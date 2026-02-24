Na stavbu infocentra u Teplických skal je vše připravené, čelí ale referendu

Štěpánka Tůmová
  14:04
Referendum o stavbách za desítky milionů korun čeká v březnu obyvatele Teplic nad Metují na Náchodsku. Rozhodnou, zda má radnice pokračovat v projektu bytového domu a zda se může pustit do budování léta chybějícího infocentra u vstupu do Teplických skal. Pokud občané řeknou „ne“ infocentru, připravenou stavbu tím skácí.
Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou...

Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou stélou s lezeckou stěnou se již nepočítá. Možná bude místo ní socha z pískovcových balvanů. | foto: archiv města Teplice n. M., vizualizace: Architektonický ateliér KAAMA

Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou...
Při vstupu do Teplických skal schází pořádná pokladna i toalety, návštěvníkům...
Infocentrum u vstupu do Teplických skal nebude konkurovat školní budově ani...
Město Teplice nad Metují plánuje upravit vstup do Teplických skal. Vzniknou...
32 fotografií

Zatímco v lednu zastupitelé referendum odmítli, pod tlakem přípravného výboru, který získal asi pět set podpisů od podporovatelů a v krajním případě se chtěl obrátit až na soud, už šlo vše vcelku hladce.

V pondělí do místní školy dorazilo asi třicet lidí. Sice neprošel dubnový termín referenda, ale pro březnový hlasovalo všech devět přítomných zastupitelů z celkem 11. Konat se bude 20. a 21. března.

„Jsem ráda, že se referendum bude konat už v březnu. Pokud v něm občané rozhodnou, že se návštěvnické centrum stavět bude, nebude narušen termín zahájení stavby, což je velice dobře,“ řekla starostka Věra Prokopová (Změna pro město).

Referendum o infocentru u vstupu do skal zastupitelé odmítli, ve hře je soudní spor

„V opačném případě by byla ohrožena dvanáctimilionová dotace, kterou máme. Opravdu by byla veliká škoda toto nevyužít. Když si vezmete nejnižší nabídku ve výběrovém řízení za 31 milionů a odečtete od toho dotaci, za tyto peníze návštěvnické centrum už opravdu nikdy nepostavíme,“ varovala.

Infocentrum u skal město řeší deset let. Příliš výrazný návrh třípodlažní budovy odhadem za 28 milionů chystaný za starosty Milana Brandejse (STAN) padl po volbách 2018. Za starosty Josefa Bitnara (Svornost) vznikl střídmější elipsovitý návrh od ateliéru Kaama. Když však loni radnice vypsala výběrové řízení na firmu, nejnižší nabídka se dostala k 46 milionům, a proto ji zrušili.

Cena snad bude lepší

Minulý týden však město dokončilo další výběrové řízení na dodavatele a může si dělat naděje, že cena bude příznivá. Odhad na infocentrum byl 32 milionů. Jeden ze zájemců nabídl 31,6 milionu korun bez DPH, další tři nabídky sahají k 44 až 45 milionům. Daň město hradit nebude, na vnitřní vybavení musí vydat další milion.

Přípravný výbor se dožadoval, ať město řekne konečnou cenu za infocentrum.

„Bylo by dobré, aby nejlepší nabídka byla známá do referenda. Myslím, že by tomu nemělo nic bránit. Může nastat situace, že nejnižší nabídka nebude něco splňovat a smlouva o dílo s uchazečem nebude moci být uzavřena. Dostáváme se do situace, že budeme ve stejných cenách jako loni na jaře kolem 45 milionů,“ poznamenal podnikatel a bývalý místostarosta Radek Myška, který působí v přípravném výboru.

13. dubna 2019

Podle starostky však není možné nyní výběrové řízení dokončit. „Ve věci projednávané otázky v referendu nemůžeme činit žádné kroky,“ řekla Věra Prokopová.

Poznamenala, že jde o značně neobvyklou situaci, kdy se střetá zákon o veřejných zakázkách se zákonem o místním referendu. Radnice začala hledat dodavatele infocentra v listopadu, návrh referenda se objevil v lednu.

Schodkový rozpočet zvedl vlnu obav

Kolem referenda se sešikovala část opozice i bývalí zastupitelé. Když v prosinci těsnou většinou prošel rozpočet se schodkem 65 milionů korun, začali se obávat o finanční zdraví města. Na infocentrum si město sjednalo úvěr na 55 milionů.

