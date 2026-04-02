Návštěvnické centrum Teplických skal za 31 milionů začnou stavět na jaře

Autor: ,
  13:18
Výstavba návštěvnického centra u Teplických skal v Teplicích nad Metují začne letos na jaře, hotovo má být do konce roku 2027. Vybuduje jej náchodská společnost CE-ING za více než 31,6 milionu korun bez DPH. Ve středu o tom rozhodli zastupitelé města. Předcházelo tomu pondělní referendum k uskutečnění projektu.

Ačkoli voliči řekli „ne“ výstavbě, počet jejich hlasů nebyl dostatečný k tomu, aby byl výsledek referenda pro radnici, která projekt roky chystá, závazný.

Stavební firma vzešla z veřejného výběrového řízení. Přístup do Teplických skal, které spolu se sousedními Adršpašskými skalami patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Královéhradeckém kraji, zůstane po dobu prací zachován, tak jak jsou návštěvníci zvyklí.

„Na investici jsme získali dotaci 12 milionů korun a zbytek máme úvěr od Komerční banky, který budeme splácet z příjmu vstupu do skal. Až uběhnou všechny dané lhůty, začneme, doufám, že co nejdříve. Určitě to bude ještě na jaře,“ řekla starostka Věra Prokopová (Změna pro město).

Návštěvnické centrum u vstupu do Teplických skal
Referendum o výstavbě infocentra při vstupu do Teplických skal. (30. března 2026)
25 fotografií

Část obyvatel výstavbu nechce, obává se, že to město finančně příliš zatíží. Pokud by v referendu zaznělo závazné „ne“, stavba by se neuskutečnila.

V referendu se lidé vyjadřovali také k záměru výstavby bytového domu. V tomto případě je zamítavé stanovisko referenda závazné, takže bytový dům nebude. Na rozdíl od návštěvnického centra, které je v pokročilé fázi přípravy, to ale podle radnice problém není, protože od záměru bytového domu již dříve odstoupila.

Lidé rozhodují o stavbě nového infocentra Teplických skal, odpůrcům vadí cena

Návštěvnické centrum u skal město připravuje deset let, jeden rozpracovaný návrh již padl po volbách 2018. Záměr výstavby současné varianty centra v podobě proskleného objektu oválného tvaru schválilo zastupitelstvo loni 22. ledna. Nyní už nic výstavbě nebrání.

„Zvítězil zdravý rozum. Zastupitelstvo schválilo ekonomicky nejvýhodnější nabídku soutěže na zhotovitele,“ řekla Prokopová. Podle ní byl konflikt o výstavbu zbytečný a jen zasel mezi obyvatele města nevraživost.

„Naprosto zbytečná záležitost. Jsme tam, kde bychom byli i bez referenda. Jen se vše protáhlo a kampaň proti výstavbě rozpoutala nehezké věci,“ dodala starostka.

Aby bylo referendum platné, muselo přijít 35 procent oprávněných voličů, což se stalo, přišlo jich téměř 43 procent. Oprávněných voličů v Teplicích nad Metují je 1303 z 1600 obyvatel města.

Elipsa u Teplických skal. Radnice chystá infocentrum a změní průjezd aut

V otázce centra se vyslovilo proti jeho výstavbě 292 lidí, což je 22,41 procenta z celkového počtu oprávněných voličů, přičemž minimální počet hlasů pro závaznost bylo 326. Výstavbu podpořilo 254 lidí.

Co se týče bytového domu, proti byla nadpoloviční většina oprávněných voličů. Odpověď „ne“ dalo 357, což je 27,40 procenta z celkového počtu oprávněných voličů, minimální počet hlasů pro závaznost byl 326. „Ano“ bytovému domu dalo 176 lidí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jak znáte krkonošské boudy?

Petrova bouda v Krkonoších

Alespoň trochu je zná každý, kdo někdy zavítal do nejvyšších českých hor. Dokážete si ale spojit se známými názvy horských bud tu pravou?Znáte jejich historii i zajímavosti současného provozu? Víte...

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Piloti udivovali nad Trutnovskem, nejspíš nacvičovali vzdušné tankování

Zvláštní letecké manévry nad Královéhradeckým krajem zaskočily ve středu desítky tamních obyvatel. Zaujalo je, jak velké letadlo v doprovodu menších s burácením přelétá nad krajem a v obloucích se...

