dotaci 12 milionů korun a zbytek máme úvěr od Komerční banky, který budeme splácet z příjmu vstupu do skal. Až uběhnou všechny dané lhůty, začneme, doufám, že co nejdříve. Určitě to bude ještě na jaře,“ řekla starostka Věra Prokopová (Změna pro město).
Část obyvatel výstavbu nechce, obává se, že to město finančně příliš zatíží. Pokud by v referendu zaznělo závazné „ne“, stavba by se neuskutečnila.
V referendu se lidé vyjadřovali také k záměru výstavby bytového domu. V tomto případě je zamítavé stanovisko referenda závazné, takže bytový dům nebude. Na rozdíl od návštěvnického centra, které je v pokročilé fázi přípravy, to ale podle radnice problém není, protože od záměru bytového domu již dříve odstoupila.
|
Návštěvnické centrum u skal město připravuje deset let, jeden rozpracovaný návrh již padl po volbách 2018. Záměr výstavby současné varianty centra v podobě proskleného objektu oválného tvaru schválilo zastupitelstvo loni 22. ledna. Nyní už nic výstavbě nebrání.
„Zvítězil zdravý rozum. Zastupitelstvo schválilo ekonomicky nejvýhodnější nabídku soutěže na zhotovitele,“ řekla Prokopová. Podle ní byl konflikt o výstavbu zbytečný a jen zasel mezi obyvatele města nevraživost.
„Naprosto zbytečná záležitost. Jsme tam, kde bychom byli i bez referenda. Jen se vše protáhlo a kampaň proti výstavbě rozpoutala nehezké věci,“ dodala starostka.
Aby bylo referendum platné, muselo přijít 35 procent oprávněných voličů, což se stalo, přišlo jich téměř 43 procent. Oprávněných voličů v Teplicích nad Metují je 1303 z 1600 obyvatel města.
|
V otázce centra se vyslovilo proti jeho výstavbě 292 lidí, což je 22,41 procenta z celkového počtu oprávněných voličů, přičemž minimální počet hlasů pro závaznost bylo 326. Výstavbu podpořilo 254 lidí.
Co se týče bytového domu, proti byla nadpoloviční většina oprávněných voličů. Odpověď „ne“ dalo 357, což je 27,40 procenta z celkového počtu oprávněných voličů, minimální počet hlasů pro závaznost byl 326. „Ano“ bytovému domu dalo 176 lidí.