Vedení radnice argumentuje, že Teplice si zadlužení kvůli infocentru mohou dovolit. Mají totiž příjmy ze skalního města. Od roku 2020 je provozují ve vlastní režii. Zatímco z dřívějšího pronájmu firmě ročně město získávalo jen 1,7 milionu korun, loňský zisk se odhadoval na 18 milionů.

V národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály se dají navštívit dva turistické okruhy. Známější provozuje Adršpach, fyzicky náročnější provozují Teplice nad Metují.

V národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály se dají navštívit dva turistické okruhy. Známější provozuje Adršpach, fyzicky náročnější provozují Teplice nad Metují.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Jedna otázka v referendu se týká i bytového domu s 18 byty odhadem za sto milionů korun. Podle starostky je však jeho výstavba otázkou desítek let. Dům by mohl vzniknout přestavbou bývalého dvora statku Za Školou.

Město na projekt a studii získalo 4,2 miliony korun. Pokud by se časem obnovily dotace na nájemní bydlení, město by o ni mohlo žádat. Bývalý starosta Brandejs z přípravného výboru poukazoval, že takové množství bytů by šlo postavit za polovinu.

V Teplicích žije asi 1 700 obyvatel, zapsaných voličů je kolem 1 300. Referendum bude platné, pokud k němu přijde asi 450 voličů. Místní se mohou seznámit s plánovanými stavbami na výstavě na úřadě od 1. března do konce dubna.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Už nejsem hranatej, jsem kulatej. Lidi bavil falešný Turek, podobnost překvapila

Jan Hábl jako Filip Turek při setkání v Novém Městě nad Metují (15. února 2026)

Falešný Filip Turek vystoupil v neděli na demonstraci za prezidenta v Novém Městě nad Metují. Za politika se převlékl komeniolog a profesor etické výchovy Jan Hábl. Při svém vystoupení připomněl,...

Přijmeme personál, značka: jen bez drog. Kam dovedla nouze o lidi horské hoteliéry

Premium
Hotel Pecr Deep a parkoviště u kapličky v Peci pod Sněžkou (20. února 2026)

Podnikatelé v Peci pod Sněžkou společně objednávají pivo, teď chtějí koordinovaně nabírat zaměstnance. Důvodem je trend, podle něhož se personální situace v poslední době prudce zhoršuje. O práci na...

Brutální únos. Dvojice věznila oběť v hale, hrozila proudem i kyselinou

Únos a vydírání na Náchodsku

Kriminalisté objasnili brutální únos a vydírání na Náchodsku. Dva muži napadli a unesli mladého muže a drželi ho asi 30 hodin v opuštěných halách. Aby se dostali do jeho telefonu, hrozili mu...

Tvůrce varhan v Rychnově si vytvořil pomník, nešidilo se na dřevě ani kovu

Varhaník Jiří Fuks se stará o rychnovské zámecké varhany z první poloviny 19....

Naprostý unikát skrývá kostel Nejsvětější Trojice na kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Varhany od Georga Spanela jsou posledním exemplářem velkých chrámových nástrojů z první poloviny 19....

Z náklaďáků padal led a autům rozbil čelní skla. Po jednom řidiči pátrá policie

Při nehodě v obci Verdek led padající z náklaďáku zasáhl osobní auto Dacia,...

Dvě nehody zaviněné ledem padajícím z nákladních aut se staly na Jičínsku a Trutnovsku. Ledové projektily zasáhly čelní skla u projíždějících osobních aut, jednomu řidiči kusy skončily až na palubní...

Daridovo ano. Hradecký záložník souhlasí s návratem do reprezentace

Český kapitán Vladimír Darida v akci.

Fotbalista Vladimír Darida se po pěti letech vrátí do národního mužstva. „Nejde o žádné osobní ambice, ale o to přiložit ruku k dílu v klíčových zápasech o postup na mistrovství světa,“ prohlásil...

24. února 2026  13:33,  aktualizováno  14:09

Na stavbu infocentra u Teplických skal je vše připravené, čelí ale referendu

Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou...

Referendum o stavbách za desítky milionů korun čeká v březnu obyvatele Teplic nad Metují na Náchodsku. Rozhodnou, zda má radnice pokračovat v projektu bytového domu a zda se může pustit do budování...

