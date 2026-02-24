Na stavbu infocentra u Teplických skal je vše připravené, čelí ale referendu

Zatímco v lednu zastupitelé referendum odmítli, pod tlakem přípravného výboru, který získal asi pět set podpisů od podporovatelů a v krajním případě se chtěl obrátit až na soud, už šlo vše vcelku hladce.
V pondělí do místní školy dorazilo asi třicet lidí. Sice neprošel dubnový termín referenda, ale pro březnový hlasovalo všech devět přítomných zastupitelů z celkem 11. Konat se bude 20. a 21. března.
„Jsem ráda, že se referendum bude konat už v březnu. Pokud v něm občané rozhodnou, že se návštěvnické centrum stavět bude, nebude narušen termín zahájení stavby, což je velice dobře,“ řekla starostka Věra Prokopová (Změna pro město).
„V opačném případě by byla ohrožena dvanáctimilionová dotace, kterou máme. Opravdu by byla veliká škoda toto nevyužít. Když si vezmete nejnižší nabídku ve výběrovém řízení za 31 milionů a odečtete od toho dotaci, za tyto peníze návštěvnické centrum už opravdu nikdy nepostavíme,“ varovala.
Infocentrum u skal město řeší deset let. Příliš výrazný návrh třípodlažní budovy odhadem za 28 milionů chystaný za starosty Milana Brandejse (STAN) padl po volbách 2018. Za starosty Josefa Bitnara (Svornost) vznikl střídmější elipsovitý návrh od ateliéru Kaama. Když však loni radnice vypsala výběrové řízení na firmu, nejnižší nabídka se dostala k 46 milionům, a proto ji zrušili.
Cena snad bude lepší
Minulý týden však město dokončilo další výběrové řízení na dodavatele a může si dělat naděje, že cena bude příznivá. Odhad na infocentrum byl 32 milionů. Jeden ze zájemců nabídl 31,6 milionu korun bez DPH, další tři nabídky sahají k 44 až 45 milionům. Daň město hradit nebude, na vnitřní vybavení musí vydat další milion.
Přípravný výbor se dožadoval, ať město řekne konečnou cenu za infocentrum.
„Bylo by dobré, aby nejlepší nabídka byla známá do referenda. Myslím, že by tomu nemělo nic bránit. Může nastat situace, že nejnižší nabídka nebude něco splňovat a smlouva o dílo s uchazečem nebude moci být uzavřena. Dostáváme se do situace, že budeme ve stejných cenách jako loni na jaře kolem 45 milionů,“ poznamenal podnikatel a bývalý místostarosta Radek Myška, který působí v přípravném výboru.
Podle starostky však není možné nyní výběrové řízení dokončit. „Ve věci projednávané otázky v referendu nemůžeme činit žádné kroky,“ řekla Věra Prokopová.
Poznamenala, že jde o značně neobvyklou situaci, kdy se střetá zákon o veřejných zakázkách se zákonem o místním referendu. Radnice začala hledat dodavatele infocentra v listopadu, návrh referenda se objevil v lednu.
Schodkový rozpočet zvedl vlnu obav
Kolem referenda se sešikovala část opozice i bývalí zastupitelé. Když v prosinci těsnou většinou prošel rozpočet se schodkem 65 milionů korun, začali se obávat o finanční zdraví města. Na infocentrum si město sjednalo úvěr na 55 milionů.
Vedení radnice argumentuje, že Teplice si zadlužení kvůli infocentru mohou dovolit. Mají totiž příjmy ze skalního města. Od roku 2020 je provozují ve vlastní režii. Zatímco z dřívějšího pronájmu firmě ročně město získávalo jen 1,7 milionu korun, loňský zisk se odhadoval na 18 milionů.
V národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály se dají navštívit dva turistické okruhy. Známější provozuje Adršpach, fyzicky náročnější provozují Teplice nad Metují.
Jedna otázka v referendu se týká i bytového domu s 18 byty odhadem za sto milionů korun. Podle starostky je však jeho výstavba otázkou desítek let. Dům by mohl vzniknout přestavbou bývalého dvora statku Za Školou.
Město na projekt a studii získalo 4,2 miliony korun. Pokud by se časem obnovily dotace na nájemní bydlení, město by o ni mohlo žádat. Bývalý starosta Brandejs z přípravného výboru poukazoval, že takové množství bytů by šlo postavit za polovinu.
V Teplicích žije asi 1 700 obyvatel, zapsaných voličů je kolem 1 300. Referendum bude platné, pokud k němu přijde asi 450 voličů. Místní se mohou seznámit s plánovanými stavbami na výstavě na úřadě od 1. března do konce dubna.