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...

Stavba cyklostezky způsobila otevřenou válku zastupitelů v Častolovicích na Rychnovsku. Opozice tvrdí, že cesta za 50,6 milionu s daní je předražená a v části i zbytečná, protože dopravu ze silnice...

Měří a rovnou pokutují. Hradec pořídí radary tam, kde řidiči nejvíc závodí

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Pro začátek se inteligentní dopravní systém v Hradci Králové letos rozšíří jen o dva pokutové radary. Je však jisté, že přibývat budou další kamery, a to ještě přísnější než ty, které měří a pokutují...

Motorkář na Náchodsku havaroval do stromu, letěl pro něj vrtulník

Na Náchodsku havaroval motorkář do stromu. Letěl pro něj vrtulník. (5. dubna...

Nezletilý motocyklista havaroval v neděli dopoledne do stromu nedaleko Olešnice na Náchodsku. Vrtulník ho přepravil do nemocnice s podezřením na poranění hlavy a páteře.

5. dubna 2026  15:59

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...

5. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  15:25

Strop kostela málem spadl farníkům na hlavu, podepřelo ho obří lešení

V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na...

Oltáře a obrazy zakryté velkými igelity, místo dřevěných lavic tuny lešení a na stěnách stovka sádrových terčů, které hlídají statiku budovy. V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici na...

5. dubna 2026  7:45

Padající kámen v Krkonoších zranil turistu, letěl pro něj vrtulník

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Turistu na úbočí Kozích hřbetů v Krkonoších u Špindlerova Mlýna zranil padající kámen. Na místě zasahoval také vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice, informovala na webu Horská služba (HS)...

4. dubna 2026  21:38

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

4. dubna 2026  13:26

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Dvůr Králové chce dostat pod kontrolu dopravu, uvažuje nad chytrými semafory

Návštěvníci o polském svátku zahltili příjezdovou silnici k zoo ve Dvoře...

Stavba nových obchvatů a přeložek stávajících komunikací je pro Dvůr Králové nad Labem zatím vzdálenou budoucností. Město proto hledá dostupnější způsob, jak řešit narůstající dopravu v centru. Ta...

4. dubna 2026  7:32,  aktualizováno  8:32

Dálnici D11 ve směru na Prahu uzavřela nehoda. Dopravu policie odkláněla

ilustrační snímek

Dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu u Chlumce nad Cidlinou uzavřela v pátek vpodvečer nehoda dvou osobních vozidel. Podle zdravotnických záchranářů dva lidé utrpěli zranění, jsou mimo ohrožení...

3. dubna 2026  20:08,  aktualizováno  22:20

Měří a rovnou pokutují. Hradec pořídí radary tam, kde řidiči nejvíc závodí

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Pro začátek se inteligentní dopravní systém v Hradci Králové letos rozšíří jen o dva pokutové radary. Je však jisté, že přibývat budou další kamery, a to ještě přísnější než ty, které měří a pokutují...

3. dubna 2026  7:25

Žabiny snadno porazily Trutnov i potřetí, pevná defenziva je poslala do semifinále

Kateřina Zeithammerová (vpravo) ze Žabin Brno kličkuje před trutnovskou...

Žabiny Brno jsou po šampionkách z USK Praha druhými semifinalistkami basketbalové ligy. Vicemistrovský tým ve čtvrtek i v třetím čtvrtfinálovém utkání porazil Trutnov, tentokrát doma 76:41 a sérii...

2. dubna 2026  20:21,  aktualizováno  21:01

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...

Stavba cyklostezky způsobila otevřenou válku zastupitelů v Častolovicích na Rychnovsku. Opozice tvrdí, že cesta za 50,6 milionu s daní je předražená a v části i zbytečná, protože dopravu ze silnice...

2. dubna 2026  17:09

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Piloti udivovali nad Trutnovskem, nejspíš nacvičovali vzdušné tankování

Zvláštní letecké manévry nad Královéhradeckým krajem zaskočily ve středu desítky tamních obyvatel. Zaujalo je, jak velké letadlo v doprovodu menších s burácením přelétá nad krajem a v obloucích se...

2. dubna 2026  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.