24. února 2026  14:04

Mladá krev v Hradci. Yungblud poprvé vyveze svůj festival a rovnou k nám

Yungblud na Bludfestu

V Hradci Králové se bude 27. června konat Bludfest, hudební festival, za jehož vznikem stojí zpěvák a skladatel Yungblud. Kromě něj samotného v areálu Park 360 vystoupí Primal Scream, Biffy Clyro,...

24. února 2026  11:09

Chráníme tě, zaplať, vydírali cizinci muže. Na parkovišti na něj vytáhli nůž

Ilustrační snímek

Dvacetiletý cizinec nabízející práci ve stavebnictví se nejspíš stal terčem vyděračů. Dva muži, cizí státní příslušníci, ho podle policie vylákali na benzinku v Hradci Králové a žádali po něm peníze...

24. února 2026  9:28

V kafilerii skončí kvůli nákaze 230 tisíc nosnic, škoda může jít do stamilionů

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...

Hasiči zlikvidovali v pondělí v Kosičkách na Hradecku v chovu nakaženém ptačí chřipkou slepice téměř ze dvou hal z pěti. V likvidaci chovu budou pokračovat v úterý. Mrtvá drůbež skončila v asanačním...

23. února 2026  10:05,  aktualizováno  20:32

Na Broumovsku žije rekordních až 27 vlků, ukazuje letošní sčítání

Fotopast zachytila na jaře 2025 sedm vlčat u tůně na Broumovsku.

Na Broumovské vrchovině a okolí mimo Rýchor žije ve třech přeshraničních smečkách 20 až 27 vlků. Jedná se o nejvyšší zjištěný počet vlků v oblasti od zahájení jejich sčítání v roce 2021. Fotopast na...

23. února 2026  14:25

Přijmeme personál, značka: jen bez drog. Kam dovedla nouze o lidi horské hoteliéry

Premium
Hotel Pecr Deep a parkoviště u kapličky v Peci pod Sněžkou (20. února 2026)

Podnikatelé v Peci pod Sněžkou společně objednávají pivo, teď chtějí koordinovaně nabírat zaměstnance. Důvodem je trend, podle něhož se personální situace v poslední době prudce zhoršuje. O práci na...

22. února 2026

Poprvé bez Daridy - a Hradec tápal. De Sciglio cítil, že není připravený, řekl Horejš

Momentka z utkání mezi fotbalisty Hradce Králové a Zlína.

Jeden otazník přišel dva dny před zápasem se Zlínem, druhý jen několik hodin před ním. První se týkal toho, zda přijde bývalý italský reprezentant De Sciglio. Druhý pak toho, zda se podaří nahradit...

22. února 2026

Hradec - Zlín 0:0, souboj sousedů v tabulce bez gólů. Hosté znovu uhráli nulu

Zlínský brankář Stanislav Dostál chytá míč v utkání proti Hradci Králové.

Tříbodový rozdíl mezi nimi zůstane i nadále. Královéhradečtí fotbalisté ve 23. ligovém kole sice uhájili náskok nad tabulkovým sousedem, nicméně prováhali šanci na vstup do elitní šestky. S nováčkem...

21. února 2026  17:26

Lavinové nebezpečí v Krkonoších vzrostlo, na hřebenech je až 80 cm sněhu

Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Nebezpečí lavin v Krkonoších vzrostlo v sobotu z prvního na druhý stupeň pětibodové mezinárodní stupnice. V polské části hor druhý lavinový stupeň platí již od středy. Druhý stupeň znamená mírné...

21. února 2026  10:38

Advantage Consulting, s.r.o.
EMC TESTER (40-50.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

De Sciglio nařkl Hradec: Nejednali fér a smlouvy byly neúplné, přitom jsem zdravý

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Čtyřicet startů za italskou reprezentaci, tři tituly v Serii A. Přesto obránce Matteo de Sciglio, kterého do české ligy lákal Hradec Králové, od klubu slyšel: Nebyl bys pro nás okamžitou pomocí....

21. února 2026  10:15

Tvůrce varhan v Rychnově si vytvořil pomník, nešidilo se na dřevě ani kovu

Varhaník Jiří Fuks se stará o rychnovské zámecké varhany z první poloviny 19....

Naprostý unikát skrývá kostel Nejsvětější Trojice na kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Varhany od Georga Spanela jsou posledním exemplářem velkých chrámových nástrojů z první poloviny 19....

21. února 2026  7:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.